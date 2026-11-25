تضع التحذيرات الأممية من العنف والتمييز والتهديدات التي تتعرض لها النساء في ليبيا ملف الحماية القانونية أمام اختبار جديد في ظل انتهاكات تمس سلامتهن وكرامتهن، وتعيد إلى الواجهة مطالب بإقرار تشريع يضمن حقوقهن ويوفر الحماية من مختلف أشكال العنف.

وتتجاوز الأزمة، وفق مراقبين، حدود الانتهاكات الفردية لتكشف عن اختلالات أعمق ترتبط بالانقسام السياسي والمؤسسي، وتداعيات الصراعات الممتدة منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، فضلاً عن ضعف التشريعات وآليات إنفاذ القانون، والأعراف الاجتماعية المقيدة.

وأعادت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، تسليط الضوء على هذه الأوضاع في بيان بمناسبة حملة «16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي»، التي بدأت الأربعاء 25 نوفمبر (تشرين الثاني) في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي في 10 ديسمبر (كانون الأول)، اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب الصالحين عبد النبي خلال ترؤسه جلسة المجلس في بنغازي الثلاثاء (المكتب الإعلامي لمجلس النواب)

وفي مقابل إشادة تيتيه بالأدوار القيادية التي تضطلع بها الليبيات، ومشاركتهن في مسارات الحوار السياسي، بما في ذلك «الحوار المهيكل» الذي صدرت توصياته في يونيو (حزيران) الماضي، فقد أبدت قلقاً بالغاً إزاء ما تتعرض له نساء من انتهاكات في بقاع مختلفة من البلاد.

وقالت المبعوثة الأممية إن «عدداً كبيراً جداً من السيدات والفتيات في مختلف أنحاء ليبيا يواجهن العنف والتمييز والتهديدات التي تمس سلامتهن وكرامتهن»، سواء داخل المنزل أو في مجتمعاتهن، أو أثناء التنقل والعمل، أو عند التعبير عن آرائهن والمشاركة في الحياة العامة.

وكشفت تقديرات الأمم المتحدة عن مقتل ما لا يقل عن ست نساء في مختلف أنحاء ليبيا منذ مطلع العام الحالي، ضمن حالات شملت جرائم يُزعم ارتباطها بالعنف المنزلي والأسري، في مؤشر يعيد طرح التساؤلات بشأن قدرة المؤسسات على توفير الحماية ومنع تكرار هذه الجرائم.

ولا تقتصر الانتهاكات على العنف الجسدي؛ إذ قالت البعثة الأممية إنها لا تزال تتلقى تقارير مثيرة للقلق عن التهديد والترهيب والمضايقة، سواء بصورة مباشرة أو عبر الإنترنت، بما يوسع دائرة المخاطر التي تواجه النساء ويجعل الفضاء الرقمي امتداداً للانتهاكات الواقعة في الحياة اليومية.

وأشارت البعثة إلى استهداف نساء يدافعن عن حقوق الإنسان أو يسعين إلى الإسهام في مستقبل بلادهن، من دون أن تسمي حالات بعينها، لافتة إلى أن التعبير عن الرأي أو ممارسة النشاط العام قد يعرّض صاحباته للتهديد والمضايقة.

وفي مؤشر على حجم العنف الرقمي، نقلت تيتيه عن المفوضية الانتخابية أن نحو 96 في المائة من بين ما لا يقل عن 933 منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت محتوى عنيفاً خلال الانتخابات البلدية لعام 2025 استهدفت النساء، ووصفت النسبة بأنها «أمر غير مقبول».

وحذرت المبعوثة الأممية من أن العنف والترهيب، بما يشمل المضايقات الإلكترونية، قد يؤديان إلى إسكات النساء وثنيهن عن المشاركة في الحياة العامة والسياسية، بما يضعف حضورهن في المجال العام ويقوض فرص مشاركتهن في صناعة القرار.

ويربط مراقبون اتساع مظاهر العنف ضد النساء بتداعيات الانقسام المؤسسي وانتشار السلاح وتراجع فاعلية أجهزة إنفاذ القانون، وهي عوامل تزيد صعوبة الوصول إلى العدالة، وتفاقم هشاشة الفئات الأكثر تعرضاً للانتهاكات، خصوصاً الناشطات والسياسيات والصحافيات والنازحات.

وتعيد هذه المعطيات طرح الحاجة إلى إطار قانوني متكامل لا يقتصر على تجريم الاعتداءات، بل يشمل الوقاية والحماية وآليات التبليغ والملاحقة القضائية، في ظل تعدد السلطات وتباين قدرتها على تطبيق القوانين، وضمان وصول النساء إلى خدمات الدعم.

وعزت أستاذة القانون الجنائي بجامعة بنغازي، جازية شعيتير، تأخر صدور تشريعات تجرّم العنف ضد المرأة إلى مخاوف لدى بعض الأطراف في الدولة الليبية من أن يؤدي إقرارها إلى المساس بالعادات والتقاليد وتفكيك الأسرة، فضلاً عن الارتياب في ارتباطها بالتشريعات الدولية المتعلقة بالمرأة والأسرة، إلى جانب تحفظات لدى بعض النساء بشأن احتمال تعارضها مع القيم الدينية.

ورأت، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه التحفظات تستند إلى عدم الاطلاع على مشروع القانون، مؤكدة أنه لا يتعارض مع التقاليد الدينية أو أحكام الشريعة الإسلامية القائمة على الوسطية والاعتدال، كما يراعي الأعراف والتقاليد الليبية ويحترم خصوصية المجتمع.

وفي سياق الدعم الدولي لهذا المطلب، دعت تيتيه، الأربعاء، السلطات الليبية المعنية إلى إعطاء الأولوية لإقرار تشريعات شاملة لمنع العنف ضد النساء والتصدي له، وتعزيز آليات الحماية، وضمان حصول الناجيات على العدالة وخدمات الدعم الأساسية، بما يضع مسؤولية التعامل مع الأزمة على المؤسسات الرسمية.

وشددت على أن إقرار التشريعات ينبغي أن يترافق مع تنفيذ فعال، وتعزيز القدرات المؤسسية، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، في إشارة إلى أن المعالجة القانونية وحدها لا تكفي ما لم تتحول النصوص إجراءاتٍ عملية تضمن الحماية والإنصاف.

في السياق ذاته، جاءت دعوة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب الليبي إلى الإسراع في استكمال التشريعات الوطنية الخاصة بتجريم العنف الأسري، وحماية النساء المعنفات، وتوفير دور الإيواء والدعم القانوني والنفسي، إلى جانب تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم العنف ضد النساء والأطفال، بما يعزز فرص الحماية والإنصاف.

وانتهت اللجنة البرلمانية إلى مطالبة المؤسسات الحكومية والأمنية والقضائية بالتعامل الجاد مع بلاغات العنف ضد المرأة، وتوفير الحماية العاجلة للمبلغات، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.