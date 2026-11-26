لا تكاد تمر أيام قليلة حتى ينشغل الرأي العام في مصر بحادث مروري جديد، غالباً ما يقع على أحد الطرق السريعة، ويخلّف قتلى ومصابين. وكان أحدث هذه الحوادث احتراق شاحنة محمّلة بمواد بترولية على الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، مساء الأربعاء، في واقعة أعادت تسليط الضوء على تحديات السلامة المرورية، وفوضى السير على الطرق المصرية.

ويُرجع خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» نحو 70 في المائة من حوادث الطرق إلى الأخطاء البشرية، وشددوا على أن هناك حاجة لوضع عقوبات تصل إلى حد إنهاء صلاحية رخصة القيادة كلما أقدم السائق على ارتكاب مخالفات مرورية، مع ضرورة تفعيل صيانة الطريق التابعة لوزارة النقل، والتأكد من إنارتها، ورصفها، وملاءمتها للمواصفات العالمية.

ولعل ما يدفع للتركيز على فوضى السير بالطرق المصرية أن بيان النيابة العامة، الذي صدر الخميس، وجه أصابع الاتهام إلى شخص تسبب في حادث تصادم وحريق شاحنة نقل مواد بترولية على الطريق ​الدائري، والذي أودى بحياة 31 ‌شخصاً، وإصابة 21 آخرين.

وذكرت النيابة في بيان أنها تمكنت من ضبط «المتسبب ​في وقوع الحادث»، وذلك «في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من سؤال الشهود، ⁠ومعاينة موقع الحادث، وفحص ملابساته».

وأضافت أن المشتبه به أقر خلال استجوابه، وفي ضوء ​ما كشفت عنه الأدلة الفنية، بأنه كان يقود سيارته بصحبة والده أعلى الطريق الدائري قادماً ​من منطقة المرج (شمال شرقي القاهرة) في اتجاه الهرم (غرب القاهرة الكبرى) بسرعة 110 كيلومترات في الساعة.

وقالت النيابة إنه أثناء تنقله بين الحارات المرورية، وتجاوزه المركبات «اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، فاختلت عجلة القيادة ​في يديه، وانحرفت سيارته إلى أقصى يمين الطريق».

وأضافت: «انفجر أحد إطارات الناقلة، فاصطدمت بالحاجز ​الخرساني، وانقلبت، وتسرب منها البنزين، فنشب الحريق».

وذكرت النيابة أنها تواصل استجواب «المتهم للوقوف على حقيقة الواقعة، وتفاصيلها، وبيان مدى مسؤوليته الجنائية، كما تتابع فحص التلفيات، وحصر الخسائر، وتستكمل تنفيذ ما أصدرته من قرارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

رفع آثار حادث الوراق (محافظة الجيزة)

وأكد استشاري تخطيط وهندسة المرور، وخبير السلامة على الطرق، اللواء أيمن الضبع، أن ما أعلنت عنه النيابة المصرية هي تحقيقات مبدئية، وأن الوصول للسبب الحقيقي لوقوع الحادث يحتاج إلى كثير من الإجراءات؛ بينها انتهاء عمل اللجان الفنية، وفحص مخالفات الحادث، وهو أمر يحتاج لمزيد من الوقت، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن العنصر البشري يأتي في مقدمة أسباب الحوادث بنحو 70 في المائة إلى جانب باقي الأسباب المرتبطة بحالة المركبة، وحالة الطرق التي تسير عليها.

وتعددت مطالبات شخصيات عامة ومواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تفعيل منظومة الرقابة المرورية بما يضمن الالتزام بقواعد المرور على الطرق.

وقال الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، في تدوينة له عبر «فيسبوك»: «لا مكان لكبش فداء للتغطية على تردٍّ فادح في منظومة الرقابة، والمتابعة، وتحمل المسؤولية عن أرواح المواطنين».

فيما أكد الإعلامي محمود سعد عبر صفحته على «فيسبوك»: «أهمية تشديد الرقابة المرورية، سواء من خلال نشر رادارات إضافية، أو استخدام الرادارات المتحركة، بحيث لا تصبح أماكن مراقبة السرعة معروفة للسائقين، مشدداً على أهمية وجود رقابة مستمرة تضمن الالتزام بقواعد المرور على الطرق».

كما أشار إلى ضرورة تنظيم حركة سيارات النقل الثقيل، والمركبات المحملة بالمواد الخطرة، وتحديد مواعيد ومسارات مناسبة لتحركها، بما يقلل من احتمالات وقوع الحوادث، ويحمي مستخدمي الطرق.

رفع آثار الحرائق عقب حادث «دائري الوراق» (محافظة الجيزة)

وأوضح الضبع أن الحد من حوادث الطرق والتعامل مع حالة الفوضى التي اعتاد عليها البعض يتطلبان تحسين سلوك العنصر البشري، بمن في ذلك قائد المركبة، ومستخدمو الطرق من المشاة، وأن الأمر بحاجة إلى تدريب، وتعليم، وتأهيل، وتشديد عمليات الفصح قبل إصدار رخصة القيادة، إلى جانب تشديد المتابعة، وتنفيذ العقوبات على المخالفين.

وبعكس ما يطالب به البعض بتكثيف الحضور المروري على الطرق، فإن الخبير المروري أيمن الضبع يرى «أن مصر مقارنة بباقي دول العالم يوجد بها حضور مروري كثيف، في ظل التحول نحو الرقابة الإلكترونية وكاميرات المراقبة»، مشيراً إلى «أن الدولة المصرية ضخت استثمارات هائلة لرقابة الطرق التي قامت بتطويرها، وأنه يمكن تعزيز ذلك لتنظيم حملات مرورية متحركة، وليست ثابتة».

فيما يرى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، النائب محمد عبد الرحمن راضي، أن وزارة النقل عليها تفعيل صيانة الطرق التابعة لها، وإنارتها، ورصفها بما يحقق استدامة الطرق، وأن الأزمة تكمن أيضاً في سلوكيات قائدي المركبات، والدراجات النارية، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «أن التشريعات المنظمة لمخالفات القواعد المرورية كافية، وتم إقرارها بالفعل، وأن الأزمة تبقى في تصرفات قائدي المركبات».

وحدد قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته أفعالاً تعرض مرتكبيها للحبس، والغرامة، من بينها تجاوز السرعة المقررة، وتعطيل حركة المرور، والاعتداء على أحد أفراد المرور أثناء تأدية وظيفته، أو بسببها.

وتبدأ بعض الغرامات من 50 جنيهاً، وتصل إلى 5 آلاف جنيه (الدولار يساوي 55 جنيهاً تقريباً) في بعض العقوبات المقرونة بالحبس، بينما يتضمن مشروع تعديل القانون الذي وافقت عليه الحكومة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه.

واقترح اللواء أيمن الضبع التحول إلى نظام «النقاط المرورية»، من خلال تخصيص رصيد من النقاط لكل رخصة قيادة، يُخصم منه عدد من النقاط مع ارتكاب كل مخالفة، حتى ينفد الرصيد، وتُوقف صلاحية الرخصة.

وشهدت مصر حوادث مرورية متكررة خلال الأسابيع والأشهر الماضية، أبرزها وقع في سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث انقلب أوتوبيس ركاب كان في طريقه من القاهرة إلى الأردن، على طريق دهب – نويبع بجنوب سيناء، ما أدى إلى وفاة 22 شخصاً، وإصابة 28 آخرين بينهم 10 أردنيين.

وفي 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اصطدم أوتوبيس ركاب وسيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي قرب محافظة الجيزة، وأودى بحياة 12 شخصاً، وإصابة 30 آخرين، وفي 31 من الشهر ذاته تصادم «ميكروباص» بشاحنة على طريق مدينة 6 أكتوبر (جنوب غربي القاهرة)، ما أدى إلى وفاة 10 أشخاص، وإصابة 24 آخرين.