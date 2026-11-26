تنحرف طائرة مسيرة ملغومة رباعية المراوح بشدة، وتستهدف مركبة عسكرية روسية، ثم تنقض عليها لتدميرها، وتحوم مسيرة أخرى فوق مطار، وتخطئ نفاثة ضربة بفارق ضئيل، لكنها تصيب ثلاثة رجال قيل إنهم روس.

وصارت مقاطع فيديو تظهر فيها طائرات تنقل إلى مشغليها صوراً مباشرة لما تراه كاميراتها أثناء استهداف قوات روسية مشهداً مألوفاً مع استمرار الحرب في أوكرانيا. لكن هذه المقاطع ليست من أوكرانيا، بل من مالي التي تبعد عنها خمسة آلاف كيلومتر عند أطراف الصحراء الكبرى.

جندي أوكراني يستعد لإطلاق مسيّرة هجومية باتجاه القوات الروسية من موقع قريب من خط الجبهة في منطقة دونيتسك (رويترز)

وتُظهر مقاطع الفيديو -التي صورها انفصاليون وجماعة تابعة لتنظيم «القاعدة» خلال هجومهم المشترك المتزامن في أبريل (نيسان) على الجيش المالي، وقوات شبه عسكرية روسية تدعمه- كيف أصبحت أساليب القتال التي تطورت في حرب أوكرانيا عاملاً رئيساً في عودة نشاط المتمردين في منطقة الساحل.

وباستخدام طائرات مسيرة لا تتجاوز تكلفتها مئات الدولارات تمكن المتمردون في مالي وبوركينا فاسو والنيجر ودول أخرى من تقويض التفوق الجوي الذي كانت القوات الحكومية تتمتع به في السابق، بفضل الطائرات المقاتلة، وطائرات الهليكوبتر الهجومية.

وباتت الآن المعدات العسكرية التي تبلغ تكلفة الواحدة منها ملايين الدولارات عرضة باستمرار لهجمات من الجو، وكذلك منشآت حيوية تشمل مناجم الذهب، ومستودعات الوقود، وخطوط الأنابيب، والموانئ، بل وحتى عواصم بعيدة عن مناطق القتال.

وتشير تقارير «رويترز» إلى أنه بالإضافة إلى إغراق أوكرانيا لسفينة عسكرية في ليبيا، شملت العمليات التي نفذتها كييف ضد موسكو أيضاً تدريب الجماعة الانفصالية في مالي على شن هجمات بطائرات مسيرة على جنود روس.

وبحسب التقارير، استخدم المتمردون في إثيوبيا الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي طائرات مسيرة في هجوم على العاصمة أديس أبابا الشهر الماضي.

جنود أوكرانيون يجهزون مسيرة هجومية تستخدم في عمليات ضد مواقع روسية (أ.ب)

ويُعد الصراع في غرب أفريقيا جزءاً من اتجاه أوسع -يمتد من أميركا الجنوبية إلى الشرق الأوسط وآسيا- يتمثل في استخدام الجماعات المسلحة للطائرات المسيرة لتغيير موازين القوى في ساحات القتال.

وذكرت نيكولا ميلنز، وهي مستشارة مستقلة كبيرة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب: «في الماضي كانت الدولة تحتكر السيطرة على المجال الجوي. لقد كان هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنها السيطرة عليه دائماً».

وقالت: «الآن بعد أن أصبح بإمكان جهات غير الدول الحصول على هذه الطائرات المسيرة بتكلفة زهيدة، وتعديلها، وتزويدها بحمولات، فقد انقلب الوضع رأساً على عقب».

التدريب على يد أوكرانيين

بدأت الحسابات العسكرية تتغير في عام 2023 مع انتشار طائرات مسيرة في أوكرانيا يتم التحكم فيها عن بُعد عبر بث فيديو مباشر من كاميراتها، ومزودة بمتفجرات بدائية.

وسرعان ما انتقلت هذه التكنولوجيا الرخيصة، والمتاحة -ومعها الخبرات المكتسبة حديثاً في استخدامها- إلى غرب أفريقيا، وساعد على ذلك جزئياً أوكرانيون يسعون إلى استهداف القوات الروسية أينما أمكن، بحسب انفصاليين في مالي، وخبراء في الصراع.

وبدأت روسيا دعم الحكومة العسكرية في مالي ضد متشددين وانفصاليين بقيادة الطوارق في عام 2021 بنشر مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية. وفي عام 2023، أنشأت وزارة الدفاع الروسية مجموعة «فيلق أفريقيا»، وهي قوة شبه عسكرية حلت محل «فاغنر»، واستوعبت عدداً من مقاتليها.

وقال محمد المولود رمضان -المتحدث باسم الجماعة المعروفة الآن باسم «جبهة تحرير أزواد»- إن أوكرانيين دربوا في العام نفسه الانفصاليين على استخدام الطائرات المسيرة خلال دورة تدريبية مدتها 30 يوماً في موقع خارج مالي.

ونفت «جبهة تحرير أزواد» ضلوع أوكرانيين بشكل مباشر في عملياتها. وامتنع رمضان عن تقديم تفاصيل حول أنواع الطائرات المسيرة التي استخدمتها الجماعة. ولم يتسن لـ«رويترز» تحديد هوية أي جهة أوكرانية قدمت المساعدة للجبهة.

ولم يرد الجيش الأوكراني ولا أجهزة الاستخبارات التابعة له على طلبات للتعليق بشأن هذه القصة. وفي بيان صدر في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)، رفضت وزارة الخارجية الأوكرانية بشدة اتهامات مالي والنيجر لكييف بأنها «تدعم جماعات مسلحة غير شرعية، وتتدخل في شؤون دول الساحل».

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على طلبات للحصول على تعقيب.

وشنت أوكرانيا ضربات على مواقع روسية بعيدة عن خط المواجهة بينهما، بما في ذلك في أفريقيا، حيث أغرقت طراداً روسياً في ميناء ليبي يوم الأحد باستخدام زوارق مسيرة.

وقال وزير الخارجية الأوكراني آندري سيبيها أمس الثلاثاء لتبرير الهجوم في ليبيا: «تستخدم روسيا الاتحادية بشكل منهجي وجودها العسكري وبنيتها التحتية اللوجستية خارج أراضيها، بما في ذلك في أفريقيا، لدعم العمليات العسكرية، وبناء القدرات التي تدعم حربها العدوانية ضد أوكرانيا».

ولم ترد حكومة مالي على أسئلة تفصيلية، لكن وزير الخارجية عبد الله ديوب أقر بتزايد التهديد الذي تشكله الطائرات المسيرة. وقال في معرض للأسلحة في العاصمة باماكو في التاسع من نوفمبر: «لذلك أصبحت قدرة قواتنا المسلحة على التكيف مع هجمات الطائرات المسيرة مسألة بالغة الأهمية».

التكلفة تصب في مصلحة المهاجم

قال رمضان إنه في يوليو (تموز) 2024 -أي بعد نحو عشرة أشهر من تلقي التدريب على أيدي الأوكرانيين- استخدمت «الوحدة 6»، وهي الوحدة المتخصصة في الطائرات المسيرة لدى الانفصاليين، للمرة الأولى طائرات مسيرة ملغومة ضد القوات الروسية والمالية خلال معركة بلدة تينزاواتن على الحدود مع الجزائر.

وفي ذلك الوقت كانت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، قد نشرت بالفعل طائرات مسيرة هجومية في مالي.

وكانت البداية متواضعة.

ففي سبتمبر (أيلول) 2023 أسقطت طائرة رباعية المراوح تابعة لجماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» عبوتين ناسفتين على ميليشيا منافسة في منطقة موبتي بوسط البلاد، لكن لم تنفجر أي منهما، ولم تسفرا عن إصابات، وفقاً لمنظمة «بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة»، وهي مجموعة لمراقبة النزاعات.

منذ ذلك الحين زادت وتيرة هجمات الطائرات المسيرة، وتطورت قدراتها، وأساليب استخدامها، وكانت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» الأكثر تنفيذاً لهذه الهجمات، وفقاً لبيانات للمنظمة لم تُنشر من قبل.

وتظهر البيانات أن جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» نفذت 187 هجوماً بطائرات مسيرة منذ عام 2023 وحتى منتصف نوفمبر. وفضلت الجماعة استخدام العبوات الناسفة، لكن محللين يقولون إنها كثفت هجماتها بالمسيرات الملغومة في عام 2026. ويرتفع إجمالي عدد الهجمات إلى 235 هجوماً في أربع دول بغرب أفريقيا عند احتساب هجمات «جبهة تحرير أزواد»، والجماعات التي كانت تمثلها في السابق.

يستخدم مسلحو تنظيم «داعش» في المنطقة الطائرات المسيرة لأغراض الاستطلاع، والتنسيق التكتيكي، وشن هجمات بدائية. فعلى سبيل المثال، استخدم تنظيم «ولاية غرب أفريقيا» طائرات مسيرة هجومية 15 مرة منذ عام 2024، معظمها في اشتباكات مع الجيش النيجيري وفقاً لمنظمة «بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة».

وذكر خبراء بالأمم المتحدة العام الماضي أنه بينما يفتقر استخدام تنظيم «داعش» للطائرات المسيرة لمستوى التطور لدى جماعات أخرى، فقد أرسل 13 مدرباً من الشرق الأوسط لتبادل خبراتهم في الطائرات المسيرة مع جماعات تابعة له في المنطقة.

ولم يتسن لـ«رويترز» تحديد ما إذا كانت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» استفادت من أي من التدريبات التي حصلت عليها «جبهة تحرير أزواد»، حليفتها الانفصالية.

كما لم تتمكن «رويترز» من تحديد مصدر حصول هذه الجماعات على الطائرات المسيرة. وقال خبراء إنهم اشتروا نماذج متوفرة تجارياً، ثم هربوها إلى الصحراء، وأعيد تجهيزها لأغراض الحرب.

وقالت جوستينا جودزوفسكا، المديرة التنفيذية لمنظمة «ذا سنتري» الاستقصائية: «معادلة التكلفة تصب في صالح المهاجم، إذ يمكن لذخيرة لا تتجاوز تكلفتها بضع مئات من الدولارات أن تهدد طائرات، ومستودعات وقود، وقواعد تبلغ قيمتها الملايين». وأضافت: «ويتكرر النمط نفسه في بوركينا فاسو، والنيجر».

نظام الهجوم بالطائرات المسيرة انتشر على نطاق واسع بين الوحدات العسكرية الأوكرانية (إ.ب.أ)

إيقاع سريع

وفقاً لمنظمة «بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة»، نفذ تحالف جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» -والذي يضم أربع جماعات متشددة، وتم تشكيله في عام 2017- 81 هجوماً في عام 2025، و96 هجوماً منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر (تشرين الأول).

وكثفت الجماعة استخدام الطائرات المسيرة بالتزامن مع الهجمات البرية على قواعد عسكرية في عدة دول. ففي فبراير (شباط) 2025 استخدمت طائرات مسيرة تعمل بتقنية التحكم عن بُعد -عبر بث فيديو مباشر، ومحملة بالمتفجرات- لمهاجمة مواقع عسكرية في مدينة جيبو شمال بوركينا فاسو.

وبعد ذلك بشهرين، نفذت الجماعة هجومها الوحيد المعروف بطائرات مسيرة في توغو، وهو هجوم بمسيرات ملغومة أسفر عن مقتل خمسة جنود.

وبعد الهجمات البرية التي شنتها جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» في أبريل، والتي أسفرت عن مقتل وزير الدفاع المالي خارج باماكو، واستهداف المطار الرئيس للعاصمة، نشرت الجماعة لقطات تظهر كيف استخدمت أيضاً طائرات مسيرة لاستهداف الجنود الروس والماليين في مطار سيفاري - موبتي في وسط البلاد.

وتظهر اللقطات انفجاراً يصيب أفراداً من القوات الروسية شبه العسكرية على مدرج المطار، وقد حددت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» هويتهم بوضع أعلام فوق صورهم في المقطع.

ووفقاً لمقاطع الفيديو التي نشرتها الجماعة، وتحققت منها «رويترز»، تم استهداف ثمانية روس آخرين على سطح مبنى داخل المطار، بالإضافة إلى سبعة ماليين داخل مبنى آخر قريب، وفي محيطه.

وقال هيني نسيبيا، كبير المحللين المعنيين بغرب أفريقيا في منظمة «بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة»، إن الطائرات المسيرة سمحت للمسلحين بالهجوم دون الدخول في قتال مباشر، أو التعرض لغارات جوية.

وأضاف: «تتيح المسيرات أيضاً مراقبة التحركات العسكرية، وإجراء عمليات الاستطلاع، وجمع المعلومات أثناء العمليات الهجومية المنسقة واسعة النطاق على قواعد ومعسكرات القوات».

ولم تظهر جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» تقدماً تقنياً كبيراً في هجماتها بالطائرات المسيرة، إذ تستخدمها بشكل أساسي لإسقاط متفجرات، بما في ذلك قذائف هاون عيار 60 مليمتراً.

ويعكس هذا على الأرجح ندرة المعدات المتطورة، والمشغلين المهرة، وفقاً لدراسة نشرها مركز «السياسات للجنوب الجديد» في يوليو.

وكتب معدا الدراسة، ميلنز ورضا لياموري: «على عكس ضربات المسيرات الملغومة، التي تدمر فيها الطائرة المسيرة تلقائياً عند الاصطدام، يمكن للطائرة المسيرة التي تسقط العبوات الناسفة أن تعود وتستخدم مرة أخرى. وهذا يسمح لجماعة (نصرة الإسلام والمسلمين) بالحفاظ على أعلى وتيرة عمليات في المنطقة مع الحفاظ على مخزونها».

سرب طائرات مسيرة

رغم أن جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» هي الأكثر استخداماً للطائرات المسيرة في المنطقة، أصبحت «جبهة تحرير أزواد» واحدة من أكثر الجماعات المسلحة تطوراً في استخدام هذه الطائرات على مستوى العالم، وفقاً لميلنز ولياموري.

وأدى استخدام المسيرات الملغومة من قبل «الوحدة 6» التابعة للجبهة في هجوم تينزاواتن إلى خسائر فادحة للجيش المالي وداعميه الروس.

وسجلت «جبهة تحرير أزواد» تطوراً جديداً في قدراتها في مارس (آذار)، عندما استخدمت ما يقرب من 25 طائرة مسيرة في موجتين لمهاجمة نظام الدفاع الجوي في مطار مدينة جاو، وهي أكبر مدينة في شمال مالي، وكان ذلك أول هجوم تنفذه جماعة في منطقة الساحل بسرب من الطائرات المسيرة.

وعلى غرار جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، نشرت الجبهة مقاطع فيديو -تحققت منها «رويترز» أيضاً- لعدة ضربات جوية بطائرات مسيرة يوجهها مشغلوها عن بُعد عبر بث مباشر من كاميراتها. واستهدف كثير من تلك الهجمات مقاتلين قالت الجبهة إنهم روس خلال هجمات أبريل، ومنها هجمات في كيدال.

وقالت ميلنز إن جيوش المنطقة لم تظهر حتى الآن قدرات فعالة في التشويش، مما يؤكد بوضوح أن المتمردين متقدمون بخطوة.

ومن بين 245 ضربة وثقتها دراسة مركز «السياسات للجنوب الجديد»، لم تسجل سوى عشر حالات استخدمت فيها الحكومات وسائل لاعتراض الطائرات المسيرة، أو التشويش عليها، أو إطلاق صواريخ أرض - جو للتصدي لها.

ووفقاً للدراسة، استخدمت «جبهة تحرير أزواد» طائرات مسيرة تعمل بتقنية الألياف الضوئية العام الماضي، وهي تقنية تستخدم على نطاق واسع في أوكرانيا لتجاوز التشويش الإلكتروني.

ولكن في مؤشر آخر على استخدام تكتيكات من حرب أوكرانيا في مالي، تحاول مجموعة «فيلق أفريقيا» الروسية استعادة الزخم باستخدام طائرات زالا لانسيت المسيرة الملغومة، وفقاً لتقرير لمجموعة «كونفليكت إنسايتس» البحثية هذا الشهر.

وتظهر مقاطع فيديو نُشرت في أكتوبر طائرات مسيرة من طراز شاهد استخدمتها روسيا على نطاق واسع في أوكرانيا -وكذلك استخدمت خلال حرب إيران- وهي تضرب معاقل «جبهة تحرير أزواد» بالقرب من الجزائر.

وسارعت الحكومات أيضاً إلى اقتناء الطائرات المسيرة. وتعتمد معظمها على طرازات أكبر حجماً، وأطول مدى، مثل طائرات بيرقدار التركية، أو وينغ لونغ أو سي. إتش - 4 صينية الصنع. كما يمكن لمسيرات بيرقدار تي بي2 وأقنجي حمل أسلحة موجهة ثقيلة.

وعرضت بوركينا فاسو مؤخراً نظاماً جديداً متطوراً للدفاع الجوي حصلت عليه من الصين، رغم أن المحللين يرون أن هذه التقنيات ليست الأنسب لمحاربة المتمردين.

وقال نيت ألين الأستاذ المشارك في الدراسات الأمنية بمركز «الدراسات الاستراتيجية الأفريقية» إن الطائرات المسيرة الأكبر حجماً -مثل تي بي2- تلعب أدواراً مهمة، لكن من المرجح أن تهيمن الأنظمة الأرخص ثمناً على الحروب المستقبلية.

وأضاف: «حتى الآن، فإن الجماعات المسلحة، وليست الجيوش الأفريقية، هي التي تستفيد بشكل أكثر فاعلية من هذا التحول».