تحوّل القضاء اللبناني إلى ساحة مواجهة رئيسية بين الدولة اللبنانية و«حزب الله»، مع توسّع الملاحقات لتشمل كوادر في الحزب وعناصره، في ملفّي متفجرات ضهر البيدر، والتوقيفات في قضية خلية الشمال، وسط مطالبات بإحالة ملف متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي، ودعوات من الحزب للدولة إلى الإفراج عن الموقوفين.

وسطّر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، الأربعاء، 3 بلاغات بحث وتحرٍّ بحق كوادر في الحزب، بينهم بلال الأسعد، لتخلّفهم عن المثول للاستجواب في قضية جرود بشري والبترون، فيما أصدرت قاضية التحقيق العسكري الأولى، غادة أبو علوان، مذكرات توقيف وجاهية بحق الموقوفين الخمسة في الشمال.

وكان العناصر الخمسة قد أوقفوا في 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، وادُّعي عليهم بتشكيل مجموعة مسلحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم وتسليحهم، فيما نفى الدفاع قيامهم بمهمة استطلاع أمنية.

وتأتي الملاحقات بعد قرار الحكومة في 2 مارس (آذار) حظر أنشطة الحزب الأمنية والعسكرية، وحصر عمله في السياسة، ولا تعني ثبوت الاتهامات.

أنصار لـ«حزب الله» يلوّحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)

وأرجأ مجلس الوزراء، في 22 أكتوبر (تشرين الأول)، الفصل في طلب وزير العدل عادل نصار إحالة قضية متفجرات ضهر البيدر والقصر على المجلس العدلي، بانتظار تقدّم التحقيقات، ما دفع وزراء «القوات اللبنانية» إلى الانسحاب.

وتتم الإحالة بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء، وفقاً للمادة «355» من أصول المحاكمات الجزائية، ويتولى التحقيق محقق عدلي يعيّنه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى، فيما لا تقبل أحكام المجلس العدلي طرق المراجعة، باستثناء الاعتراض وإعادة المحاكمة.

وفيما دعت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان إلى مسار قضائي سريع ومستقل في قضية ضهر البيدر، طالب الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، بالإفراج عن موقوفي بشري والبترون، ودافع عن مشروعية أنشطة الموقوفين في قضية ضهر البيدر، محذراً من أن «للصبر على الظلم حدوداً».

صورة لمدخل وزارة العدل في لبنان (الوكالة الوطنية للإعلام)

نهاية استثناء «حزب الله»

وعدّ النائب في البرلمان اللبناني، إبراهيم منيمنة، أن التحرك القضائي تجاه «حزب الله» يشكّل مدخلاً أساسياً لإنهاء حالة الاستثناء التي تمتع بها الحزب على مدى السنوات الماضية، وإخضاع جميع اللبنانيين للقانون على قدم المساواة، مشيراً إلى أن الدولة اللبنانية ربما تكون قد وجدت في القضاء المدخل الملائم لتنفيذ قراراتها المتعلقة بحصرية السلاح.

وقال منيمنة لـ«الشرق الأوسط»: «هذه هي النقطة المفصلية التي كنا نطالب بها، وهي إخضاع جميع اللبنانيين للقانون على قدم المساواة، فالاستثناء الذي كان يتمتع به (حزب الله) بموجب معادلة (الجيش والشعب والمقاومة) أصبح من التاريخ، وعلى الحزب أن يدرك اليوم أنه يخضع للقانون».

وأضاف أن «الاحتكام إلى القانون والمرجعيات القانونية والقضاء اللبناني، بما ينصف اللبنانيين ويعزز مبدأ حصر السلاح واحتكاره بيد الدولة، يُشكّل نقطة الانطلاق الصحيحة»، موضحاً أنه «عندما يكون القانون والقضاء هما المرجعية، فإن الأمر لن يقتصر على ملف السلاح، بل سيمتد إلى سائر المسائل التي تحوّلت، في التاريخ القريب، إلى استثناءات شكّلت خروجاً عن القانون، وضربت مفهوم الدولة».

شعارات على طريق مطار بيروت نشرها «حزب الله» تتضمن شكراً لإيران (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وشدد منيمنة على ضرورة أن يكون القضاء «المرجعية التي يحتكم إليها اللبنانيون والدولة في التعامل مع ملف (حزب الله)»، معتبراً أن «هناك أخيراً جدية من الدولة اللبنانية في التعامل مع هذا الملف، وربما تكون قد وجدت المدخل المناسب لمعالجته».

وأوضح أنه «حتى وقت قريب، وبعد اتخاذ الحكومة قرارات جريئة، شعرنا بأن هناك عجزاً عن التنفيذ، لكن يبدو أن الدولة اللبنانية وجدت أن المدخل الملائم هو القضاء، وهذا أمر إيجابي ومدخل جيد ينبغي البناء عليه واستكماله في الملفات كافة».

وعن إمكان إحالة ملف شاحنة ضهر البيدر إلى المجلس العدلي، قال منيمنة: «لا أعرف ما إذا كان ذلك ممكناً، لكنه ربما يكون مفيداً. غير أن تحرك القضاء وإصدار مذكرة توقيف يُشكلان بحد ذاتهما إنجازاً، والمهم هو استكمال هذا المسار، ليس فقط في ملف شاحنة ضهر البيدر، على أهميته، وإنما في تكريس حكم القانون في مواجهة جميع مظاهر الخروج عليه في البلد، وفي مقدمها سلاح (حزب الله)، وكل من يحمل السلاح أو يخالف القانون في ملفات أخرى».

وأكد أن «مرجعية القانون تشكّل نقطة أساسية وجوهرية في مفهوم الدولة وفي عملية بنائها».

ازدواجية السلطة

من جهته، عدّ الخبير الدستوري الدكتور أنطوان مسرّة أن المشكلات التي يعانيها لبنان على مستوى القضاء والإدارة والمؤسسات الأمنية لا يمكن فصلها عن واقع السيادة غير المكتملة وازدواجية السلطة، مشدداً على أن التحرك القضائي الراهن، الذي أتاحته مواقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يحتاج إلى دعم شعبي واسع ليصبح أكثر فاعلية.

وقال مسرّة لـ«الشرق الأوسط»: «هناك نوعان من الاحتلال في لبنان، احتلال عدائي إسرائيلي، واحتلال أخوي»، واضعاً عبارة «الاحتلال الأخوي» بين مزدوجين، ومعتبراً أنه يتمثل في السلاح خارج إطار الدولة.

وأوضح أن «كل ما يُطرح من مشكلات في الإدارة والأمن والقضاء يجب أن يُفهم انطلاقاً من واقع الاحتلال، إذ لا يستطيع أي دستور أو تنظيم أن يكون فاعلاً في ظل هذا الواقع، حتى لو كنا في سويسرا أو فرنسا أو الدنمارك».

ورأى مسرّة أن «الحكم يقوم بجهود كبيرة جداً، وكذلك عدد من القضاة، لكن هناك نقصاً كبيراً في الدعم الشعبي لهذا المسار»، منتقداً سلوك شريحة واسعة من اللبنانيين الذين، وفق تعبيره، يمارسون «التموضع والتكاذب والتذاكي والوقوف على مسافة واحدة من الجميع»، حتى في قضية تتصل بالسيادة الوطنية.

ولفت إلى أن خطوات ومواقف باتت ممكنة اليوم بعدما كان اتخاذها مستحيلاً في السابق، معتبراً أن لبنان يشهد «مساراً بطيئاً»، لكنه يفتقر إلى الاحتضان الشعبي الشامل.