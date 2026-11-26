يبحث الهولندي ماكس فيرستابن سائق «ريد بول» عن فوزه الرابع توالياً في سباق جائزة قطر الكبرى نهاية هذا الأسبوع؛ لمواصلة تعزيز هيمنته على الجولات الأخيرة، في الوقت الذي تتجه فيه بطولة العالم للفورمولا واحد نحو محطتيها الختاميتين في الشرق الأوسط، رغم التوترات التي تشهدها المنطقة.

بعد مرور أربعة أيام واجتياز مسافة 12875 كيلومتراً عقب سباق جائزة لاس فيغاس الكبرى، ذلك الحدث الاستعراضي الضخم الذي أقيم الأحد الماضي وفاز به فيرستابن (29 عاماً)، يجد بطل العالم أربع مرات نفسه أمام فرصة مثالية ليؤكد أنه المرشح الأبرز للفوز بلقبه الخامس في العام المقبل.

فاز ماد ماكس في أربعة من آخر ستة سباقات، ليرفع إجمالي انتصاراته في مسيرته إلى 75 فوزاً. وخلال هذه السلسلة، تجدد خلافه مع سائق «مرسيدس» البريطاني جورج راسل؛ وهو ما أضفى طابعاً مثيراً على ختام الموسم الذي كان يفتقر، لولا ذلك، إلى الحماس.

وفي الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) في المكسيك، أصبح كيمي أنتونيلي، زميل راسل في فريق «الأسهم الفضية»، في سن الـ20 عاماً وشهرين و7 أيام أصغر بطل في تاريخ الفئة الأولى وأول إيطالي يحقق هذا الإنجاز منذ ألبرتو أسكاري عام 1953، قبل أن يحسم «مرسيدس» بعد أسبوع لقب بطولة الصانعين في البرازيل.

في خضم هذا التتويج، أثارت ثقة فيرستابن المفرطة استياء منافسه راسل الذي يحاول تجاوز موسم أشبه بالكابوس. وقد أدى تبادل الإهانات علناً بينهما إلى ظهور بُعد إنساني جديد في أروقة الحلبات، يضاف إلى الأزمات التي يواصل «فيراري» جلبها لنفسه.

أدى اصطدام شارل لوكلير بزميله لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، إلى تأجيج حدة التنافس الشخصي بينهما مجددا، وتعبيد الطريق أمام سائقي «ماكلارين»، البريطاني لاندو نوريس، بطل عام 2025، والأسترالي أوسكار بياستري لاحتلال المركزين الثاني والثالث توالياً في سباق نيفادا.

ضَمَن هذا الصراع والخلاف الداخلي، لفيرستابن و«ريد بول» طريقاً سهلة نسبياً نحو فوز الهولندي بعد انطلاق من المركز الأول في سباق رائع ومتقارب وصفه هو نفسه بأنه «سباق مجنون» شهد تبدلات متكررة في هوية المتصدر وعمليات تجاوز عديدة.

وقال فيرستابن ابن الـ29 عاماً: «تُعدّ حلبة الدوحة مساراً مختلفاً للغاية، فهي تضم منعطفات معقدة تناسب السيارات القوية عند المنعطفات السريعة، إلى جانب العديد من الأقسام الانسيابية».

وأضاف: «لقد حافظنا على ثبات أدائنا، وقدّم الفريق عملاً مذهلاً هذا الموسم، وينصبّ تركيزنا الآن على إنهاء الموسم في المركز الثالث ضمن بطولة الصانعين».

ورغم أن الهولندي لم يفصح عن رغباته علناً، فإنه يريد بشدة التفوق على هاميلتون وراسل لإنهاء الموسم في المركز الثاني في ترتيب السائقين، خلف أنتونيلي، علماً أنه يملك حالياً 304 نقاط، متقدماً بفارق 37 و40 نقطة توالياً عن البريطانيين.

ومن شأن تحقيق فوز آخر أن يضمن له ذلك؛ ما سيضاعف من دون أدنى شك، من معاناة راسل واستياء هاميلتون.

يُختتم الموسم خلال الأسبوع المقبل مع جائزة أبو ظبي، حيث يمتلك فيرستابن سجلاً رائعاً؛ إذ حقق على حلبة مرسى ياس 5 انتصارات خلال ست سنوات.

ويبدو أن الشيء الوحيد الذي قد يعيقه هو تصعيد غير مرغوب فيه في النزاعات الإقليمية، رغم أن الفورمولا واحد أكدت للفرق أنه لن يشكل أي تهديد.

وفي المقابل، وُصف راسل الذي اتهم فيرستابن باتباع أساليب ترهيبية، أنه «خاسر» وبأنه دون مستوى السائق الهولندي.

قد تتجدد الحرب الكلامية بين الهولندي والبريطاني إذا ما تقاربا على حلبة لوسيل الدولية.

ويسعى «فيراري» لتجنب أي مشكلات داخلية إضافية، في ظل مساعيه للبقاء في المركز الثاني في بطولة الصانعين متفوقاً على «ريد بول»، حيث يمتلك حالياً أفضلية 77 نقطة، مع تبقي سباقين فقط على نهاية الموسم (517 مقابل 440).