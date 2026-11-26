غرقت سفينة كانت تحمل ما يصل إلى 7 آلاف طن من وقود الديزل، الخميس، قبالة جزيرة إيبيزا الإسبانية في البحر الأبيض المتوسط؛ ما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمها، وفق ما أعلنت أجهزة الإنقاذ.

ووقعت الحادثة على بعد نحو 46 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من الجزيرة السياحية الواقعة ضمن أرخبيل جزر البليار، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت السفينة «لو ميد إمري» (Le Med Emre)، وهي ناقلة نفط للمنتجات الكيمياوية ترفع عَلم مالطا، قد انطلقت من ميناء الجزيرة الخضراء (ألخيسيراس) في جنوب إسبانيا، باتجاه مدينة برشلونة في الشمال.

وذكرت أجهزة الإنقاذ في جزر البليار، في بيان، أن فرق الإغاثة أنقذت الطاقم المؤلف من 17 شخصاً، إلا أن أحدهم توفي لاحقاً في أحد مستشفيات إيبيزا. وأضافوا أنه من بين أفراد الطاقم المتبقين، نقل خمسة إلى بلنسية، في حين بقي خمسة في حالة جيدة على متن سفينة إنقاذ.

وتعرّض ستة من أفراد الطاقم لـ«إصابات طفيفة» تمثلت بشكل رئيسي في انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم.

وأرسلت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية سفينة «كلارا كامبوامور» المتخصصة ‌في التعامل مع حوادث تسرب النفط، ​وطائرة لإجراء مسح للموقع. وشاركت ‌ثلاث طائرات هليكوبتر في عملية الإنقاذ، إلى جانب سفن ‌تجارية كانت قريبة من موقع الحادث.

وقالت الهيئة البحرية التجارية الإسبانية إنها فعَّلت خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث البحري عند ثاني أعلى مستوى، وفقاً لوكالة «رويترز».

وتعدّ المياه الواقعة شمال شرقي إيبيزا موئلاً للسلاحف ‌البحرية والدلافين وطائر «جلم الماء البلياري»، وهو أحد أكثر الطيور البحرية المعرضة للخطر في أوروبا. كما تضم المنطقة مروجاً واسعة من عشب البحر البوسيدونيا، الذي يلعب دوراً حيوياً في دعم التنوع البيولوجي البحري.

ووقعت أسوأ كارثة بيئية بحرية في إسبانيا عام 2002، عندما غرقت الناقلة «برستيج» التي ترفع عَلم الباهاما قبالة السواحل الشمالية الغربية لمنطقة جليقية؛ ما أدى إلى تسرب عشرات الآلاف من الأطنان من الوقود الثقيل وتلويث مئات الشواطئ في إسبانيا وفرنسا.

وقالت حكومة جرز البليار إنها تعمل على جمع المعلومات حول الحادث والتداعيات المحتملة، بما في ذلك أي خطر لتلوث ​بالوقود، قبل اتخاذ قرار ​بشأن مزيد من الإجراءات.ولم تكشف السلطات بعد عن جنسيات أفراد الطاقم أو سبب غرق السفينة.