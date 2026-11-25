أعلن حسين عبد اللطيف، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاماً، اليوم (الأربعاء)، تعرضه لوعكة صحية، خلال مشاركة المنتخب في بطولة كأس العالم المقامة حالياً في العاصمة القطرية، الدوحة.

وقال عبد اللطيف في منشور عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، اليوم (الأربعاء)، إن الوعكة حالت دون قدرته على الرد على المكالمات الهاتفية والرسائل، موجهاً الشكر إلى زملائه وأصدقائه على دعمهم واطمئنانهم عليه.

وطالب مدرب المنتخب المصري متابعيه بالدعاء له بالشفاء العاجل، معرباً عن أمله في التوفيق للمنتخب في دور الـ32 من البطولة.

وصعد شباب الفراعنة للدور الثاني في مونديال الناشئين باحتلال وصافة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، حيث تجاوزوا كبوة الخسارة أمام اليونان بنتيجة 1/ 2 في الجولة الأولى بفوزين على قطر 2/ صفر وبنما 4/ 1 في الجولتين الثانية والثالثة.