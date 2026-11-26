بينما شهد إقليم كردستان مظاهرات حاشدة؛ اعتراضاً على قرارات رئيس الحكومة العراقية، علي الزيدي، بدأت جهود ووساطات تسعى إلى التهدئة مع بغداد، رغم أن سياسيين كرداً رجحوا استغراق الأزمة وقتاً قبل أن تجد حلاً بسبب ضغوط تتعرض لها بغداد، وفق قولهم.

ويوم الأربعاء، اتفقت الرئاسات الأربع في بغداد؛ الجمهورية، والحكومة، والبرلمان، والقضاء، على إطلاق «حوار وطني» مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل لحل الخلافات مع أربيل.

وشهدت أربيل؛ عاصمة إقليم كردستان، الخميس، مظاهرة شارك فيها الآلاف للتعبير عن رفضهم قرارات الزيدي، رددوا فيها هتافات؛ منها: «واحد، واحد، واحد. الشعب الكردي واحد».

كما شهدت سوران ودهوك في الإقليم مشاركة المئات للتعبير عن غضبهم من قرارات الحكومة العراقية، بوصفها - وفق تعبيرهم - «انتهاك» لحقوق الإقليم المنصوص عليها في الدستور العراقي.

حمل المحتجون الكرد في أربيل أعلام إقليم كردستان ولافتات تدعو إلى الوحدة (رويترز)

«لا تنازل عن الحقوق»

وأشاد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، بالمظاهرات، مؤكداً أنها عبّرت عن وحدة الصف الكردي في الحفاظ على الكيان الدستوري للإقليم.

وقال خوشناو إن «مشاركة الموظفين والمعلمين والطلبة والعمال والشباب والنساء والقوى السياسية والمكونات الدينية والقومية ومنظمات المجتمع المدني... الواسعة أوصلت رسالة واضحة وسلمية».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، شدد محافظ أربيل على وجوب أن «تقوم العلاقة بين بغداد وأربيل على الحوار والشراكة، وليس التصعيد. فكردستان كانت ولا تزال تؤمن بالحلول الدستورية والسلمية، وتحرص على استقرار العراق ووحدته».

لكن خوشناو أعرب عن تفاؤله، قائلاً: «واثقون بأن القضايا العالقة يمكن حلّها متى توفرت الإرادة السياسية والاحترام المتبادل. فكردستان لا تطالب بأكثر من حقوقها الدستورية، ولن تتنازل عنها».

واستطرد خوشناو: «نريد عراقاً قوياً ومستقراً، تكون فيه كردستان شريكاً حقيقياً في القرار، لا مجرد جزء من المعادلة. وأعتقد أن الحوار المسؤول هو الطريق لبناء مرحلة جديدة من الثقة بين بغداد وأربيل».

وكان رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، أصدر الثلاثاء قرارات عدة، وصفها مراقبون بـ«العاصفة الإدارية»، تضمنت إغلاق جميع المعابر غير الرسمية مع دول الجوار، بما فيها المعابر الواقعة بإقليم كردستان، ومنح الحكومة الاتحادية السيطرة على حقول نفطية في الإقليم، ضمن حزمة إجراءات لمكافحة تهريب النفط والمشتقات النفطية، وفق بيان رسمي من بغداد.

وهي القرارات التي أثارت غضباً واسعاً لدى القادة والساسة الكرد. ورفضت حكومة إقليم كردستان ما وصفته بأنه استخدام مفردات عسكرية وتهديدات في بيان من المتحدث باسم قائد القوات المسلحة العراقية، ودعت إلى إجراء محادثات مع بغداد.

إلا إن مصادر مسؤولة في بغداد أكدت لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق، أن الحكومة الاتحادية لا تعتزم إرسال قوات إلى إقليم كردستان، «بل ستحل الأزمة وفق الدستور والقانون».

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بأن بغداد يُمكنها نشر قوات لتأمين الحدود الواقعة في الأراضي التي يديرها إقليم كردستان.

ويشكل قرار التفويض؛ الذي صدر الأربعاء، دعماً لمساعي رئيس الوزراء، علي الزيدي، لتأكيد سيطرة الحكومة الاتحادية.

مظاهرات الكرد ضد قرارات الحكومة العراقية الاتحادية شملت مدن أربيل وسوران ودهوك في كردستان (رويترز)

«تحرك سياسي كبير»

في غضون ذلك، كشف مسؤول مركز قيادة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في بغداد، هوشيار زيباري، عن تحرك سياسي «كبير جداً» في بغداد، يتوسطه فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، لتهدئة الوضع، بالتزامن مع انخراط الولايات المتحدة وتركيا وإيران وعدد من الدول العربية بشكل مكثف للعثور على مخرج، وفق ما نقل «تلفزيون كردستان».

وفي حين انتقد سرعة صدور قرارات المحكمة الاتحادية، فقد كشف زيباري، في لقاء متلفز مساء الأربعاء، عن «مقترح لعقد اجتماع وطني كبير يضم الزيدي والقاضي فائق زيدان، وممثلين عن الحزبين (الديمقراطي الكردستاني) و(الاتحاد الوطني الكردستاني)، وقادة (الإطار التنسيقي) وقادة أحزاب سنية؛ بهدف إنهاء الأزمة ضمن إطار الدستور»، مؤكداً أنهم لا يسعون إلى تصعيد الوضع في بغداد، وأن «سبل الحل لم تُغلق بعد».

وعلى هامش مشاركته في مؤتمر «القمة العالمية للشباب» المنعقد في أربيل، أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الخميس، عزم الإقليم المشاركة في «حوار بغداد» الشهر المقبل بهدف حل الأزمة، كاشفاً عن تلقي الحزبين «الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» دعوة من رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، مشيداً بالمظاهرات التي خرجت للتعبير عن وحدة الصف الكردي في الحفاظ على حقوق الإقليم.

صورة نشرها موقع «الاتحاد الوطني» من لقاء سابق بين زعيمه بافل طالباني (يميناً) ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني

اتصالات لم تتوقف

إلى ذلك، أكد مصدر حكومي في أربيل لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتصالات مع بغداد لم تتوقف منذ صدور القرارات»، مشيراً إلى «انفتاح الإقليم على الحوار منذ اللحظة الأولى».

وشدد المصدر على أن «النقاشات مع بغداد دفعت الرئاسات الأربع في بغداد إلى الاتفاق على مخرج للحل»، مشيراً إلى أن «القرارات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية كان ينقصها السند الدستوري»، وفق تعبيره.

من جانبه، قال القيادي في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» أحمد الهركي لـ«الشرق الأوسط» إن «مبادرة الرئاسات الأربع تؤكد أن الحوار واللجوء للدستور هما السبيل لحل الأزمة، وهو ما دعا إليه الحزبان (الديمقراطي) و(الكردستاني)».

وكانت قرارات بغداد دفعت الغريمين التاريخيين في الإقليم؛ الحزبين «الديمقراطي» و«الاتحاد الوطني»، اللذين تتصاعد بينهما خلافات منذ نحو عامين بسبب أزمة تشكيل الحكومة، إلى إصدار بيان مشترك، مساء الثلاثاء، أعربا فيه عن رفض القرارات، مؤكدَين مخالفتها الدستور، داعيَين إلى الحوار من أجل استقرار البلاد.

مع ذلك، فقد رأى عضو «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، محمد زنكنة، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «الأزمة بين بغداد وأربيل مرشحة للاستمرار رغم جهود الوساطة من دول بينها الولايات المتحدة، والاتصالات المكثفة بين أربيل وبغداد».

وعدّ زنكنة أن «قرارات الحكومة الاتحادية صدرت تحت ضغط من فصائل لديها مواقف معادية لإقليم كردستان وتحاول تغيير وقائع تخالف الدستور الذي كفل حقوق الإقليم».