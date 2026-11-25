أكد الجيش المصري استمرار دعمه المشروعات التنموية في شبه جزيرة سيناء، والتي توسعت بها الدولة خلال السنوات الماضية، وذلك بعد استعادة حركة القطارات ومد خط «العريش - طابا»، الذي كان مثار قلق وانتقادات في إسرائيل.

وأشار قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب في الجيش المصري، اللواء أركان حرب هشام فتحي شندي، إلى «استمرار الدعم الذي تقدمه القوات المسلحة، وتسخير الإمكانات المتاحة كافة لتحقيق التنمية المستدامة في سيناء»، مشدداً على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة المعنية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي سيناء.

وتفقد قائد قوات شرق القناة عدداً من المشروعات التنموية والمنشآت الخدمية ودور العبادة في شبه جزيرة سيناء؛ وشملت الجولة متابعة تنفيذ عدد من التجمعات التنموية ومراكز الخدمات الزراعية المتكاملة، وكذلك تفقد مشروع «التجلي الأعظم» بمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، حسب بيان صادر عن المتحدث العسكري المصري، الأربعاء.

وتشكلت قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، في يناير (كانون الثاني) 2015، بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة. وحسب تصريحات صحافية للواء شندي، فإن قيادة هذه القوات أُنشئت «لإدارة أعمال القتال بهدف القضاء على الإرهاب والإشراف والمتابعة للمشروعات التنموية».

وتأتي زيارة المسؤول العسكري بعد أخرى قام بها وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير إلى شبه جزيرة سيناء، مطلع هذا الشهر، حيث تابع المشروعات التنموية بالمنطقة، وأبرزها خط قطار السكك الحديدية «العريش - طابا».

«خط دفاع وعمق استراتيجي»

على مدار الأشهر الماضية، كانت المشروعات التنموية المصرية في شبه جزيرة سيناء مثار اهتمام من وسائل إعلام إسرائيلية زعمت أنها «ذات أبعاد استراتيجية وأمنية محتملة»؛ في حين قدمت مصر رسائل طمأنة عديدة، آخرها ما عبر عنه الفريق كامل الوزير بتأكيده أن «خط سكك الحديد في سيناء تنموي بالدرجة الأولى، ولا داعي للقلق منه».

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، اللواء أيمن عبد المحسن، إن الجولة التفقدية لقائد قوات شرق القناة بالتنسيق مع محافظ جنوب سيناء تهدف إلى متابعة المشروعات الخدمية والتنموية والصحية، وتقديم الدعم لأهالي المنطقة بما يسهِم في تحقيق خطط تعميرها، مشيراً إلى أن الزيارة تبرهن أيضاً على أن سيناء تُعدّ خط الدفاع الأول والعمق الاستراتيجي للدولة المصرية، وتُعدّ مركز ثقل أساسياً لحماية الأمن القومي على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي.

وعلى هامش الجولة، عقد قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، لقاءً مع اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، بمدينة شرم الشيخ، حيث بحثا «أساليب التنسيق والتعاون المشترك بين القوات المسلحة، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتذليل المعوقات التي تواجه استكمال المشروعات القومية والتنموية الجارية»، حسب بيان المتحدث العسكري المصري.

وقال اللواء عبد المحسن لـ«الشرق الأوسط»: «سيناء شكَّلت مسرحاً رئيسياً لعمليات الجيش المصري ضد التنظيمات الإرهابية منذ عام 2011 وحتى عام 2018، والعمليات كان ضمن أهدافها إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية للدولة المصرية».

وتابع: «أهمية الزيارة في كونها تعكس التنسيق المباشر بين الجيش المصري والجهات التنفيذية لتذليل المعوقات وتسريع تنفيذ بعض المشروعات التي تشترك فيها القوات المسلحة».

قائد قوات شرق القناة يتفقد مشروعات تنموية في جنوب سيناء (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

بينما أكد مستشار «الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، اللواء عادل العمدة أن الزيارة تجيء ضمن مخطط مصري جرى تدشينه في عام 2014، ويهدف إلى تأمين شبه جزيرة سيناء عبر محاور أمنية وفكرية وتنموية، وأن الجزء الأمني تحقق بعد القضاء على الإرهاب.

وأشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مشروعات التنمية «تهدف لتحسين جودة الحياة وتعزيز انتماء أبناء سيناء للدولة المصرية»، وعدَّ تدشين خط قطار يربط شرق قناة السويس بغربها «بمثابة قناة سويس جديدة» براً.

وقال إن هذه المشروعات أضفت قيمة مضافة للأهمية الاستراتيجية لشبه جزيرة سيناء؛ «وهو ما يفرض متابعة مستمرة لتنفيذها والتأكد من تحقق الأهداف التي جرى تدشينها من أجل تحقيقها وفي مقدمتها التوطين، مع وجود خطة حكومية لجذب من ثلاثة إلى ثمانية ملايين مواطن إلى شبه جزيرة سيناء بحلول 2030».

إسهامات القوات المسلحة

وحسب تصريحات اللواء شندي، فإن الجيش المصري يشارك بجميع مجالات التنمية في سيناء انطلاقاً من عقيدة «يدٌ تبني ويدٌ تحمل السلاح»، مشيراً إلى أن إجمالي المشروعات بالتعاون بين القوات المسلحة وأجهزة الدولة بلغ 1039 مشروعاً، تم تنفيذ 597 مشروعاً منها، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 222 مشروعاً، ومخطط البدء في تنفيذ 220 مشروعاً.

وتتنوع المشروعات في مجالات النقل والموصلات والزراعة والسياحة والتعدين والصناعة والتعليم والإسكان والرعاية الصحية، بإجمالي تكلفة مالية بلغت 866 مليار جنيه (أي ما يعادل نحو 16 مليار دولار)، بالإضافة إلى 26 مليون دولار و289 مليون يورو، حسب تصريحات قائد قوات شرق القناة.

ويرى اللواء أيمن عبد المحسن أن مساحة سيناء الشاسعة (61 ألف كيلومتر مربع تقريباً)، ووقوعها في نطاق جغرافي حيوي كونها البوابة البرية التي تربط مصر بقارتي آسيا وأفريقيا، وما تواجهه من تحديات خارجية، هذا بالإضافة إلى الإرث التاريخي للمنطقة والتي شهدت حروباً وصراعات عديدة، تجعل هناك أهمية لمشاركة الجيش المصري في مشروعات التنمية.

بينما أشار اللواء عادل العمدة إلى أن مشروعات التنمية تحمل رسائل لأطراف معادية مفادها «أن مصر تفرض سيادتها على كامل أراضيها، وعلى أعلى درجات الاستعداد لمواجهة أي تهديدات على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، وأنها تواجه عناصر معادية ليس من مصلحتها تعمير سيناء».