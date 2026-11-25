مصر: النيابة تباشر التحقيقات بحادث تسبب في مقتل 31 وتفحم 27 مركبةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5345695-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-31-%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%AD%D9%85-27-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A9
وأمرت النيابة بأخذ عينات الحمض النووي (دي.إن.إيه) «من جثامين المتوفين الذين لم يتم التعرف على هوياتهم، لإجراء المضاهاة اللازمة».
وورد في بيان النيابة: «أسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن تفحم 27 مركبة ما بين سيارات ودراجات بخارية. ويجري حصر الأعداد النهائية وفحص جميع التلفيات والخسائر للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بالحادث وتحديد المتسبب في وقوعه».
وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي نيراناً مشتعلة في عدد من السيارات.
الأهالي يحاولون انتشال أشخاص محاطين بنيران حريق سيارة محملة بمواد بترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق في مصر pic.twitter.com/gp8xQl7mVJ
وقال مصطفى أبو زيد، وهو مهندس، إنه أثناء سيره بسيارته على الطريق الدائري في الاتجاه المقابل للحادث «فجأة، عربية كانت محملة بمواد بترول، انقلبت وارتطمت في الرصيف، وفي لحظة النار اشتعلت فيها وفي أكتر من 30 سيارة أخرى اصطدمت بها، وانفجرت السيارة والنيران تطايرت على باقي العربيات، النيران كانت مرتفعة لأكتر من 20 متراً»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».
وذكرت وزارة الصحة، في بيان، أن 39 سيارة إسعاف تشارك في عمليات الإنقاذ، وأن المصابين نُقلوا إلى مستشفيات.
وقالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع تداعيات الحادث ووجه بتقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين والمصابين.
وفي السنوات القليلة الماضية، وسعت مصر شبكة الطرق بإنشاء طرق سريعة ومد جسور جديدة، ضمن برنامج شامل للبنية التحتية يهدف إلى تخفيف الازدحام المروري واستيعاب النمو السكاني المتسارع والتوسع العمراني. ورغم أن هذه المشروعات حسنت انسيابية المرور في بعض المناطق، لا تزال المخاوف بشأن السلامة المرورية قائمة.
أكد الجيش المصري استمرار دعمه المشروعات التنموية في شبه جزيرة سيناء، والتي توسعت بها الدولة خلال السنوات الماضية.
أحمد جمال (القاهرة)
«جمارك الجوال» تزعج المصريين المغتربين بعد نحو عام على تطبيقهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5345743-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B2%D8%B9%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7
«جمارك الجوال» تزعج المصريين المغتربين بعد نحو عام على تطبيقها
مسافرون على إحدى الرحلات المصرية من مطار القاهرة الدولي (ميناء القاهرة الدولي)
تصاعدت مطالب برلمانية في مصر بإعفاء دائم لهاتف واحد لأبناء البلاد القادمين من الخارج، بعدما أبدى الكثير من المصريين المغتربين انزعاجهم من «رسوم الجوال» المبالغ فيها بعد نحو عام على بدء تطبيقها.
وشهدت الأيام الماضية تحركات برلمانية عدة لمناقشة ارتفاع الرسوم الجمركية للهواتف المحمولة؛ وتقدم عضو «لجنة العلاقات الخارجية» بمجلس النواب الممثل عن المصريين بالخارج إسلام التلواني، الأربعاء، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن الإجراءات المرتبطة بدخول الهواتف المحمولة بصحبة المصريين المقيمين بالخارج.
وطالب التلواني بإقرار «إعفاء دائم لهاتف شخصي واحد على الأقل لكل مصري مغترب، بما يضمن حقه في استخدام هاتفه خلال زياراته المتكررة إلى أرض الوطن دون رسوم أو إجراءات إضافية».
وبحسب وسائل إعلام محلية، قال التلواني في طلب الإحاطة إن «هناك حالة من الاستياء بين عدد من المصريين بالخارج بسبب عدم التمييز الواضح بين الهواتف الشخصية التي يصطحبها المغتربون لاستخدامهم اليومي، والأجهزة التي تدخل البلاد بغرض الاتجار».
وأضاف أنه خلال لقاءات جمعته مع عدد من أبناء الجاليات المصرية في بعض الدول، تركزت المطالب في ضرورة الإعفاء الشخصي لهاتف محمول، باعتبار ذلك حقاً لهم في ظل ما يقومون به من دور في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التحويلات الدولارية التي تزايدت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.
كانت الحكومة المصرية قد فرضت رسوماً جمركية على الهواتف المستوردة القادمة من الخارج، حيث يُسمح للمسافرين بإدخال جوال شخصي واحد فقط على أن يتم استخدامه فترة محددة دون جمارك، بينما يخضع أي جوال إضافي يتم إدخاله لرسوم جمركية بنسبة 38.5 في المائة من قيمته.
وفي مارس (آذار) الماضي، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن زيادة مدة الإعفاء الممنوح لأجهزة التليفون المحمول للمصريين المقيمين بالخارج عند زيارتهم للبلاد من 90 يوماً إلى 120 يوماً، اعتباراً من الأول من أبريل (نيسان) الماضي، بحسب بيان للخارجية المصرية حينها.
وأبدى الصحافي المصري المقيم في الكويت حازم ماهر «انزعاجه الشديد» من فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «القرار بشكل عام جائر، والنسبة مرتفعة جداً، ويجب ألا تزيد الرسوم على 5 في المائة، ولا يوجد سبب منطقي للمغالاة في النسبة».
وأضاف: «سعر الهاتف المحمول في مصر أغلى كثيراً من سعره في معظم الدول، ثم تضاف الرسوم الجمركية إلى السعر. ولا يعقل أن أنزل بلدي في عطلة كل عام فيتم إيقاف هاتفي بعد 120 يوماً».
وسجلت تحويلات المصريين بالخارج في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري تدفقات قياسية بلغت نحو 38.2 مليار دولار مقابل نحو 30.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، حسب البنك المركزي المصري.
كما سجلت التحويلات في الفترة من يوليو (تموز) الماضي، إلى سبتمبر (أيلول) ارتفاعاً بمعدل 20.4 في المائة لتصل إلى نحو 13 مليار دولار، مقابل نحو 10.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
ويصف المصري المقيم في الكويت، مراد لويس، الرسوم الجمركية على الهواتف بأنها «ظالمة»؛ وقال لـ«الشرق الأوسط»: «من حق كل مصري بالخارج إدخال تليفونه الشخصي دون أي رسوم».
وفي رأي عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن الرسوم الجمركية تُشكل عبئاً على المصريين بالخارج، كما تمثل ازدواجاً ضريبياً، إذ يتم يدفع ضرائب الهاتف في البلد الذي يُشترى منه.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يجب إعادة النظر في الرسوم الجمركية، وتخفيض النسبة لتصبح معقولة؛ فهذه المغالاة قد تدفع المغتربين إلى تقليل زياراتهم لمصر».
وأضاف: «الكثير من المصريين لديهم هاتفان، أحدهما بخط مصري لسهولة التواصل مع عائلته، والآخر بخط من البلد الذي يعيش فيه».
وفي رأي الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، فإن فرض رسوم جمركية يرجع إلى محاولة حماية الصناعة المحلية.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أسعار الهواتف التي تصنع في مصر أغلى من المستوردة، رغم فرض الرسوم الجمركية». واستطرد: «جزء من مشكلة المصريين بالخارج يتعلق بمخاوف أن يتحول الأمر إلى تجارة، حيث يجلبون هواتف لبيعها؛ وهذه تفاصيل يمكن تقنينها».
تيتيه في اجتماع مع ليبيات خلال إحياء اليوم الوطني للمرأة الليبية (البعثة الأممية)
تضع التحذيرات الأممية من العنف والتمييز والتهديدات التي تتعرض لها النساء في ليبيا ملف الحماية القانونية أمام اختبار جديد في ظل انتهاكات تمس سلامتهن وكرامتهن، وتعيد إلى الواجهة مطالب بإقرار تشريع يضمن حقوقهن ويوفر الحماية من مختلف أشكال العنف.
وتتجاوز الأزمة، وفق مراقبين، حدود الانتهاكات الفردية لتكشف عن اختلالات أعمق ترتبط بالانقسام السياسي والمؤسسي، وتداعيات الصراعات الممتدة منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، فضلاً عن ضعف التشريعات وآليات إنفاذ القانون، والأعراف الاجتماعية المقيدة.
وأعادت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، تسليط الضوء على هذه الأوضاع في بيان بمناسبة حملة «16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي»، التي بدأت الأربعاء 25 نوفمبر (تشرين الثاني) في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي في 10 ديسمبر (كانون الأول)، اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وفي مقابل إشادة تيتيه بالأدوار القيادية التي تضطلع بها الليبيات، ومشاركتهن في مسارات الحوار السياسي، بما في ذلك «الحوار المهيكل» الذي صدرت توصياته في يونيو (حزيران) الماضي، فقد أبدت قلقاً بالغاً إزاء ما تتعرض له نساء من انتهاكات في بقاع مختلفة من البلاد.
وقالت المبعوثة الأممية إن «عدداً كبيراً جداً من السيدات والفتيات في مختلف أنحاء ليبيا يواجهن العنف والتمييز والتهديدات التي تمس سلامتهن وكرامتهن»، سواء داخل المنزل أو في مجتمعاتهن، أو أثناء التنقل والعمل، أو عند التعبير عن آرائهن والمشاركة في الحياة العامة.
وكشفت تقديرات الأمم المتحدة عن مقتل ما لا يقل عن ست نساء في مختلف أنحاء ليبيا منذ مطلع العام الحالي، ضمن حالات شملت جرائم يُزعم ارتباطها بالعنف المنزلي والأسري، في مؤشر يعيد طرح التساؤلات بشأن قدرة المؤسسات على توفير الحماية ومنع تكرار هذه الجرائم.
ولا تقتصر الانتهاكات على العنف الجسدي؛ إذ قالت البعثة الأممية إنها لا تزال تتلقى تقارير مثيرة للقلق عن التهديد والترهيب والمضايقة، سواء بصورة مباشرة أو عبر الإنترنت، بما يوسع دائرة المخاطر التي تواجه النساء ويجعل الفضاء الرقمي امتداداً للانتهاكات الواقعة في الحياة اليومية.
وأشارت البعثة إلى استهداف نساء يدافعن عن حقوق الإنسان أو يسعين إلى الإسهام في مستقبل بلادهن، من دون أن تسمي حالات بعينها، لافتة إلى أن التعبير عن الرأي أو ممارسة النشاط العام قد يعرّض صاحباته للتهديد والمضايقة.
وفي مؤشر على حجم العنف الرقمي، نقلت تيتيه عن المفوضية الانتخابية أن نحو 96 في المائة من بين ما لا يقل عن 933 منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت محتوى عنيفاً خلال الانتخابات البلدية لعام 2025 استهدفت النساء، ووصفت النسبة بأنها «أمر غير مقبول».
وحذرت المبعوثة الأممية من أن العنف والترهيب، بما يشمل المضايقات الإلكترونية، قد يؤديان إلى إسكات النساء وثنيهن عن المشاركة في الحياة العامة والسياسية، بما يضعف حضورهن في المجال العام ويقوض فرص مشاركتهن في صناعة القرار.
ويربط مراقبون اتساع مظاهر العنف ضد النساء بتداعيات الانقسام المؤسسي وانتشار السلاح وتراجع فاعلية أجهزة إنفاذ القانون، وهي عوامل تزيد صعوبة الوصول إلى العدالة، وتفاقم هشاشة الفئات الأكثر تعرضاً للانتهاكات، خصوصاً الناشطات والسياسيات والصحافيات والنازحات.
وتعيد هذه المعطيات طرح الحاجة إلى إطار قانوني متكامل لا يقتصر على تجريم الاعتداءات، بل يشمل الوقاية والحماية وآليات التبليغ والملاحقة القضائية، في ظل تعدد السلطات وتباين قدرتها على تطبيق القوانين، وضمان وصول النساء إلى خدمات الدعم.
وعزت أستاذة القانون الجنائي بجامعة بنغازي، جازية شعيتير، تأخر صدور تشريعات تجرّم العنف ضد المرأة إلى مخاوف لدى بعض الأطراف في الدولة الليبية من أن يؤدي إقرارها إلى المساس بالعادات والتقاليد وتفكيك الأسرة، فضلاً عن الارتياب في ارتباطها بالتشريعات الدولية المتعلقة بالمرأة والأسرة، إلى جانب تحفظات لدى بعض النساء بشأن احتمال تعارضها مع القيم الدينية.
ورأت، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه التحفظات تستند إلى عدم الاطلاع على مشروع القانون، مؤكدة أنه لا يتعارض مع التقاليد الدينية أو أحكام الشريعة الإسلامية القائمة على الوسطية والاعتدال، كما يراعي الأعراف والتقاليد الليبية ويحترم خصوصية المجتمع.
وفي سياق الدعم الدولي لهذا المطلب، دعت تيتيه، الأربعاء، السلطات الليبية المعنية إلى إعطاء الأولوية لإقرار تشريعات شاملة لمنع العنف ضد النساء والتصدي له، وتعزيز آليات الحماية، وضمان حصول الناجيات على العدالة وخدمات الدعم الأساسية، بما يضع مسؤولية التعامل مع الأزمة على المؤسسات الرسمية.
وشددت على أن إقرار التشريعات ينبغي أن يترافق مع تنفيذ فعال، وتعزيز القدرات المؤسسية، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، في إشارة إلى أن المعالجة القانونية وحدها لا تكفي ما لم تتحول النصوص إجراءاتٍ عملية تضمن الحماية والإنصاف.
في السياق ذاته، جاءت دعوة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب الليبي إلى الإسراع في استكمال التشريعات الوطنية الخاصة بتجريم العنف الأسري، وحماية النساء المعنفات، وتوفير دور الإيواء والدعم القانوني والنفسي، إلى جانب تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم العنف ضد النساء والأطفال، بما يعزز فرص الحماية والإنصاف.
وانتهت اللجنة البرلمانية إلى مطالبة المؤسسات الحكومية والأمنية والقضائية بالتعامل الجاد مع بلاغات العنف ضد المرأة، وتوفير الحماية العاجلة للمبلغات، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
توتر مصري - هولندي على خلفية اتهامات بـ«احتواء الإخوان»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5345736-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
توتر مصري - هولندي على خلفية اتهامات بـ«احتواء الإخوان»
منظر عام لجانب من القاهرة (رويترز)
فيما بدا نوعاً من التوتر والضغط المتبادل، أعادت سفارة هولندا بالقاهرة إغلاق مبناها «حتى إشعار آخر» إثر احتجاجات أمام مبنى السفارة بحي الزمالك على خلفية استمرار احتجاز المواطن المصري أحمد ناصر بهولندا.
وبينما لم تعلق وزارة الخارجية المصرية على «قرار غلق السفارة»، أكد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار لا يرتقي لمستوى الأزمة الدبلوماسية» وإن كان يشير إلى نوع من «الضغط المتبادل» بين الجانبين إثر تمسك كل طرف بموقفه.
وكان عدد من المصريين قد نظموا، الثلاثاء، احتجاجاً أمام سفارة هولندا في القاهرة للمطالبة بالإفراج عن ناصر الذي احتُجز بهولندا، في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خلال توجهه للمشاركة في مظاهرة مؤيدة للحكومة المصرية أمام مقر سفارتها في لاهاي، شارك فيها عشرات من أبناء الجاليات المصرية بأوروبا لإظهار «دعمهم لموظفي السفارة»، عقب مظاهرة مناهضة للحكومة نظمها الناشط المعارض أنس حبيب أمام مقرها في الرابع من الشهر.
وشهد العام الماضي حملة مظاهرات أمام سفارات وبعثات دبلوماسية مصرية في الخارج والدعوة لإغلاقها، زعم فيها حبيب أن القاهرة «تعرقل دخول المساعدات إلى غزة»، وهو ما نفته مصر مراراً، مُوجّهة أصابع الاتهام إلى تنظيم «الإخوان» بالوقوف وراء الحملة التي تطورت إلى احتجاجات أمام سفاراتها لدى دول عدة.
وأعلنت السفارة الهولندية في القاهرة، الأربعاء، إغلاق مبناها للجمهور حتى إشعار آخر؛ وقالت في بيان، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «كإجراء احترازي، تم إغلاق مبنى السفارة الهولندية بالقاهرة للجمهور حتى إشعار آخر»، لافتة إلى أن وزارة الخارجية الهولندية اتخذت القرار في «ضوء المظاهرات التي تنظم أمام مبنى السفارة».
وأوضحت أنه «سيتم التواصل مع أصحاب المواعيد المسبقة، أو إخطارهم في أقرب وقت ممكن بشأن إعادة جدولة مواعيدهم».
وسبق أن أعلنت السفارة الهولندية بالقاهرة في 22 أكتوبر الماضي إغلاق مبناها في القاهرة للأسباب نفسها.
السفارة... وتوفير الحماية
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي أكد أن ما يحدث «لا يشير إلى أزمة دبلوماسية؛ لكنه قد يتطور حال استمراره لوضع لا يحبه الطرفان». ودعا إلى «التعامل بحرص وحذر وبُعد نظر مع هذا الموضوع وإغلاقه نهائياً، لا سيما وأن العلاقات المصرية - الأوروبية في غاية الأهمية للجانبين في مختلف المجالات».
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الهولندي توم بيريندسن عقب اعتقال ناصر، طالبه خلاله بـ«معرفة ملابسات التوقيف وسرعة الإفراج عن المواطن المصري».
وأكد، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية آنذاك «الأهمية القصوى لتوفير الحماية اللازمة والكافية لمقر السفارة المصرية في لاهاي، واحترام الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية»، وربط ذلك بمبدأ «المعاملة بالمثل»، مشيراً إلى «حرص السلطات المصرية على حماية جميع البعثات الدبلوماسية الموجودة في مصر».
كما امتدّت تداعيات الأمر إلى البرلمان، حيث دعا رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب طارق رضوان، الشهر الماضي، إلى «توضيح الأساس القانوني للإجراءات المتخذة بحق ناصر وضمان حقوقه»، مطالباً أمستردام بالإفراج عنه.
«ضغط متبادل»
وعدّ مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، المظاهرات أمام السفارة وقرار إغلاق مبناها بمثابة نوع من «الضغط المتبادل». وقال أيضاً إن الموضوع «لا يرتقي لمستوى الأزمة الدبلوماسية»، مضيفاً أن «الجانب الهولندي يصرّ على احتجاز المواطن المصري بوصفه مثيراً للشغب، رغم أنه كان يتظاهر رداً على احتجاج ضد السفارة المصرية في لاهاي».
ومضى قائلاً: «التظاهر أمام السفارة الهولندية نوع من التعبير عن الرأي والاحتجاج ضد السلطات الهولندية»، مؤكداً أن ما يحدث «مجرد ضغط متبادل قد يجعل الموضوع مطروحاً في اللقاءات الدبلوماسية؛ لكنه لن يؤدي إلى توتر العلاقات بين الجانبين».
وهذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها هولندا وقف استقبال الجمهور في مبناها بعد نحو شهر.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير نادر زكي، قد أكد في حديث لـ«الشرق الأوسط»، الشهر الماضي، أن «الإجراءات التنظيمية المؤقتة التي تتخذها بعض البعثات الدبلوماسية لتعليق استقبال الجمهور لفترات محددة تُعدّ أمراً اعتيادياً، ولا تعكس وجود أي معوقات تؤثر في سير العمل داخل السفارة، ولم نلحظ بالنسبة لسفارة هولندا ما يعيق عملها».