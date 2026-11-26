واجه زعيم اليمين المتطرف الفرنسي جوردان بارديلا، يوم الخميس، اتهامات جديدة بأنه أدلى بتصريحات معادية للسامية عندما كان مراهقاً في محادثات عبر الإنترنت، وهو ما نفاه ووصفه بأنه «حملة اضطهاد».

وكان بارديلا، البالغ 31 عاماً والحليف البارز للمرشحة الرئاسية مارين لوبان، قد واجه في سبتمبر (أيلول) مزاعم بأنه أدلى بـ«تعليقات تآمرية عن اليهود» على «فيسبوك» في عام 2013.

ونفى بارديلا، الذي يُرجَّح أن يصبح رئيساً للوزراء إذا فازت لوبان العام المقبل، أنه فعل ذلك عندما كان ناشطاً في الجبهة الوطنية، التي أعيدت تسميتها الآن «التجمع الوطني».

ونشر موقع «ميديابارت» الاستقصائي وصحيفة «لوموند» اليومية، الخميس، ما وصفاه بأنها تعليقات معادية للسامية إضافية أدلى بها بارديلا في محادثات خاصة على «فيسبوك» مع أحد معارفه من المدرسة الثانوية في العام الذي بلغ فيه 18 عاماً.

وندد بارديلا بما وصفه بـ«حملة الاضطهاد» التي تشنها وسائل الإعلام.

وقال «ميديابارت» إنه اطّلع على هذه التعليقات عندما كشف القصة في سبتمبر لكنه لم ينشر مقتطفات إضافية لحماية هوية مصدره.

وقال الموقع الاستقصائي وصحيفة «لوموند» إن أحد معارف بارديلا وافق على مشاركة التصريحات غير المنشورة لإظهار أن بارديلا كان يكذب بعد أن رفض الاتهامات الأولية.

وفي هذه التصريحات، يُزعم أنه كتب «إن الصهاينة هم من يديرون البنوك، ويسعون إلى نظام عالمي جديد تكون فيه القدس عاصمة».

وقالا إن عناصر في المحادثات بدت تؤكد أن بارديلا هو كاتبها، بما في ذلك تعليقات عن أساتذته وتفاصيل أخرى عن والديه، وفترة تدريس اللغة الفرنسية للأجانب ذكرها في سيرته الذاتية عام 2024، وقدّم بارديلا شكويين قانونيتين ضد «ميديابارت».

وقد سعت لوبان طويلاً إلى تخليص حزب التجمع الوطني من الإرث السام لوالدها جان - ماري لوبان، وهو رجل أُدين بمعاداة السامية ووصف ذات مرة غرف الغاز في المحرقة بأنها مجرد «تفصيل» من التاريخ.

وكان لبارديلا دور محوري في هذا المسعى، إذ زار إسرائيل في عام 2025، وهي أول زيارة من نوعها لزعيم يمين متطرف فرنسي، لإظهار الوجه الجديد للتجمع الوطني.