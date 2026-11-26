أعلن الحكم الدولي السوري حنا حطاب احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق كل من أساء إليه أو شهَّر به، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الجزيرة الإماراتي وجول جوهر الإيراني ببطولة دوري أبطال آسيا الثاني لكرة القدم.

وكان حطاب استبدل بين شوطي المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بالبطولة، وانتهت بفوز الجزيرة بهدف نظيف.

وقال حطاب في بيان توضيحي نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سأنتظر التواصل الرسمي والموقف الرسمي للاتحاد السوري لكرة القدم، كما سأتواصل مع الأشخاص والجهات المسؤولة عني محلياً وخارجياً، قبل إصدار بيان رسمي أوضّح فيه جميع التفاصيل والحقائق المتعلقة بما حدث».

وأضاف: «أؤكد أن الحياة العائلية والشخصية ليست مسؤولية الآخرين، وليست لعبة بين أيديكم، فالدين والعقل والأخلاق لا تقبل الإساءة إلى خصوصيات الناس أو التشهير».

وتابع: «أؤكد احتفاظي بحقي الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية بحق كل من قام بالنشر أو التصريح أو ساهم في الإساءة إلي والتشهير بي، أيًّا كان موقعه أو صفته، سواء كان فرداً أو مؤسسة أو جهة رياضية».

واقعة غريبة تثير الجدل في دوري أبطال آسيا 2!شهدت مواجهة الجزيرة وغل غوهر الإيراني استبدال الحكم السوري حنا حطاب بين شوطي المباراة بالحكم الرابع، بعد قرارات تحكيمية أثارت الاستغراب، أبرزها إشهار بطاقة صفراء لحارس الجزيرة إثر مخالفة ارتكبها أحد المهاجمين.المفاجأة أن مدرب... pic.twitter.com/FBQrsOcXod — ‏ ترند Mix (@Trend360Mix) November 25, 2026

وشهدت المباراة حالة من الجدل في الدقيقة 32، بعدما أشهر حطاب البطاقة الصفراء في وجه حارس مرمى الجزيرة، رغم عدم مشاركته في المخالفة التي احتسبها، قبل أن يتراجع عن قراره.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤولين في نادي جول جوهر اتهامهم الحكم السوري بإدارة المباراة تحت تأثير الكحول، وتهديدهم بعدم استكمال اللقاء حال استمراره في إدارة المباراة.

وتولى الحكم الرابع السوري عمار أبو علو إدارة الشوط الثاني، بينما واصل حطاب أداء مهامه حكماً رابعاً.

ولم يتطرق حطاب في بيانه التوضيحي بشكل مباشر إلى الاتهامات الموجهة إليه، مكتفياً بالتأكيد على عزمه الكشف عن تفاصيل الواقعة في بيان لاحق.