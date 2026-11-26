الجيش اللبناني يضبط 16 برميلاً من البارود الحربي داخل معمل لخرطوش الصيد في عاليهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5346007-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D8%A8%D8%B7-16-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%84
الجيش اللبناني يضبط 16 برميلاً من البارود الحربي داخل معمل لخرطوش الصيد في عاليه
جانب من المضبوطات (صفحة الجيش اللبناني على إكس)
أعلن الجيش اللبناني، الخميس، ضبط 16 برميلاً من البارود الحربي الشديد الخطورة في قضاء عاليه في جبل لبنان.
وقالت قيادة الجيش، في بيان، اليوم، إن «وحدة من الجيش داهمت، الأربعاء، معملاً لتصنيع خرطوش الصيد في بلدة بخشتيه – عاليه، وضبطت داخله 16 برميلاً من البارود الحربي الشديد الخطورة، وأوقفت ثلاثة سوريين وضبطت أسلحة حربية وأعتدة عسكرية، وتجرى المتابعة لتوقيف بقية المتورطين».
بتاريخ ٢٠٢٦/١١/٢٥، دهمت وحدة من الجيش معملاً لتصنيع خرطوش الصيد في بلدة بخشتيه – عاليه، وضبطت داخله ١٦ برميلاً من البارود الحربي الشديد الخطورة، وأوقفت السوريين (ر.ع.) و(ط.ع.) و(ه.ع.)، وضبطت أسلحة حربية وأعتدة عسكرية. تجرى المتابعة لتوقيف بقية المتورطين. كما دهمت وحدة أخرى منازل مطلوبين في منطقة سد البوشرية – المتن، وأوقفت المواطنَين (ع.ز.) وشقيقه (م.ز.) لإقدامهما على إطلاق النار بتواريخ مختلفة، وضبطت كمية من المخدرات وسلاحاً حربيًّا. كذلك أوقفت وحدات من الجيش في منطقة العبودية – عكار، وعند حاجزَي شدرا – عكار والمدفون – البترون، ٥٧ سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية. سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. #الجيش_اللبناني #LebaneseArmy https://t.co/rIshhkxFev
وأضاف البيان: «أوقفت وحدات من الجيش في منطقة العبودية – عكار، وعند حاجزَي شدرا – عكار والمدفون – البترون (شمال لبنان) 57 سورياً لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
وسُلّمت المضبوطات، حسب البيان «وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص».
تفتح المشاورات بشأن مستقبل الحضور الأممي في جنوب لبنان -والمعلومات عن صوغ قرار دولي خارج الفصل السابع بلغة إلزامية صارمة- الباب أمام تساؤلات قانونية، وعسكرية.
صبحي أمهز (بيروت)
الجيش اللبناني يضبط 16 برميلاً من البارود الحربي داخل معمل لخرطوش الصيد في عاليهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5346007-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D8%A8%D8%B7-16-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%84
الجيش اللبناني يضبط 16 برميلاً من البارود الحربي داخل معمل لخرطوش الصيد في عاليه
جانب من المضبوطات (صفحة الجيش اللبناني على إكس)
أعلن الجيش اللبناني، الخميس، ضبط 16 برميلاً من البارود الحربي الشديد الخطورة في قضاء عاليه في جبل لبنان.
وقالت قيادة الجيش، في بيان، اليوم، إن «وحدة من الجيش داهمت، الأربعاء، معملاً لتصنيع خرطوش الصيد في بلدة بخشتيه – عاليه، وضبطت داخله 16 برميلاً من البارود الحربي الشديد الخطورة، وأوقفت ثلاثة سوريين وضبطت أسلحة حربية وأعتدة عسكرية، وتجرى المتابعة لتوقيف بقية المتورطين».
بتاريخ ٢٠٢٦/١١/٢٥، دهمت وحدة من الجيش معملاً لتصنيع خرطوش الصيد في بلدة بخشتيه – عاليه، وضبطت داخله ١٦ برميلاً من البارود الحربي الشديد الخطورة، وأوقفت السوريين (ر.ع.) و(ط.ع.) و(ه.ع.)، وضبطت أسلحة حربية وأعتدة عسكرية. تجرى المتابعة لتوقيف بقية المتورطين. كما دهمت وحدة أخرى منازل مطلوبين في منطقة سد البوشرية – المتن، وأوقفت المواطنَين (ع.ز.) وشقيقه (م.ز.) لإقدامهما على إطلاق النار بتواريخ مختلفة، وضبطت كمية من المخدرات وسلاحاً حربيًّا. كذلك أوقفت وحدات من الجيش في منطقة العبودية – عكار، وعند حاجزَي شدرا – عكار والمدفون – البترون، ٥٧ سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية. سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. #الجيش_اللبناني #LebaneseArmy https://t.co/rIshhkxFev
وأضاف البيان: «أوقفت وحدات من الجيش في منطقة العبودية – عكار، وعند حاجزَي شدرا – عكار والمدفون – البترون (شمال لبنان) 57 سورياً لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
وسُلّمت المضبوطات، حسب البيان «وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص».
الآلاف يتظاهرون ضد قرارات الزيدي… وكردستان إلى «حوار بغداد»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5346005-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%E2%80%A6-%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
الآلاف يتظاهرون ضد قرارات الزيدي… وكردستان إلى «حوار بغداد»
أكراد يحتجون في أربيل الخميس على قرار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي السيطرة على حقول نفطية تخضع لإدارة إقليم كردستان (رويترز)
بينما شهد إقليم كردستان مظاهرات حاشدة؛ اعتراضاً على قرارات رئيس الحكومة العراقية، علي الزيدي، بدأت جهود ووساطات تسعى إلى التهدئة مع بغداد، رغم أن سياسيين كرداً رجحوا استغراق الأزمة وقتاً قبل أن تجد حلاً بسبب ضغوط تتعرض لها بغداد، وفق قولهم.
ويوم الأربعاء، اتفقت الرئاسات الأربع في بغداد؛ الجمهورية، والحكومة، والبرلمان، والقضاء، على إطلاق «حوار وطني» مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل لحل الخلافات مع أربيل.
وشهدت أربيل؛ عاصمة إقليم كردستان، الخميس، مظاهرة شارك فيها الآلاف للتعبير عن رفضهم قرارات الزيدي، رددوا فيها هتافات؛ منها: «واحد، واحد، واحد. الشعب الكردي واحد».
كما شهدت سوران ودهوك في الإقليم مشاركة المئات للتعبير عن غضبهم من قرارات الحكومة العراقية، بوصفها - وفق تعبيرهم - «انتهاك» لحقوق الإقليم المنصوص عليها في الدستور العراقي.
«لا تنازل عن الحقوق»
وأشاد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، بالمظاهرات، مؤكداً أنها عبّرت عن وحدة الصف الكردي في الحفاظ على الكيان الدستوري للإقليم.
وقال خوشناو إن «مشاركة الموظفين والمعلمين والطلبة والعمال والشباب والنساء والقوى السياسية والمكونات الدينية والقومية ومنظمات المجتمع المدني... الواسعة أوصلت رسالة واضحة وسلمية».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، شدد محافظ أربيل على وجوب أن «تقوم العلاقة بين بغداد وأربيل على الحوار والشراكة، وليس التصعيد. فكردستان كانت ولا تزال تؤمن بالحلول الدستورية والسلمية، وتحرص على استقرار العراق ووحدته».
لكن خوشناو أعرب عن تفاؤله، قائلاً: «واثقون بأن القضايا العالقة يمكن حلّها متى توفرت الإرادة السياسية والاحترام المتبادل. فكردستان لا تطالب بأكثر من حقوقها الدستورية، ولن تتنازل عنها».
واستطرد خوشناو: «نريد عراقاً قوياً ومستقراً، تكون فيه كردستان شريكاً حقيقياً في القرار، لا مجرد جزء من المعادلة. وأعتقد أن الحوار المسؤول هو الطريق لبناء مرحلة جديدة من الثقة بين بغداد وأربيل».
وكان رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، أصدر الثلاثاء قرارات عدة، وصفها مراقبون بـ«العاصفة الإدارية»، تضمنت إغلاق جميع المعابر غير الرسمية مع دول الجوار، بما فيها المعابر الواقعة بإقليم كردستان، ومنح الحكومة الاتحادية السيطرة على حقول نفطية في الإقليم، ضمن حزمة إجراءات لمكافحة تهريب النفط والمشتقات النفطية، وفق بيان رسمي من بغداد.
وهي القرارات التي أثارت غضباً واسعاً لدى القادة والساسة الكرد. ورفضت حكومة إقليم كردستان ما وصفته بأنه استخدام مفردات عسكرية وتهديدات في بيان من المتحدث باسم قائد القوات المسلحة العراقية، ودعت إلى إجراء محادثات مع بغداد.
إلا إن مصادر مسؤولة في بغداد أكدت لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق، أن الحكومة الاتحادية لا تعتزم إرسال قوات إلى إقليم كردستان، «بل ستحل الأزمة وفق الدستور والقانون».
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بأن بغداد يُمكنها نشر قوات لتأمين الحدود الواقعة في الأراضي التي يديرها إقليم كردستان.
ويشكل قرار التفويض؛ الذي صدر الأربعاء، دعماً لمساعي رئيس الوزراء، علي الزيدي، لتأكيد سيطرة الحكومة الاتحادية.
«تحرك سياسي كبير»
في غضون ذلك، كشف مسؤول مركز قيادة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في بغداد، هوشيار زيباري، عن تحرك سياسي «كبير جداً» في بغداد، يتوسطه فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، لتهدئة الوضع، بالتزامن مع انخراط الولايات المتحدة وتركيا وإيران وعدد من الدول العربية بشكل مكثف للعثور على مخرج، وفق ما نقل «تلفزيون كردستان».
وفي حين انتقد سرعة صدور قرارات المحكمة الاتحادية، فقد كشف زيباري، في لقاء متلفز مساء الأربعاء، عن «مقترح لعقد اجتماع وطني كبير يضم الزيدي والقاضي فائق زيدان، وممثلين عن الحزبين (الديمقراطي الكردستاني) و(الاتحاد الوطني الكردستاني)، وقادة (الإطار التنسيقي) وقادة أحزاب سنية؛ بهدف إنهاء الأزمة ضمن إطار الدستور»، مؤكداً أنهم لا يسعون إلى تصعيد الوضع في بغداد، وأن «سبل الحل لم تُغلق بعد».
وعلى هامش مشاركته في مؤتمر «القمة العالمية للشباب» المنعقد في أربيل، أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الخميس، عزم الإقليم المشاركة في «حوار بغداد» الشهر المقبل بهدف حل الأزمة، كاشفاً عن تلقي الحزبين «الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» دعوة من رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، مشيداً بالمظاهرات التي خرجت للتعبير عن وحدة الصف الكردي في الحفاظ على حقوق الإقليم.
اتصالات لم تتوقف
إلى ذلك، أكد مصدر حكومي في أربيل لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتصالات مع بغداد لم تتوقف منذ صدور القرارات»، مشيراً إلى «انفتاح الإقليم على الحوار منذ اللحظة الأولى».
وشدد المصدر على أن «النقاشات مع بغداد دفعت الرئاسات الأربع في بغداد إلى الاتفاق على مخرج للحل»، مشيراً إلى أن «القرارات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية كان ينقصها السند الدستوري»، وفق تعبيره.
من جانبه، قال القيادي في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» أحمد الهركي لـ«الشرق الأوسط» إن «مبادرة الرئاسات الأربع تؤكد أن الحوار واللجوء للدستور هما السبيل لحل الأزمة، وهو ما دعا إليه الحزبان (الديمقراطي) و(الكردستاني)».
وكانت قرارات بغداد دفعت الغريمين التاريخيين في الإقليم؛ الحزبين «الديمقراطي» و«الاتحاد الوطني»، اللذين تتصاعد بينهما خلافات منذ نحو عامين بسبب أزمة تشكيل الحكومة، إلى إصدار بيان مشترك، مساء الثلاثاء، أعربا فيه عن رفض القرارات، مؤكدَين مخالفتها الدستور، داعيَين إلى الحوار من أجل استقرار البلاد.
مع ذلك، فقد رأى عضو «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، محمد زنكنة، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «الأزمة بين بغداد وأربيل مرشحة للاستمرار رغم جهود الوساطة من دول بينها الولايات المتحدة، والاتصالات المكثفة بين أربيل وبغداد».
وعدّ زنكنة أن «قرارات الحكومة الاتحادية صدرت تحت ضغط من فصائل لديها مواقف معادية لإقليم كردستان وتحاول تغيير وقائع تخالف الدستور الذي كفل حقوق الإقليم».
مرسوم رئاسي بتعيين إلهام أحمد في مجلس الشعب السوريhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5345994-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
مرسوم رئاسي بتعيين إلهام أحمد في مجلس الشعب السوري
الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي مظلوم عبدي وإلهام أحمد مساء الثلاثاء (الرئاسة السورية)
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 200 لعام 2026، القاضي بتعيين إلهام حنان أحمد عضواً في مجلس الشعب السوري، لشغل مقعد شاغر عضو مستقل، ليرتفع بذلك عدد أعضاء المجلس من 205 إلى 206 أعضاء، وفق ما أفاد به المجلس، الخميس.
ويستند المرسوم إلى أحكام الإعلان الدستوري، خصوصاً المادة 24، إضافة إلى المادة 45 من المرسوم رقم 143. وتنص المادة 45 على أن يتولى رئيس الجمهورية تعيين بديل عن أي عضو في مجلس الشعب في حال وفاته أو استقالته أو إسقاط عضويته، وفق ما أورده المجلس.
وكان النائب في مجلس الشعب، مضر وفيق حمدان، قد أعفي من منصبه قبل أسابيع على خلفية علاقته السابقة بالنظام السابق، والتي أثارت ردود فعل شعبية وإعلامية. وبذلك يرتفع عدد النائبات والنواب الكرد السوريين إلى 9 أعضاء مع انضمام أحمد إلى المجلس.
التعيين يأتي بعد أشهر من إعلان حلّ «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في إطار اتفاق دمج ضمن مؤسسات الدولة المركزية.
ووقع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي، اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار واندماج «قوات سوريا الديمقراطية» ضمن مؤسسات الدولة في 10 مارس (آذار) 2025، وجرى الاتفاق على بدء عملية دمج القوات الكردية في المنطقة، وتشكيل فرقة عسكرية تضم 3 ألوية من «قوات سوريا الديمقراطية»، إضافة إلى تشكيل لواء لـ«قوات عين العرب»، ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.
وفي أغسطس (آب)، وبعد تصعيد عسكري مع دمشق، أعلن قائد «قوات سوريا الديمقراطية»، مظلوم عبدي، حلّ قواته التي شكّل الأكراد عمودها الفقري وتصدّت لتنظيم «داعش»، قبل أن يعيّنه الرئيس أحمد الشرع مستشاراً له.
ومنذ الاتفاق المشار إليه، جرى تعيين عدة مسؤولين في «قسد» سابقاً بمواقع في الحكومة السورية، من ذلك تعيين مظلوم عبدي مستشاراً للرئاسة السورية للشؤون الكردية، وسيبان حمو (سمير آسو) معاوناً لوزير الدفاع لشؤون المنطقة الشرقية، ونور الدين عيسى أحمد (أبو عمر خنيكة) محافظاً للحسكة، بالإضافة إلى تعيينات أخرى.
وطوى حلّ «قوات سوريا الديمقراطية» مرحلة بارزة في تاريخ أكراد سوريا الذين أملوا في تكريس حكم ذاتي والحفاظ على المكتسبات التي حقّقوها خلال سنوات النزاع، وكانت إلهام أحمد من أبرز المدافعين عنها.
وخلال عقود من نشاطها السياسي، اضطلعت إلهام حنان أحمد، المولودة عام 1972 في عفرين (شمال)، بدور بارز في الدفاع محلياً ودولياً عن القضية الكردية وعن مشاركة المرأة في العمل السياسي. بدأت إلهام أحمد نشاطها السياسي بوصفها واحدة من رواد المدافعين عن حقوق المرأة في جامعة حلب؛ حيث درست الأدب العربي.
وأصبحت لاحقاً من مؤسسي الإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد بعد اندلاع النزاع السوري، وكانت تتبع لها مؤسسات مدنية وعسكرية منظمة. وبعدما دافعت بشراسة عن إقامة نظام لا مركزي وتعددي في سوريا، عارضته دمشق بشدة.
وشكّلت إلهام أحمد مع عبدي أبرز المفاوضين مع الحكومة المركزية، وصولاً إلى توقيع اتفاق الدمج ثم تنفيذه. وخوّلها بدء تطبيق الاتفاق، الذي نصّ على إعادة نازحين أكراد إلى مناطقهم بعد فرارهم منها إثر عمليات عسكرية تركية، زيارة مسقط رأسها في عفرين في مايو (أيار) 2026، لأول مرة منذ 9 سنوات.