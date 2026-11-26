كثّف الجيش الإسرائيلي أخيراً عمليات اغتيال قادة وضباط كبار في جهاز «الأمن الداخلي» التابع لحكومة «حماس» بقطاع غزة. وفي حين اغتالت إسرائيل رئيس الجهاز، الثلاثاء، لم تمضِ سوى ساعات حتى اغتالت أحد كبار ضباطه المسؤول عن شمال القطاع، وسط حملات تحريض كبيرة نفذتها داخل غزة ضد الحركة ومسؤوليها الأمنيين.

واغتيل نعيم أبو نحل (50 عاماً) رئيس جهاز «الأمن الداخلي» في قطاع غزة، ظهر الثلاثاء، بعد أن استهدفته غارة جوية أثناء سيره على الأقدام متجهاً لمقر الجهاز الرئيس في منطقة أنصار غرب مدينة غزة، في حين اغتيل محمد أبو العوف رئيس الجهاز في شمال القطاع بغارة استهدفته عند منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء خلال وجوده بشقة سكنية مع أفراد أسرته الذين قتلت منهم زوجته وطفلتَيهما.

نعيم أبو نحل رئيس جهاز الأمن الداخلي في «حماس» (صورة نشرتها منصات تابعة للحركة)

وفي بداية الشهر الحالي، استهدفت طائرات إسرائيلية عدداً من ضباط الجهاز بعد خروجهم من اجتماع لهم في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لمقتل خالد شلوف، الضابط برتبة ملازم أول، وإصابة آخرين. لكن التحرك الإسرائيلي الأكثر مفاجأة وصدمة لـ«حماس» وقع في بداية سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما اختطفت قوة خاصة إسرائيلية معين العرابيد، خلال عملية خاطفة نفذتها في عمق مناطق سيطرة «حماس».

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، مساء الأربعاء، بعد ساعات من اغتيال أبو العوف، إنه الرئيس الثالث للجهاز الذي يتم استهدافه بعد اختطاف العرابيد واغتيال أبو نحل، في إشارة إلى أنه أصبح رئيساً للجهاز بعد اغتيال أبو نحل رغم أن اغتيالهما كان بفارق وقت قصير. وهي معلومات لم تؤكدها أي من المصادر في «حماس»، التي أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن أبو العوف كان رئيساً للجهاز عن منطقة شمال القطاع، وكان ضمن دائرة صغيرة من كبار قيادات جهاز «الأمن الداخلي»، التي تديره ضمن عمل جماعي هدفه إدارة الوضع الأمني الذي يركز على محاربة المتخابرين مع إسرائيل، والتعامل مع العصابات المسلحة.

استعراض قدرات الاستهداف

وسعت إسرائيل إلى استعراض قدراتها قبل اغتيال أبو نحل بساعات قليلة، ووجهت رسائل إلى سكان مدينة غزة، وخاصةً القاطنين بمنطقة غرب المدينة، وتحديداً مخيم الشاطئ، على هواتفهم الجوالة من قبل ضابط المخابرات الإسرائيلية المسؤول عن المنطقة، تتحدث عن «مفاجآت» لم تحددها.

وبعد اغتيال الرجل بساعات قليلة وصلت رسائل أخرى تتحدث عن العرابيد وأبو نحل، وتتوعد بتشديد الخناق على عناصر «القسام» والأجهزة الأمنية، وتساءلت رسالة: «مين الدور الجاي؟»، في إشارة للهدف المقبل، مضيفةً: «راح تكتشفوا عن قريب!»، وذلك قبل أن تقع عملية اغتيال أبو العوف.

صورة نشرتها مجموعات تواصل محلية في غزة لمنشورات تدعو للتخابر مع إسرائيل مصحوبة بسيجارة

وخلال ساعات مساء الأربعاء، أغرقت طائرات مسيّرة سماء مدينة غزة بمنشورات ورقية تحريضية حملت صوراً لأبو نحل وأبو العوف، مع صورة مجهولة وُضع عليها علامات استفهام، وكُتب فيها: «العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم .. اللي يفكر يقرب من أصحابنا» في إشارة تحذيرية مرتبطة على ما يبدو بعمل «الأمن الداخلي» على ملاحقة المتخابرين مع إسرائيل.

ما ملابسات نشأة «الأمن الداخلي»؟

«الأمن الداخلي» جهاز استحدثته «حماس» في حكومتها بعدما سيطرت على قطاع غزة عسكرياً عام 2007، ولم يكن له أي وجود لدى السلطة الفلسطينية، ولكنه يشابه تقريباً عمل جهاز المخابرات التابع للسلطة.

ورغم أن حكومة «حماس» استحدثت لفترة صغيرة جهازاً باسم «المخابرات»، فإنها سريعاً ما ألغته لتبقى السلطة الأمنية العليا لجهاز «الأمن الداخلي». ومع بدايات تأسيس «الأمن الداخلي» على يد وزير الداخلية في حكومة «حماس» آنذاك سعيد صيام، الذي اغتالته إسرائيل خلال حرب 2008 – 2009 على قطاع غزة، بدأ الجهاز يكتسب سمعته ويفرض حضوره.

مقاتلون من «حماس» داخل مكتب الرئيس عباس بغزة في يونيو 2007 (رويترز)

وكان العرابيد وأبو نحل جزءاً من مجموعة تأسيسه التي قادها صيام، وتولى بداية اعتقال أسماء بارزة من نشطاء «فتح» في غزة، وسط اتهامات للحركة بارتكاب «ممارسات تعذيب» ضد خصومها السياسيين، وإصدار أحكام عسكرية ضد بعضهم في إطار الخصومة السياسية، لكن الحركة كانت تنفي، كما لعب الجهاز دوراً في ملاحقة مجموعة صغيرة متشددة تبنت نهج «داعش» و«القاعدة».

ومع هدوء حمى المنافسة السياسية وتولي «حماس» إدارة القطاع بشكل كامل، عمل الجهاز على معالجة ملفات أمنية أخرى مثل ملاحقة مطلقي الصواريخ الفردية، أو حتى التنظيمية الرسمية، ودخلت «حماس» في خلافات مع حركة «الجهاد الإسلامي» وفصائل صغيرة أخرى، قبل أن تعمل قيادة «حماس» لاحقاً على تحسين العلاقات مع الفصائل.

ومع دخول «التيار الإصلاحي الديمقراطي» بقيادة المنشق عن «فتح» محمد دحلان إلى خط العمل الإنساني بغزة بأسماء مختلفة، بدأت عملية للمصالحة المجتمعية، شملت الإفراج عن نشطاء من «فتح» كان جهاز «الأمن الداخلي» اتهمهم بالتخطيط لهجمات، ومنها اغتيال ضباط وقيادات، وحُكم عليهم بأحكام قضائية عالية.

وبالإضافة للخصوم السياسيين، لاحق «الأمن الداخلي» متهمين بالتخابر مع إسرائيل، وفي بعض الفترات خصص حملات لملاحقتهم وتشديد الخناق عليهم، كما أنه أعلن ما سماه بـ«حملات توبة» للمتعاونين مع إسرائيل بهدف تخفيف أحكامهم مقابل تسليم أنفسهم. وخلال تلك الفترات كان الجهاز يكتشف متخابرين من نشطاء «حماس» نفسها والفصائل الفلسطينية.

نشاط متكامل

ويقول مصدر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إن جهاز «الأمن الداخلي» كان يعمل بالتنسيق مع جهاز «الاستخبارات» في «كتائب القسام»، الجناح المسلح للحركة، وكذلك مع جهاز «الأمن العام»، وهو الجهاز الأمني المركزي الذي تعود مسؤوليته للمستوى السياسي.

وبيّن المصدر الذي طلب عدم تعريفه أن «عناصر الجهاز كانت تتولى فحص التقارير الميدانية من نشطاء الحركة حول الوضع الأمني، ومراقبة الأشخاص وما يكتبونه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ومواقع القصف ورصد من يتجول أو يصور حولها لتضييق الشبهات حول المتخابرين مع إسرائيل».

ومع بداية الحرب الأخيرة على القطاع، دمرت إسرائيل جميع مقرات جهاز «الأمن الداخلي»، واستولت على وثائق من بعضها بعدما توغلت براً داخل عمق غزة، في حين قُتل العشرات من ضباط وعناصر الجهاز في عمليات إسرائيلية مختلفة.

وعاد الجهاز إلى الواجهة في ظل الظروف التي واجهها خلال الحرب، بعدما برز دوره في وضع خطط تهدف لمواجهة العصابات المسلحة التي ظهرت في العامين الأخيرين، والتي تخدم إسرائيل أمنياً، من خلال سلسلة عمليات، الأمر الذي دفع تلك العصابات للتخطيط لهجمات تطول ضباطاً في الجهاز، واغتالت الضابط أحمد زمزم في ديسمبر (كانون الأول) 2025، وهو نائب مدير الجهاز بالمنطقة الوسطى للقطاع، وكان مسؤولاً عن ملف ملاحقة العصابات بتلك المنطقة، في حين فشلت عمليات أخرى ضد ضباط آخرين.