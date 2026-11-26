وسط غضب شعبي وانتقادات سياسية، أثارت حادثة احتراق سيارة نقل «مواد بترولية» على الطريق الدائري بمصر تساؤلات حول أسباب ازدياد حوادث الطرق، ولماذا لم تقلص شبكة الطرق الحديثة بالبلاد الخسائر البشرية التي وصلت إلى نحو 6 آلاف حالة وفاة، وأكثر من 84 ألف مصاب خلال العام الماضي.
وشهد الطريق الدائري في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، مساء الأربعاء، حادثاً مأسوياً إثر انحراف شاحنة محملة بالمواد البترولية واصطدامها بالحاجز الخرساني، مما أدى إلى انفجار حمولتها واشتعال النيران في عدد كبير من المركبات المجاورة. وحسب بيان وزارة الصحة، الخميس، أسفر الحادث عن وفاة 31 شخصاً، وإصابة 26 آخرين.
وبلغ عدد ضحايا حوادث الطرق في مصر، 5829 حالة وفاة عام 2025، مقابل 5260 عام 2024 بنسبة ارتفاع 10,8 في المائة، واحتلت محافظة القاهرة المرتبة الأولى في عدد حالات الوفاة بحوادث الطرق على مستوى المحافظات المصرية عام 2025، حيث بلغ عدد الضحايا بها 779 حالة وفاة، بينما جاءت محافظة الأقصر (جنوب) بالمرتبة الأخيرة 21 حالة وفاة، حسب النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات لعام 2025، التي أصدرها «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في 25 يونيو (حزيران) الماضي.
ووفق «الجهاز»، بلغ عدد إصابات حوادث الطرق 84553 إصابة عام 2025 مقابل 76362 عام 2024 بنسبة ارتفاع 10,7 في المائة، وجاء أعلى معدل إصابات في محافظة الدقهلية (بدلتا النيل)، حيث بلغ 17975 إصابة وأقل عدد إصابات في محافظة الإسماعيلية حيث بلغ 32 إصابة عام 2025.
وفي الوقت ذاته، سجلت مصر تقدماً ملحوظاً في مؤشر جودة الطرق العالمي، إذ قفزت 100 مركز خلال عشر سنوات لتحتل المرتبة 18 عالمياً، وفق «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري»، استناداً إلى بيانات «المنتدى الاقتصادي العالمي».
وأكد وزير النقل المصري، كامل الوزير، أن تصنيف مصر ارتفع بمقدار 100 مركز في «مؤشر جودة الطرق العالمية»، لتتقدم من المركز 118 إلى المركز 18، وقال الوزير خلال جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» في «منتدى مصر» أواخر الشهر الماضي، إن «خطة العمل خلال المرحلة المقبلة تستهدف: استكمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية والحرة والسريعة، واستكمال رفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات، واستكمال تنفيذ خطة صيانة شبكة الطرق القائمة وفق برنامج زمني محدد، وتطبيق كود الحمولات على شبكة الطرق والكباري».
لكنّ «شبكة الطرق الحديثة» لا تكفي وحدها للحد من حوادث الطرق، أو تقليص الخسائر البشرية، وفق أستاذ هندسة الطرق وخبير النقل الدولي، الدكتور أسامة عقيل، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: « ترتبط زيادة أو تراجع حوادث الطرق بمجموعة محددات وفق النظريات العلمية العالمية، فكلما زاد عدد السكان زادت الحوادث، وأيضاً كلما زاد عدد السيارات بالشوارع، وكذلك نوعية السيارات، فالسيارات الحديثة التي تسير بسرعات عالية لم تكن متوفرة من قبل تزيد معدلات الحوادث»، موضحاً أنه بالنسبة لشبكات الطرق الحديثة وتأثيرها على الحوادث، فإنه «كلما زاد طول شبكة الطرق تزداد الحوادث، لذلك توجد إجراءات علمية يجب تطبيقها كي تسهم حداثة شبكة الطرق في تقليل معدلات الحوادث، منها تخصيص مسارات خاصة للشاحنات على الطرق السريعة».
وأشار عقيل إلى أن الإحصاءات تؤكد أن 50 في المائة من الحوادث أحد طرفيها أو كلا الطرفين سيارة نقل كبيرة، مشدداً على ضرورة «إنشاء كنترول إلكتروني لإدارة ومتابعة ورقابة الطرق المحورية كافة خاصة السريعة، ليتابع حركة السيارات بدقة لحظة بلحظة»، وفي رأيه «دون هذه الإجراءات قد تؤدي شبكة الطرق الحديثة إلى زيادة الحوادث وليس تقليصها».