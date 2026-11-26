أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 200 لعام 2026، القاضي بتعيين إلهام حنان أحمد عضواً في مجلس الشعب السوري، لشغل مقعد شاغر عضو مستقل، ليرتفع بذلك عدد أعضاء المجلس من 205 إلى 206 أعضاء، وفق ما أفاد به المجلس، الخميس.
ويستند المرسوم إلى أحكام الإعلان الدستوري، خصوصاً المادة 24، إضافة إلى المادة 45 من المرسوم رقم 143. وتنص المادة 45 على أن يتولى رئيس الجمهورية تعيين بديل عن أي عضو في مجلس الشعب في حال وفاته أو استقالته أو إسقاط عضويته، وفق ما أورده المجلس.
وكان النائب في مجلس الشعب، مضر وفيق حمدان، قد أعفي من منصبه قبل أسابيع على خلفية علاقته السابقة بالنظام السابق، والتي أثارت ردود فعل شعبية وإعلامية. وبذلك يرتفع عدد النائبات والنواب الكرد السوريين إلى 9 أعضاء مع انضمام أحمد إلى المجلس.
التعيين يأتي بعد أشهر من إعلان حلّ «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في إطار اتفاق دمج ضمن مؤسسات الدولة المركزية.
ووقع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي، اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار واندماج «قوات سوريا الديمقراطية» ضمن مؤسسات الدولة في 10 مارس (آذار) 2025، وجرى الاتفاق على بدء عملية دمج القوات الكردية في المنطقة، وتشكيل فرقة عسكرية تضم 3 ألوية من «قوات سوريا الديمقراطية»، إضافة إلى تشكيل لواء لـ«قوات عين العرب»، ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.
وفي أغسطس (آب)، وبعد تصعيد عسكري مع دمشق، أعلن قائد «قوات سوريا الديمقراطية»، مظلوم عبدي، حلّ قواته التي شكّل الأكراد عمودها الفقري وتصدّت لتنظيم «داعش»، قبل أن يعيّنه الرئيس أحمد الشرع مستشاراً له.
ومنذ الاتفاق المشار إليه، جرى تعيين عدة مسؤولين في «قسد» سابقاً بمواقع في الحكومة السورية، من ذلك تعيين مظلوم عبدي مستشاراً للرئاسة السورية للشؤون الكردية، وسيبان حمو (سمير آسو) معاوناً لوزير الدفاع لشؤون المنطقة الشرقية، ونور الدين عيسى أحمد (أبو عمر خنيكة) محافظاً للحسكة، بالإضافة إلى تعيينات أخرى.
وطوى حلّ «قوات سوريا الديمقراطية» مرحلة بارزة في تاريخ أكراد سوريا الذين أملوا في تكريس حكم ذاتي والحفاظ على المكتسبات التي حقّقوها خلال سنوات النزاع، وكانت إلهام أحمد من أبرز المدافعين عنها.
وخلال عقود من نشاطها السياسي، اضطلعت إلهام حنان أحمد، المولودة عام 1972 في عفرين (شمال)، بدور بارز في الدفاع محلياً ودولياً عن القضية الكردية وعن مشاركة المرأة في العمل السياسي. بدأت إلهام أحمد نشاطها السياسي بوصفها واحدة من رواد المدافعين عن حقوق المرأة في جامعة حلب؛ حيث درست الأدب العربي.
وأصبحت لاحقاً من مؤسسي الإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد بعد اندلاع النزاع السوري، وكانت تتبع لها مؤسسات مدنية وعسكرية منظمة. وبعدما دافعت بشراسة عن إقامة نظام لا مركزي وتعددي في سوريا، عارضته دمشق بشدة.
وشكّلت إلهام أحمد مع عبدي أبرز المفاوضين مع الحكومة المركزية، وصولاً إلى توقيع اتفاق الدمج ثم تنفيذه. وخوّلها بدء تطبيق الاتفاق، الذي نصّ على إعادة نازحين أكراد إلى مناطقهم بعد فرارهم منها إثر عمليات عسكرية تركية، زيارة مسقط رأسها في عفرين في مايو (أيار) 2026، لأول مرة منذ 9 سنوات.