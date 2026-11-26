حكمت محكمة عراقية، الخميس، بالسجن المؤبد لثمانية فرنسيين أدينوا بتهمة الانضمام إلى تنظيم «داعش» في إطار محاكمة 47 فرنسياً نُقلوا من سوريا إلى العراق العام الماضي، وفق مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية».

كما حُكم على متهمَين فرنسيَّين آخرَين بالسجن 15 عاماً بتهم مماثلة، بينما أُرجئ الحكم على 10 أشخاص آخرين إلى موعد لاحق.

وشملت الأحكام التي أصدرها قاضي محكمة جنايات الكرخ الثالثة في بغداد السجن لمدة 20 عاماً بحق ثمانية مدانين و15 عاماً لاثنين آخرين.

وارتكب التنظيم، بعد هجومه الكاسح وسيطرته على مساحات واسعة من العراق وسوريا في عام 2014، انتهاكات شملت أعمال القتل على نطاق واسع والسبي، على يد مقاتليه الذين كانوا خليطاً من محليين وأجانب التحقوا بصفوفه من أوروبا ومناطق أخرى.

وتضيق السجون العراقية، المكتظّة أصلاً بالمشتبه في انتمائهم إلى التنظيم، بموقوفين إضافيين نُقلوا إليها من سوريا مطلع السنة الجارية، وعددهم يزيد على 5700 من نحو 60 جنسية، يشتبه بانتمائهم للتنظيم بعدما أمضوا سنوات في مخيّمات أدارتها القوات الكردية في سوريا.

وسبق للقضاء أن أصدر أحكاماً بالسجن المؤبد بحق 15 شخصاً من هذه المجموعة، بينما حُكم على آخر بالسجن 15 عاماً.

ومن الذين ينتظر صدور الحكم بحقهم أدريان غيال المعروف بأنه صاحب الصوت الذي أعلن باسم التنظيم، تبنّي هجوم نيس بجنوب فرنسا الذي أودى بـ86 شخصاً في 14 يوليو (تموز) 2016.

وتضم القائمة توما كولانج الذي سافرت زوجته معه إلى سوريا وحُكم عليها العام الماضي بالسجن 10 سنوات في فرنسا، إضافة إلى رومان غارنييه الذي عمل في إذاعة التنظيم، وكانتان لو بران الذي ظهر في أحد مقاطع الدعاية العائدة له.

وخلال جلسات المحاكمة، أقر معظم المشتبه بهم بالذنب في التهم الموجهة إليهم، وأبدوا ندماً على التحاقهم بالتنظيم، في حين طلب بعضهم إعادتهم إلى فرنسا.

وأعادت فرنسا مئات من أفراد عائلات المقاتلين، لكنها رفضت إعادة معظم الرجال المتهمين بالالتحاق بالتنظيم، وتركتهم يخضعون لمحاكمات في الدول حيث يتم توقيفهم.

وقال عدد من المتهمين خلال المحاكمة إن دورهم في التنظيم اقتصر على سوريا، سائلين عن سبب محاكمتهم في العراق.

لكن بغداد تحاكمهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب لانضمامهم إلى تنظيم داعش، بغض النظر عما إذا كانوا قد نشطوا في العراق أو سوريا.

وأعلن العراق بدعم من تحالف قادته الولايات المتحدة، النصر على التنظيم في 2017. وتكرر الأمر في سوريا بعد عامين على يد قوات يقودها الأكراد وتدعمها واشنطن.

وعلى مدى سنوات، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام السجن المؤبد والإعدام بحق أشخاص أدينوا بجرائم إرهابية، بمَن فيهم مقاتلون أجانب.

لكن بعض المنظمات الحقوقية نددت بهذه المحاكمات، واعتبرت أنها تقام على عجل وتفتقر إلى ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.

وبدأت في العراق، الأحد، محاكمة مجموعة المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم الذين تمّ نقلهم من سوريا. وشملت الجلسات الأولى عدداً من المواطنين السوريين.