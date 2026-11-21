أُدين أمس (الجمعة) سائق سابق في شركة للنقل الذكي، بعد اتهامه بإشعال حريق متعمد تطور ليصبح أحد أكثر حرائق الغابات دموية وتدميراً في تاريخ لوس أنجليس، بتهمة الحرق العمد بموجب القانون الاتحادي في إعادة محاكمة القضية.

وبعد خمسة أشهر من تعثر هيئة المحلفين في التوصل إلى قرار في محاكمته الأولى، خلصت هيئة محلفين ثانية إلى أن جوناثان ريندركنيشت (30 عاماً) مذنب بتهمة تدمير الممتلكات عن طريق الحريق، وإشعال حريق متعمد أثر على التجارة بين الولايات في حريق باليسيدس عام 2025. وصدر الحكم في اليوم الثالث من المداولات.

وسيصدر الحكم على ريندركنيشت في 17 مارس (آذار)، وقال بيل إيسايلي، المساعد الأول للمدعي العام الأميركي، للصحافيين إن المتهم قد يواجه عقوبة تصل إلى 40 عاماً في السجن، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

جوناثان ريندركنيشت (أ.ب)

وقال إيسايلي إن ممثلي الادعاء العام بسطوا قضيتهم في المحاكمة الثانية، وركزوا بشكل أكبر على الأدلة التي تشير إلى أن ريندركنيشت كان «الشخص الوحيد الذي كان من الممكن وبشكل منطقي أن يشعل الحريق»، مما استبعد الأسباب الأخرى.

ووصفوا ريندركنيشت، وهو سائق سابق في شركة «أوبر يحمل الجنسيتين الأميركية، والفرنسية، في كلتا المحاكمتين بأنه شخص منعزل يكن ضغينة عميقة تجاه المجتمع ولا سيما الأثرياء، ووجه غضبه نحو ارتكاب جريمة الحرق العمد.

تزامنت كارثة باليسيدس مع حريق غابات كارثي آخر مدفوع بالرياح اندلع في وقت متزامن تقريباً في إيتون، على بعد نحو 48 كيلومتراً إلى الشرق، مما أسفر عن مقتل 19 شخصاً، وتدمير ضاحية ألتادينا في لوس أنجليس.

كان ريندركنيشت هو الشخص الوحيد الذي وُجهت إليه تهم جنائية فيما يتعلق بأي من الحريقين اللذين اندلعا في السابع من يناير (كانون الثاني)، واللذين يُعتبران معاً أكبر كوارث حرائق الغابات على الإطلاق في لوس أنجليس من حيث عدد القتلى.