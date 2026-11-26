يبرز إبراهيم رباح، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، بوصفه من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم المغربية، بعدما لفت الأنظار بمهاراته وقدرته على المراوغة والتسجيل، ليكتسب لقب «ميسي المغربي» في ظل أوجه الشبه بين أسلوبه في اللعب وبدايات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويستعد اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً لمواجهة المنتخب الإسباني، اليوم الخميس، في كأس العالم تحت 17 عاماً المقامة في قطر.

ولد رباح في مدينة ليستر الإنجليزية في الثالث من يناير (كانون الثاني) 2009، لأبوين من أصول مغربية، ونشأ في أسرة ترتبط بكرة القدم، إذ سبق لوالده محمد اللعب في فرق الناشئين بنادي الرجاء البيضاوي، قبل انتقاله إلى إسبانيا ثم إنجلترا.

وعادت الأسرة إلى المغرب لفترة، قبل أن تقرر الانتقال مجدداً إلى إنجلترا من أجل توفير فرص أفضل لابنها في كرة القدم. واستقرت في مدينة أشفورد، حيث تولى والده جانباً كبيراً من مهمة تطوير موهبته، من خلال تدريبات يومية شارك فيها أحد أشقائه أيضاً.

وحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية، بدأ رباح مسيرته في إنجلترا عبر أكاديميات تشارلتون أتلتيك وكريستال بالاس، قبل أن ينضم إلى تشيلسي في سن الحادية عشرة. ورغم ابتعاده عن المباريات لمدة موسم بسبب مشكلة في إجراءات التسجيل، إلى جانب بعض الشكوك التي أثيرت بشأن قصر قامته، واصل اللاعب تطوره حتى وقع أول عقد احترافي مع النادي اللندني مطلع العام الحالي، يمتد حتى عام 2028.

ولفت رباح الأنظار أيضاً خلال مشاركاته مع فرق الفئات العمرية، كما سجل في دوري الشباب الأوروبي أمام برشلونة.

ويتميز المهاجم المغربي باللعب بقدمه اليسرى، وينطلق عادة من الجهة اليمنى قبل التوغل إلى العمق، مستفيداً من سرعته وقدرته على تغيير الاتجاه والتخلص من الرقابة في المساحات الضيقة. ولا تقتصر إمكاناته على المراوغة، إذ يجيد الربط بين زملائه وصناعة الفرص، إلى جانب تهديد المرمى.

ورغم تلقيه دعوات لتمثيل منتخبات إنجلترا للفئات السنية، اختار رباح اللعب للمغرب، وأصبح أحد أبرز عناصر المنتخب في البطولة الحالية، بعدما سجل هدفاً وصنع آخر خلال الفوز على فيجي 6 - صفر، قبل التعادل 2 - 2 مع الصين.

وقال رباح عقب الفوز على فيجي: «لا أرى سبباً يمنعنا من الفوز بكأس العالم»، في تعبير عن طموح يتجاوز مجرد بلوغ الأدوار الإقصائية.

وأشاد إسماعيل العود، قائد المنتخب المغربي ولاعب فالنسيا الإسباني، بزميله قائلاً: «إنه أمر ممتع حقاً أن تشاهده يلعب. تربطني بإبراهيم علاقة خاصة، فهو شخص لطيف ورائع، والجميع شاهد ما يقدمه داخل الملعب. يمتلك موهبة هائلة ومستقبلاً مشرقاً، وآمل أن يواصل مساعدتنا بمزيد من الأهداف والتمريرات الحاسمة».