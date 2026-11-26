في كل عام، ومع اقتراب شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من نهايته، يتغير إيقاع الحياة في كبرى عواصم العالم، وتستعد الأسواق ليوم استثنائي يختلط فيه شغف الشراء بسباق الزمن لاقتناص الصفقات.

هذا الحدث التجاري الضخم، الذي يُعرف باسم «الجمعة السوداء»، لا يمثل مجرد موسم للتخفيضات العابرة، بل يقف خلفه إرث تاريخي مثير يمتد لأكثر من قرن ونصف القرن من الزمان، تحول خلاله المصطلح من نذير شؤم اقتصادي إلى أيقونة للربح الوفير والانتعاش التجاري.

واجهة متجر تعرض لافتات ترويجية بمناسبة «الجمعة السوداء» (د.ب.أ)

بدايات مظلمة في أسواق الذهب

تعود الجذور التاريخية الأولى لمصطلح «الجمعة السوداء» إلى الرابع والعشرين من سبتمبر (أيلول) عام 1869، حين شهدت الولايات المتحدة الأميركية واحدة من أعنف الأزمات المالية في تاريخها.

جاي غولد (ويكيبيديا)

في ذلك اليوم، تآمر اثنان من كبار المضاربين في وول ستريت، هما جاي غولد وجيمس فيسك، لاحتكار سوق الذهب في البلاد ورفع أسعاره بشكل جنوني. وعندما تدخلت الحكومة الأميركية بضخ كميات ضخمة من الذهب في السوق لكسر الاحتكار، انهارت الأسعار في دقائق معدودة، ما أدى إلى إفلاس آلاف المستثمرين وهبوط سوق الأسهم، ليُطلق على ذلك اليوم الكارثي اسم «الجمعة السوداء».

جيمس فيسك (ويكيبيديا)

فوضى الشوارع ودفاتر المحاسبة

ورغم مرور عقود على أزمة الذهب، عاد المصطلح للظهور مجدداً في خمسينات وستينات القرن الماضي بمدينة فيلادلفيا الأميركية، ولكن بسياق مختلف تماماً. ففي اليوم الذي يلي عيد الشكر مباشرة، كانت المدينة تستضيف مباراة كرة القدم الأميركية السنوية الشهيرة بين فريقي الجيش والبحرية، مما كان يجذب عشرات الآلاف من السياح والمتسوقين إلى وسط المدينة.

وقد تسبب هذا التدفق البشري الهائل في شلل مروري تام وارتفاع معدلات السرقة والفوضى، الأمر الذي دفع رجال شرطة فيلادلفيا إلى إطلاق لقب «الجمعة السوداء» على هذا اليوم بسبب ساعات العمل الإضافية المرهقة التي يقضونها في ضبط الشوارع.

ومع إدراك التجار أن هذا الاسم يرتبط بالفوضى، سعوا في ثمانينات القرن العشرين إلى صياغة رواية جديدة أكثر جاذبية ترتبط بعالم المال والأعمال.

فقد روّج أصحاب المتاجر لفكرة أن دفاتر الحسابات الورقية القديمة كانت تسجل الخسائر بالحبر الأحمر والأرباح بالحبر الأسود، وبما أن مبيعات اليوم التالي لعيد الشكر كانت تنقل المتاجر من دائرة العجز إلى تحقيق أرباح قياسية، فقد أُطلق عليه «الجمعة السوداء» احتفاءً بتحول أرقامهم المالية إلى اللون الأسود المربح.

واجهة متجر تعرض لافتات ترويجية بمناسبة «الجمعة السوداء» بينما تمر إحدى المتسوقات أمامه (رويترز)

جغرافيا التخفيضات وحمّى التسوق

لم تبقَ هذه الظاهرة حبيسة الحدود الأميركية، بل تمددت عبر القارات لتشمل أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث تركزت العروض الكبرى في شريانين رئيسيين للتجارة العالمية.

الشريان الأول يتمثل في مراكز التسوق العملاقة وسلاسل متاجر التجزئة الكبرى، مثل «وول مارت» و«تارغت» و«بيست باي» في الغرب، والمجمعات التجارية الفاخرة في العواصم العربية والأوروبية التي تفتح أبوابها منذ ساعات الفجر الأولى.

أما الشريان الثاني، فقد استحوذت عليه منصات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، وفي مقدمتها عملاق التجزئة «أمازون» و«إيباي» و«علي إكسبريس»، إلى جانب المنصات الإقليمية البارزة في العالم العربي مثل «نون» و«نمشي»، والتي حوّلت الهواتف الذكية إلى بوابات تسوق مفتوحة على مدار الساعة.

واجهة متجر تعرض لافتات ترويجية بمناسبة «الجمعة السوداء» (رويترز)

تحولات الموسم وخصوصية المنطقة العربية

وتتركز أضخم الخصومات في هذا الموسم على قطاعات التكنولوجيا والإلكترونيات، كالهواتف الذكية والشاشات والأجهزة المنزلية، تليها دور الأزياء العالمية والعطور، وصولاً إلى شركات الطيران والفنادق التي تطرح تذاكر سفر بأسعار تنافسية.

ومع توسع الظاهرة، لم تعد التخفيضات مقتصرة على 24 ساعة فحسب، بل امتدت لتشمل عطلة نهاية الأسبوع وصولاً إلى «اثنين الإنترنت» المخصص للمنصات الرقمية.

متجر يعرض لافتة ترويجية بمناسبة «الجمعة السوداء» (أ.ف.ب)

وفي العالم العربي، اكتسب الحدث طابعاً ثقافياً خاصاً، إذ استبدلت كبرى المتاجر والمنصات صفة «السوداء» واستخدمت مصطلح «الجمعة البيضاء» أو «الجمعة الصفراء»، مراعاةً للمكانة الدينية والاجتماعية ليوم الجمعة، ليبقى هذا الموسم شاهداً حياً على قدرة الأسواق على تحويل الأزمات التاريخية إلى احتفالية تجارية عالمية.