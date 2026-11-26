اتجهت الرئاسات العراقية الأربع إلى احتواء التصعيد بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، عبر اتفاق على عقد حوار وطني مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل، برعاية رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وبمشاركة الأطراف المعنية، لإيجاد حلول دستورية للأزمة التي فجّرتها إجراءات رئيس الوزراء علي الزيدي في ملفي تهريب النفط، والمنافذ الحدودية.

جاءت المبادرة بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا، الذي قضى بدستورية تلك الإجراءات، وسط اعتراضات كردية تجاوزت الخلاف على الصلاحيات والموارد إلى التشكيك في أسس الشراكة بين بغداد وأربيل، والتلويح باستخدام قوات البيشمركة دفاعاً عما وصفته القيادات الكردية بالكيان الدستوري للإقليم. وتكشف المواقف المتصاعدة، وفق سياسيين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، عن أزمة أعمق في بنية النظام السياسي العراقي، الذي قام منذ إقرار الدستور الدائم عام 2005 على تفاهمات سياسية، وتحالفات مؤقتة، أكثر مما استند إلى قواعد مؤسسية مستقرة تنظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم.

ورفعت حكومة الإقليم وقيادات أحزابه سقف المواجهة، وصولاً إلى التلويح بالعودة إلى استخدام قوات البيشمركة. واعتبر سياسيون ومراقبون أن هذه المواقف غير مسبوقة في حدتها، وتعكس هشاشة نظام سياسي توافقي تحكمه، في الغالب، نتائج الانتخابات، ومفاوضات تشكيل الحكومات، وما يرافقها من تفاهمات على توزيع المناصب.

أزمة أعمق من تهريب النفط

وتشير المواقف الصادرة عن الطرفين إلى أن الخلاف يتجاوز الإجراءات الحكومية الأخيرة إلى إشكالية أعمق تتعلق بتفسير الدستور، وتطبيقه. ففي حين حظيت قرارات الزيدي بدعم قوى سياسية عراقية، بينها أطراف في «الإطار التنسيقي»، تمسكت القيادات الكردية بالاحتكام إلى الدستور، وشككت في المقابل في سرعة صدور قرار المحكمة الاتحادية.

وفي تصريحات متلفزة مساء الأربعاء، قال القيادي البارز في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» ووزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري إن «قرار الاتحادية كان مفاجئاً، حيث سلم إليها الاستفسار من قبل الحكومة لتفتي بعد ساعات قليلة دون تمحيص، والعودة إلى الأوليات بدستورية القرارات الحكومية». وكانت المحكمة الاتحادية العليا أعلنت، مساء الأربعاء، صدور قرار يقضي بدستورية الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء علي الزيدي تجاه إقليم كردستان.

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يتوسط رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني (يمين) ورئيس البرلمان هيبت الحلبوسي (يسار) خلال تجمع سياسي في بغداد (رويترز)

انقلاب أم تصحيح؟

لم تقتصر ردود الفعل الكردية على الاعتراض على تفاصيل الإجراءات الحكومية، بل تجاوزتها إلى اعتبار ما جرى انقلاباً على الدستور، ومبدأ الشراكة بين المركز والإقليم. ويختلف هذا الموقف عن طبيعة الخلافات السابقة التي دارت في الغالب حول الموازنة، والموارد المالية، والنفطية، وتوزيع الصلاحيات، من دون أن تصل إلى هذا المستوى من التشكيك في أسس العلاقة الدستورية بين الطرفين.

في المقابل، تتعامل حكومة الزيدي مع إجراءاتها باعتبارها محاولة لتصحيح مسار إدارة الدولة، وفرض سلطة المؤسسات الاتحادية على الملفات التي ترى أنها تقع ضمن اختصاصها الدستوري.

ويرى مراقبون أن مبادرة الحوار التي أطلقها رئيس مجلس القضاء الأعلى قد تشكل محاولة لإعادة الأطراف إلى صيغة توافقية، بعدما تجاوزت قرارات الزيدي بعض الأسس التي حكمت العلاقة بين المركز والإقليم خلال السنوات الماضية.

غير أن التحدي الأكبر، وفق هؤلاء، سيظهر مع بدء تنفيذ الإجراءات الحكومية على الأرض، ولا سيما ما يتعلق بانتشار قوات حرس الحدود العراقية لتولي مسؤولية الحدود الدولية.

وقال سياسي شيعي لـ«الشرق الأوسط» إن مهمة هذه القوات «تتعدى مسألة المنافذ والجمارك فقط، وعمليات التهريب، وسواها، إلى التعامل مع كل قضايا الحدود التي يجب أن تحكم من قبل الدولة الاتحادية، بما في ذلك مسألة الإشراف على انسحاب القوات التركية من شمالي العراق».

معبر إبراهيم خليل الحدودي بين العراق وتركيا عند مشارف مدينة زاخو في كردستان العراق (رويترز)

أقمار اصطناعية

من جهته، قال القيادي في «تيار الحكمة» فهد الجبوري لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة العراقية تعاقدت أخيراً مع شركة أسترالية متخصصة في الأقمار الاصطناعية، أجرت مسحاً جغرافياً للعراق بأكمله، وبادرت بإيصال تقارير إلى الحكومة بشأن تفاصيل عمليات تهريب النفط.

وكشف الجبوري عن وجود أربع نقاط يجري العمل على الاتفاق بشأنها، هي: «أولاً الجيش العراقي ومسكه للحدود الدولية حسب النص الدستوري الواضح، وثانياً النفط، حيث سيتم التعاقد مع شركة أجنبية لمعرفة كل التفاصيل المتعلقة بذلك، وثالثاً موضوع الإيرادات غير النفطية، ورابعاً مسألة المنافذ الحدودية، والتعرفة الجمركية، حيث ستكون هناك أتمتة موحدة، وتعرفة جمركية موحدة».

إشكالية النفط

وتفتح المواجهة بين بغداد وأربيل نقاشاً أوسع بشأن طبيعة النظام الفيدرالي في العراق، وحدود الصلاحيات الدستورية بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ومدى استعداد القوى السياسية للالتزام بقواعد الشراكة التي نص عليها الدستور. ويرى عصام الفيلي، أستاذ العلوم السياسية، أن «لدينا أزمة في النظام الاتحادي، مع أن الدستور أكد أن العراق دولة اتحادية، ووزع المهام بين المركز والإقليم، بما في ذلك المواد الخاصة بالموارد النفطية وفق المواد الدستورية 112 و114، لكن الإشكالية تكمن في عدم وضوح مفهوم الإدارة لهذه الحقول النفطية، سواء المكتشفة، أو في طور الاكتشاف، بسبب عدم وجود قوانين داعمة لمثل هذه المسائل». وأضاف أن «الفقرات الدستورية هي التي أسهمت في خلق نظام هش».

وأوضح أن «هناك إشكالية أخرى لدينا، وهي أن بنية العقل السياسي العراقي مركزية، وهي حالة عامة تجعل معظم الناس يؤمنون بالنظام المركزي لا الفيدرالي، فضلاً عن أن مفهوم الشراكة والتوازن هو الآخر غائب، رغم أن الدستور نص على ذلك، وهو ما يعني أن الإيمان بالفيدرالية مفقود إلى حد كبير».

ألسنة لهب تتصاعد من أبراج الشعلة بحقول النفط بكركوك في العراق أكتوبر 2017 (رويترز)

إشكالية التطبيق

من جهته، يرى طالب محمد كريم، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، أن «أزمة النظام الفيدرالي في العراق تكمن أساساً في تطبيق الدستور، مع وجود بعض الإشكاليات في نصوصه التي تحتاج إلى تشريعات، وتفسيرات واضحة».

ويقول إن «عدم استكمال التشريعات حوّل بعض الاختلافات الدستورية إلى أزمات مستمرة بين بغداد وأربيل». وأضاف أنه «ينبغي أن يدرك السياسيون أن بناء دولة المواطنة يبدأ عندما يكون الدستور مرجعاً للجميع، والمواطن أساس الحقوق، والواجبات، ومؤسسات الدولة فوق مصالح الأحزاب، والمكونات. ولا يتحقق ذلك بإلغاء الشراكة، أو تجاوز الفيدرالية، بل بتطويرهما ضمن دولة القانون، والمؤسسات». أما الباحث القانوني سيف السعدي، فهو يرى أن «النصوص الدستورية في العراق كتبت بأيادٍ غير محترفة جمعت بين المهندس، والطبيب، والميكانيكي، ورجل الدين، واللغة، وعالم الأحياء، والتاريخ والجغرافيا»، موضحاً أن «التجربة الفيدرالية لو تم تطبيقها بصورة صحيحة هي من أفضل الأنظمة لو طبقت بشكلها السليم».

صياغات عائمة

بدوره، قال رئيس حركة «وعي» صلاح العرباوي إن العلاقة بين بغداد والإقليم «تنطوي على إشكاليات متعددة، إشكالات على المستوى النظري، بدءاً من الصياغات الدستورية التي بقيت عائمة بين الطرفين، بما في ذلك مسألة العلوية لمن؟ للقانون الاتحادي أم داخل الإقليم؟».

وأضاف أن «أي مراجعة للدستور تبين أن هناك العديد من الثغرات في ترسيم الحدود بين المركز والإقليم، والأمر نفسه على صعيد التطبيق، حيث زادت الأمور سوءاً؛ ذلك أن قانون المحكمة الاتحادية يقف عند حدود الإقليم، وقرارات الحكومة الاتحادية هي الأخرى لا تطبق في الإقليم إلا ما تريده سلطات الإقليم، وبالتالي فإن الإشكالية بنيوية في الواقع حكمتها معادلة فيها اختلال كبير».

تحالف «الإطار التنسيقي» أعلن دعمه إجراءات رئيس الحكومة العراقية لمكافحة الفساد (واع)

«تفسير يخدم الفاعلين»

وفي قراءة أكثر تشاؤماً، يرى الباحث السياسي والأكاديمي يحيى الكبيسي أن «الأزمة الحقيقية تكمن في النص الدستوري، الذي تمت صياغته بطريقة تتيح للأطراف التي كتبته، وهم الفاعلون السياسيون الشيعة والكرد، تفسيره وتأويله كما يشاءون، وليس وفقاً للنص نفسه».

وأضاف أن «المحكمة الاتحادية العليا التي يسيطر عليها الفاعلون السياسيون الشيعة بالمطلق ساهمت عبر قراراتها المسيسة والمتناقضة والمخالفة للنص الدستوري نفسه في زيادة حدة الأزمة». وأوضح أن «الأخطر من ذلك أن كلا الطرفين لا يحترمان الدستور، بل يريان أن علاقات القوة وحدها هي التي تحكم العراق، وليس الدستور، أو القانون، ومن ثم كلما تغيرت علاقات القوة، أو توهم أحدهما أنها تصب في مصلحته، نكون أمام أزمة جديدة. ولا أعتقد أن تعديل الدستور، أو حتى كتابة دستور جديد، يمكن أن يحل أزمة فشل الدولة في العراق».

«دستور كُتب بتأثير أميركي»

من جانبه، قال الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية عباس عبود إن «الدستور العراقي كتب في ظل تأثير الإرادة الأميركية، والإرادة السياسية للقوى والأحزاب العراقية التي شاركت في صياغته». وأضاف أن «التجربة اللامركزية في العراق، إلى جانب المناخ السياسي الذي كتب فيه الدستور، قادا إلى تكريس المحاصصة على أساس المكونات، لا على أساس المواطنة، وكان الهدف من ذلك ضمان حقوق المكونات».

ورأى عبود أن «إصلاح النظام السياسي أصبح ضرورة حتمية، سواء كان من إصلاح داخلي، أو من الخارج»، مشيراً إلى أن قيادات الدولة والأحزاب والقوى السياسية، وفي مقدمتها قوى «الإطار التنسيقي»، أدركت ضرورة إجراء إصلاحات جذرية على النظام السياسي، رغم صعوبة وربما استحالة إجراء تعديلات دستورية. وأوضح أن «غالبية القوى السياسية بدأت تدرك أن الدولة العراقية بحاجة إلى إعادة تعريف من جديد، وأن العراق مطالب بإعادة تعريف نفسه بما ينسجم مع التحولات الإقليمية الجذرية التي تشهدها المنطقة منذ سنوات».