أعلنت النيابة العامة المصرية، الخميس، توقيف شخص قالت إنه المتسبب في حريق اندلع الأربعاء في شاحنة إثر انقلابها على طريق مكتظ في منطقة القاهرة الكبرى؛ ما أسفر عن مصرع 31 شخصاً وإصابة آخرين.

وقالت النيابة العامة، في بيان، إنها أوقفت شخصاً أقر بمسؤوليته عن الحادثة الناجمة عن اصطدام مركبته التي كان يقودها بسرعة زائدة بالشاحنة؛ ما تسبب بانفجار أحد إطارات الناقلة ثم انقلابها وتسرب البنزين منها؛ ما تسبب بالحريق الهائل.

ووقع الحادث في منطقة الوراق الشعبية في الجيزة، على الطريق الدائري، وهو خط سريع يربط بين مختلف أنحاء العاصمة المصرية التي يناهز عدد سكانها 20 مليون نسمة.

وذكرت السلطات المصرية، الأربعاء، أن 31 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 21 آخرون في حريق اندلع عقب انقلاب شاحنة محملة بمنتجات بترولية على الطريق الدائري الذي يربط محافظات منطقة القاهرة الكبرى، وهي القاهرة والجيزة والقليوبية.

وذكرت النيابة، في بيان، أنها تمكنت من ضبط «المتسبب في وقوع الحادث»، وذلك «في ‌ضوء ما أسفرت ‌عنه التحقيقات من سؤال الشهود ومعاينة ​موقع ‌الحادث وفحص ​ملابساته».

وأضافت أن المشتبه به أقر خلال استجوابه، وفي ضوء ما كشفت عنه الأدلة الفنية، بأنه كان يقود سيارته بصحبة والده أعلى الطريق الدائري قادماً من منطقة المرج في اتجاه الهرم بسرعة 110 كيلومترات في الساعة.

وقالت النيابة إنه أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوزه المركبات «اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، فاختلّت عجلة القيادة في يديه وانحرفت سيارته ‌إلى أقصى يمين الطريق». وأضافت: «انفجر أحد ‌إطارات الناقلة فاصطدمت بالحاجز الخرساني وانقلبت وتسرب ​منها البنزين، فنشب الحريق».

وذكرت النيابة ‌أنها تواصل استجواب «المتهم للوقوف على حقيقة الواقعة وتفاصيلها ‌وبيان مدى مسؤوليته الجنائية، كما تتابع فحص التلفيات وحصر الخسائر، وتستكمل تنفيذ ما أصدرته من قرارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

وذكرت النيابة العامة أن التقديرات المبدئية تشير إلى أن الحادث تسبب في تفحُم 27 مركبة ما بين سيارات ودراجات بخارية.

وتشيع حوادث الطرق في مصر لعوامل، من بينها السرعة الزائدة وضعف تطبيق قوانين المرور وسوء حالة الطرق.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن عدد قتلى حوادث الطرق ارتفع 10.8 في المائة إلى 5829 شخصاً في عام 2025 من 5260 شخصاً في العام السابق.

وفي السنوات القليلة الماضية، وسَّعت مصر شبكة الطرق بإنشاء طرق سريعة ومد جسور جديدة، ضمن برنامج شامل للبنية التحتية يهدف إلى تخفيف الازدحام المروري واستيعاب النمو السكاني ​المتسارع والتوسع العمراني. ورغم أن ​هذه المشاريع حسنت انسيابية المرور في بعض المناطق، لا تزال المخاوف بشأن السلامة المرورية قائمة.