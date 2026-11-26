قال محامون في الجزائر إن محكمة الجنايات ستعيد، يوم 5 يناير (كانون الثاني) المقبل، فتح «قضية حرائق القبائل» التي وقعت سنة 2021، بعد نقض المحكمة العليا الأحكام السابقة.

وسيَمثُل 92 متهماً أمام المحكمة للرد على تهم خطيرة، بعدما سبق أن صدرت في حق عدد منهم أحكام تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد؛ فيما تصنف السلطات أغلبهم ضمن عناصر «حركة الحكم الذاتي في منطقة القبائل»، التي تدرجها على قائمة التنظيمات الإرهابية.

وفي صلب هذه القضية، تبرز جريمة قتل المواطن جمال بن سماعين، (38 عاماً)، في مشاهد مروعة هزّت الرأي العام الجزائري والدولي. فقد اتُهم خطأ بالضلوع في إشعال الحرائق، قبل أن يقع في قبضة حشد غاضب، حيث ظهر في مقطع فيديو وهو يتوسل إلى المعتدين عليه لتركه، مؤكداً أنه قدِم من غرب البلاد إلى منطقة القبائل للمساهمة في جهود إخماد النيران ومساعدة السكان المتضررين.

جمال بن سماعين (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)

وتعود وقائع الحادثة إلى 11 أغسطس (آب) 2021، في ذروة موجة الحرائق الدامية التي اجتاحت منطقة القبائل، حين كانت عشرات القرى مهددة بألسنة اللهب. وكان بن سماعين قد توجه إلى منطقة الأربعاء ناث إيراثن، بولاية تيزي وزو، حيث كانت النيران مستعرة، تضامناً منه مع السكان المتضررين من الكارثة.

ورغم وضعه تحت حماية الشرطة، انتُزع من مركبة أمنية، وتعرض لاعتداء جماعي انتهى بقتله في ساحة عمومية، ثم التمثيل بجثته وإضرام النار فيها. وقد أثارت مشاهد الجريمة، التي انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صدمة واستنكاراً واسعين داخل الجزائر وخارجها.

تهم الانتماء إلى «ماك»

وتشكل الجلسة المقررة مطلع العام المقبل مرحلة جديدة في واحد من أكثر الملفات القضائية حساسية بالجزائر خلال السنوات الأخيرة؛ وذلك بعد خمس سنوات من الحرائق المهولة التي ضربت منطقة القبائل، وحادثة قتل الفنان التشكيلي جمال بن سماعين.

جانب من حرائق منطقة القبائل بالجزائر سنة 2021 (الحماية المدنية)

وبعد أيام قليلة من مأساة الحرائق التي خلَّفت عشرات الضحايا ودماراً كبيراً في الأملاك، وجَّهت السلطات أصابع الاتهام إلى «حركة الحكم الذاتي في منطقة القبائل» المعروفة اختصاراً بـ«ماك»، التي كانت صنفتها في يونيو (حزيران) 2021 «منظمة إرهابية». وعلى أثر ذلك، أُطلقت عملية واسعة النطاق لتوقيف أشخاص في عدة مناطق من البلاد.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، مثُل 94 شخصاً أمام «محكمة الجنايات بالدار البيضاء» في العاصمة، لمواجهة سلسلة من التهم الخطيرة، من بينها ارتكاب «أفعال إرهابية وتخريبية»، و«القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد»، و«المشاركة في جريمة قتل مع نصب كمين»، و«التحريض على العنف»، و«خطاب الكراهية»، و«المساس بأمن الدولة».

وعقب المحاكمة الأولى، صدر حكم بالإعدام في حق 49 متهماً، فيما حُكم على 28 آخرين بالسجن لما بين سنتين وعشر سنوات، في حين تمت تبرئة 17 متهماً.

واحتج المتهمون وعائلاتهم على الأحكام، ورفعوا طعوناً فيها. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أصدرت محكمة الاستئناف حكماً جديداً، قضى بإعدام 36 متهماً، ومعاقبة ستة آخرين بالسجن 20 سنة، فيما صدرت في حق عدد من المتهمين الآخرين أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات. وتمت تبرئة 26 متهماً.

هيئة قضائية جديدة

وعقب هذا التطور الجديد في الملف، لجأ عدد من المحكوم عليهم إلى الطعن بالنقض. وانتهت المحكمة العليا إلى نقض القرار الاستئنافي، وأمرت بإعادة المحاكمة أمام تشكيلة قضائية جديدة.

وستشمل المحاكمة الجديدة 92 متهماً. وسيواجه هؤلاء أكثر من 20 تهمة، من بينها «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد»، و«التحريض على القتل»، و«القتل الجماعي على طريقة الإعدام خارج نطاق القانون» و«التعذيب»، و«التمثيل بجثة»، و«انتهاك حرمة مقر للشرطة»، و«الأفعال الإرهابية والتخريبية»، و«التآمر»، و«التجمهر المسلح»، فضلاً عن الاعتداء على أشخاص وممتلكات.

محكمة الجنايات الاستئنافية بالجزائر حيث صدرت أحكام الدرجة الأولى عام 2022 (الشرق الأوسط)

وكان من المقرر إجراء هذه المحاكمة الثالثة خلال شهر مارس (آذار) الماضي، لكنها تأجلت بطلب من الدفاع. وتُعد هذه المحاكمة حاسمة، سواء بالنسبة لعائلة بن سماعين التي تطالب بـ«القصاص»، أو لعائلات المتهمين الذين ينفون الانتماء إلى تنظيم «ماك» الذي يقيم رئيسه فرحات مهني في فرنسا بصفته لاجئاً سياسياً.

وكان حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، الذي يتمتع بقاعدة بارزة في منطقة القبائل، قد دعا في بيان إلى ضمان محاكمة عادلة في القضية، محذراً من توظيفها سياسياً وإعلامياً. كما أكد أن الملف «أحيط منذ البداية بشحنات سياسية وإعلامية، ومحاولات لاستغلال الألم لأهداف تتجاوز البحث عن الحقيقة»؛ مشيراً إلى أن «العدالة في دولة القانون تُمارس بهدوء، مع احترام حقوق الدفاع، والسعي الدقيق إلى كشف الحقيقة».

وناشد الحزب القضاة الذين يعالجون الملف «إثبات استقلالية ونزاهة القضاء الجزائري، من خلال إصدار حكم يضمن الإنصاف ويعيد الحقوق إلى الضحايا وعائلاتهم، وكذلك إلى المتهمين، استناداً إلى الوقائع والأدلة». وشدد على أن «الألم يجب ألا يولّد الظلم، والمأساة يجب ألا تتحول إلى ذريعة للتعسف».