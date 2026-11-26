بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جينسن هوانغ، لا يشكّل تهديداً لأمن الولايات المتحدة، لا يزال سؤال جوهري دون إجابة: هل كانت المرأة التي ارتبط بها هوانغ جاسوسة لمصلحة الصين؟

ونقلت وكالة «رويترز» عن 5 أشخاص مطّلعين على القضية، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن كبار مسؤولي الأمن القومي الأميركي، بمن فيهم مسؤولون في البيت الأبيض و«مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)» و«وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)»، ناقشوا هذه المسألة خلال الأيام الأخيرة، في محاولة لتحديد ما إذا كانت أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة لدى إحدى الشركات الكبرى المتعاملة مع «إنفيديا»، تعمل لمصلحة جهاز الاستخبارات الرئيسي في الصين أو تنقل معلومات إليه.

وقال اثنان من المصادر، اطّلعا على المعلومات الاستخباراتية، إن الولايات المتحدة جمعت معلومات بشأن أليس هوانغ واتصالاتها بأشخاص مرتبطين بوزارة أمن الدولة الصينية. وتضمّنت تقارير أعدّتها أجهزة استخباراتية عدّة، بينها «وكالة الاستخبارات المركزية»، على مدى أشهر، تفاصيل بشأن هذه المعلومات. ورغم اتفاق مسؤولين بارزين؛ بينهم مسؤولون في «مكتب التحقيقات الفيدرالي» و«وكالة الاستخبارات المركزية»، ومستشار الأمن القومي، ووزير الخارجية ماركو روبيو، على الوقائع الأساسية، فإنهم تبنّوا مواقف متباينة بشأن دلالات المعلومات التي جمعتها أجهزة الاستخبارات الأميركية. وقالت المصادر الخمسة إن هذه التباينات لم تخضع لنقاش رسمي داخل الإدارة الأميركية قبل إقالة هوانغ من منصبه في «إنفيديا».

مجتمع الاستخبارات

ووفق 3 من المصادر، فإن تفسير هذه الوقائع يكتسب أهمية في فهم قرار ترمب الدفع باتجاه إعادة هوانغ إلى منصبه رئيساً تنفيذياً للشركة. ومن المرجّح أن تشكّل المعلومات الاستخباراتية محور أي تحقيق يجريه الكونغرس بشأن «إنفيديا» وتصرفات الرئيس الأميركي. وأفاد مصدران مطلعان على المعلومات بأن «مكتبَ التحقيقات الفيدرالي»؛ المسؤولَ عن تحقيقات مكافحة التجسس، خلص في إحاطات أخيرة إلى أن المعلومات الاستخباراتية الأميركية لا تُثبت أن أليس هوانغ ضابطةٌ في الاستخبارات الصينية أو متعاونةٌ معها.

أما تقييم «وكالة الاستخبارات المركزية»، فهو أكبر تحفظاً؛ إذ ترى «الوكالة» أن التقارير لا تُظهر بوضوح أن أليس هوانغ كانت تحوز معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي أو تنقلها إلى الصين، لكنها لم تستبعد ظهور أدلة جديدة، وفق المصدرين.

ويرى بعض المسؤولين أن اتصالات أليس هوانغ بجهاز الاستخبارات الصيني تُشكّل مؤشراً على تعاونها مع بكين، حتى وإن لم تُثبت المعلومات الاستخباراتية الأميركية أنها نقلت معلومات إليها. وكانت مذكرة سرية أعدّها روبيو في وقت سابق من العام الحالي قد أشارت إلى أن وزارة أمن الدولة الصينية جنّدت أليس هوانغ، ربما بصفتها متعاونة مع الجهاز، وفق تقرير سابق من صحيفة «نيويورك تايمز».

وقال المصدران إن تداول التقارير الاستخباراتية ظل محصوراً في نطاق ضيق داخل أجهزة الاستخبارات وبين كبار المسؤولين في الإدارة، ولم تُطلع الإدارةُ الكونغرس عليها.

وكان جينسن هوانغ قد أقرّ بخيانة زوجته واعتذر من ذلك، لكنه لم يتطرق علناً وبالتفصيل إلى العلاقات المزعومة. ونفت الصين اتهامات التجسس.

نطاق تداول المعلومات

تسلّط التفسيرات المتباينة للمعلومات الاستخباراتية الأميركية الضوء على ما يقول مسؤولون استخباراتيون حاليون وسابقون إنه بات يمثّل مشكلة داخل إدارة ترمب، تتمثّل في تقلّص نطاق تداول المعلومات السرية ومناقشتها داخل الأوساط الاستخباراتية.

وكان «مجلس الأمن القومي الأميركي»، الذي شهد تقليصاً كبيراً في عدد موظفيه منذ بداية ولاية ترمب، يعقد تقليدياً اجتماعات تتيح للمسؤولين التدقيق في المعلومات الاستخباراتية بشأن القضايا الحساسة ومناقشتها، إلا إن وتيرة هذه الاجتماعات تراجعت مقارنة بالإدارات السابقة.

وقال مصدران مطّلعان على القضية إن «المجلس» لم يعقد اجتماعات على المستوى الوزاري تجمع مسؤولين من مختلف الأجهزة لمناقشة قضية هوانغ و«إنفيديا».

وسبق أن أفادت «رويترز» بأن تراجع تبادل المعلومات الاستخباراتية قد يؤدي إلى عدم إخضاعها للمراجعة المتقاطعة والنقاش الكافيَين قبل وصولها إلى صنّاع القرار. ويشير تحليل «وكالة الاستخبارات المركزية» للمعلومات إلى أن اتصالات أليس هوانغ، التي تحمل الجنسية الصينية، بجهاز الاستخبارات في بلادها جاءت في ظل قانون صيني يُلزم المواطنين التعاون مع السلطات الاستخباراتية.

وقال أحد المصادر إن تقارير «وكالة الاستخبارات المركزية» بشأن القضية ركّزت بالدرجة الأولى على دورِ أليس هوانغ في الشركة التي كانت تعمل لديها سابقاً؛ «ميغاسبيد»، وتحويلِ الشركةِ وجهةَ رقائق أميركية إلى الصين. وكانت «ميغاسبيد» قد أكّدت أن أنشطتها التجارية مشروعة وقانونية، وأنها تلتزم، ضمن جملة أمور، القيودَ الأميركية على الصادرات.

روايات متضاربة

عندما أقال مجلس إدارة «إنفيديا» هوانغ في وقت سابق من الشهر الحالي، أصدر مسؤولون في الإدارة الأميركية تصريحات بدت متعارضة مع ما ورد في التقارير الصحافية بشأن مذكرة روبيو.

وقال جي دي فانس؛ نائبُ الرئيس الأميركي، وكذلك ترمب، اللذان سبق أن أشادا بالرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، إنهما خلصا، بعد التحدث إلى وزير العدل، تود بلانش، إلى أن هوانغ لا يشكّل تهديداً للأمن القومي.

من جهته، قال مدير «الاستخبارات الوطنية»، جاي كلايتون، إنه لم يتضح ما إذا كانت أليس هوانغ متعاونة مع أجهزة الاستخبارات الصينية. ولم يُدلِ روبيو بأي تصريحات علنية بشأن «إنفيديا» منذ إعادة هوانغ إلى منصبه.

وعندما كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مذكرة روبيو في وقت سابق من الشهر الحالي، أثار النبأ ضجة داخل الإدارة الأميركية وفي أوساط أعضاء مجلس إدارة «إنفيديا»، الذين تساءلوا عمّا إذا كان هوانغ يدرك أنه مرتبط بامرأة تنقل معلومات إلى الصين، وفق مصدرين مطّلعين على تلك المناقشات.

وأجرى ترمب مشاورات مع فانس وبلانش وكلايتون بشأن المعلومات الاستخباراتية، وألحّ في الاستفسار عمّا إذا كان الرئيس التنفيذي للشركة يخضع لتحقيق، وما إذا كان هناك أي تهديد للأمن القومي الأميركي، وفق المصدرين.

وأبلغ وزيرُ العدل بلانش نائبَ الرئيس فانس بأن هوانغ لا يشكّل أي تهديد، وفق ما أفادت به «رويترز» في وقت سابق. وقال أحد المصادر إن روبيو لم يشارك في تلك المشاورات، وإن قرار إعادة هوانغ إلى منصبه فاجأه.