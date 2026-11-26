تضامنت دول عربية ودولية مع مصر، الخميس، إزاء الحريق المأسوي الذي وقع في ناقلة مواد بترولية على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة، مساء الأربعاء، وأسفر عن مقتل 31 شخصاً وإصابة 26 آخرين.

ووقع الحادث في منطقة الوراق الشعبية على الطريق الدائري، وهو خط سريع يربط بين مختلف أنحاء العاصمة المصرية.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن بالغ تعازي المملكة وصادق مواساتها لمصر ولأسر المتوفين، وأكدت الوزارة في بيان، الخميس، عن تضامنها مع حكومة مصر وشعبها في هذا الحادث المأسوي، سائلة الله الرحمة للمتوفين، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية، الخميس، عن تضامن الكويت مع مصر إثر الحادث.

وأكدت سفارة قطر لدى مصر تضامن الدوحة مع القاهرة في هذا المصاب الأليم. وأعربت الإمارات عن تضامنها مع مصر وخالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا. وأشارت وزارة الخارجية البحرينية إلى تضامن المملكة مع مصر، قيادةً وحكومةً وشعباً، معربة عن خالص تعازي مملكة البحرين وصادق مواساتها إلى حكومة مصر وشعبها، وإلى أسر الضحايا وذويهم.

فيما قالت وزارة الخارجية التركية في بيان، الخميس: «نشعر بحزن عميق إزاء فقدان الأرواح نتيجة حريق اندلع في ناقلة وقود على الطريق الدائري بمصر».

اشتعلت النيران في الموقع الذي انقلبت فيه مركبة كانت تحمل منتجات بترولية أعلى الطريق الدائري في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة مساء الأربعاء (رويترز)

أيضاً بعث الرئيس اليمني رشاد محمد العليمي ببرقية عزاء ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال الرئيس العراقي نزار آميدي: «بقلوب يملؤها الحزن والأسى تلقينا نبأ الحريق المؤسف في مصر». فيما بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس برقية تعزية إلى الرئيس السيسي، مؤكداً تضامن فلسطين ووقوفها إلى جانب مصر في هذا المصاب الأليم.

أيضاً أجرى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قدّم خلاله تعازيه في ضحايا الحادث. كما قدّم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تعازيه إلى مصر حكومةً وشعباً في ضحايا الحادث، معرباً عن «تعاطف الحكومة والشعب الإيرانيين في أعقاب هذا الحادث».

وفي باكستان قدّم الرئيس آصف علي زرداري تعازيه إلى الرئيس السيسي وأسر الضحايا، وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف عن بالغ حزنه إزاء الخسائر البشرية الناجمة عن حادث الوراق.

في غضون ذلك، أعربت وزارة الخارجية اليونانية، الخميس، عن حزن عميق إزاء الحريق المأسوي. كما أعربت سفارة قبرص في القاهرة عن بالغ حزنها إزاء الحادث الأليم.

وأعربت إيطاليا والنمسا وألمانيا وبولندا وكندا وبلجيكا وسويسرا وإسبانيا وسلوفينيا وأوكرانيا ورومانيا وألبانيا ولاتفيا وإستونيا والهند عن تضامنها مع مصر.

وقال السفير البريطاني لدى مصر مارك برايسون - ريتشاردسون، الخميس: «أشعر بحزن بالغ إزاء الحادث المأسوي... خالص مواساتنا لكل من تأثر بهذا الحادث الأليم». فيما أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر جيانلوكا رامبولا: «أشعر بحزن عميق إزاء الحريق المأسوي».

وتشهد مصر حوادث سير متكررة، يُعزى كثير منها إلى عدم تطبيق قوانين المرور بصورة متسقة، وإلى القيادة المتهورة.

مواطنون ومركبات صباح الخميس في موقع حريق اندلع على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة المصرية (أ.ف.ب)

إلى ذلك أعربت وزارة الخارجية الصومالية عن تعازيها إلى مصر إزاء الحادث، وتضامنها مع عائلات الضحايا. كما أعربت حكومة السودان في بيان نشرته السفارة السودانية في القاهرة عن صادق المواساة إلى حكومة وشعب مصر وإلى أسر ضحايا وذوي الحادث. وأكدت تضامنها الكامل مع مصر في هذا المصاب الأليم، ووقوفها إلى جانب حكومتها وشعبها الشقيق، تجسيداً لعمق روابط الأخوة والتضامن والعلاقات التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ولفت رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف إلى تضامن المفوضية مع حكومة وشعب مصر في هذا الوقت العصيب.

وبينما أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد تضامن المنظمة الكامل ووقوفها إلى جانب مصر في هذا الظرف الإنساني الصعب، أشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي إلى تضامن دول المجلس مع مصر في هذا المصاب الجلل، معرباً عن بالغ الحزن والأسى لما خلفه الحادث من خسائر في الأرواح.