إذا كنت تبحث عن وسيلة بسيطة لتخفيف التوتر، فقد يكون التخلص من الفوضى في محيطك بداية جيدة. فالتخلص من الأغراض الزائدة لا ينعكس إيجاباً على مظهر المكان فحسب، بل قد يعود بفوائد على صحتك النفسية أيضاً، إذ يمنحك شعوراً أكبر بالهدوء، والسعادة، والقدرة على التحكم في الأمور. فالمكان المرتب قد يساعد على تحقيق صفاء الذهن، وفقاً لموقع «ويب ميد».

فوائد التخلص من الفوضى

غالباً ما تسهم البيئات غير المرتبة في زيادة مستويات التوتر لدى معظم الأشخاص. فقد أظهرت إحدى الدراسات أن النساء اللواتي وصفن منازلهن بعبارات إيجابية كنّ أقل عرضة لارتفاع مستويات «الكورتيزول»، المعروف بهرمون التوتر، مقارنة بالنساء اللواتي وصفن منازلهن بأنها فوضوية، أو غير مرتبة.

ومع ذلك، فإن العلاقة بين ترتيب المكان والصحة النفسية ليست محسومة تماماً؛ إذ وجدت دراسة أخرى أنه في حين ترتبط البيئات المنظمة باتخاذ خيارات حياتية أكثر صحة، فإن البيئات غير المنظمة قد تحفّز الإبداع، وتساعد على توليد أفكار جديدة.

لذلك إذا كنت تولي الإبداع أهمية كبيرة، فقد تفضّل السماح بقدر من الفوضى في بعض جوانب حياتك.

وبالنسبة لمعظم الناس، يمكن أن يسهم التخلص من الفوضى في تعزيز الإنتاجية، وتحسين الصحة النفسية، والجسدية. ومن أبرز فوائده:

1. تحسين التركيز

قد تجعل الفوضى العثور على الأشياء التي تحتاج إليها أكثر صعوبة، كما يمكن أن تشتت انتباهك أثناء أداء مهامك. ولذلك فإن التخلص من الفوضى البصرية يساعدك على التركيز بصورة أفضل على ما تقوم به.

2. تعزيز تقدير الذات

عندما تجد صعوبة في الحفاظ على النظام والترتيب، قد ينتابك شعور بفقدان السيطرة على الأمور. لكن تحسين مساحتك المعيشية وتنظيمها يمكن أن يعيدا إليك الإحساس بالكفاءة، والاعتزاز بالنفس.

3. تحسين العلاقات

غالباً ما تنشأ خلافات بين أفراد الأسرة أو زملاء السكن عندما يعجز أحدهم عن السيطرة على الفوضى، وتراكم الأغراض.

كما أن الحفاظ على منزل مرتب ونظيف قد يجعلك تشعر براحة أكبر عند دعوة أصدقائك لزيارتك.

4. تقليل مخاطر الإصابة بالربو والحساسية

قد تعتقد أن منزلك فوضوي، لكنه ليس بالضرورة «متسخاً». ومع ذلك، فإن تنظيف المساحات المحيطة بالأغراض المتراكمة قد يكون أكثر صعوبة.

لذلك يساعد التخلص من الفوضى على الحد من ظهور الحشرات، وتقليل تراكم الغبار، والعفن، وهي عوامل قد تؤدي إلى إثارة نوبات الربو، والحساسية.

5. تحسين نمط الحياة والرفاهية

يصبح إعداد وجبات صحية أسهل عندما يكون المطبخ منظماً، ومرتباً.

وإلى جانب ذلك، ينام معظم الأشخاص بصورة أفضل في غرفة مرتبة، وعلى سرير جرى تجهيزه بعناية.