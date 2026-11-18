قد يبدو الشخص الذي تقع في حبه جيداً جداً لدرجة يصعب تصديقها. منتبهاً ويقول كل الأشياء الصحيحة ويتوقع احتياجاتك ورغباتك قبل أن تفضي بها. ومع ذلك، مع مرور الوقت، تشعر بعدم الاستقرار وعدم الأمان عندما تكونان معاً - وحتى عندما تكونان منفصلين - وذلك بسبب طلب شريكك للتواصل المستمر.

تبدأ في الرغبة في قضاء بعض الوقت لنفسك، على الرغم من أنك تتعرف للتو على اهتمامك الجديد بالحب. فهل أصبحت أكثر استقلالية، أم أن هناك شيئاً آخر يحدث؟

هبة الغريزة

وفق ما ذكره موقع «سيكولوجي توداي» المعني بالصحة النفسية والعقلية، فإن أهم مؤشر على أنك في علاقة خاطئة ليس بالضرورة ما يعتقده أصدقاؤك بشأن شريكك أو شخصيته العامة؛ لكن ما يجعلك شريكك تشعر به.

ولحسن الحظ، فإن أغلب الناس موهوبون بالحدس لاكتشاف الانزعاج المحتمل أو حتى الخطر عند قضاء الوقت مع أشخاص آخرين، وخاصة وجهاً لوجه.

تأثير الشخصية المظلمة

بحثت شهيدة عربي، وهي باحثة ومؤلفة أميركية متخصصة في علم النفس والعلاقات، في تأثير النرجسية والاعتلال النفسي على الشريك، مشيرة إلى أن «الشخصيات المظلمة» قد تمطر التوقعات الرومانسية باهتمام مفرط وتملق يشار إليه عادةً باسم «قصف الحب»، كتكتيك للتلاعب، خاصة في بداية العلاقة.

وهناك مؤشرات للتعرف على هذه «الشخصيات المظلمة» قبل البدء في علاقة خاطئة، وهي:

الاتصال المستمر: على الرغم من أننا جميعاً نستمتع بالاهتمام، فإنه من الممكن أن يكون هناك الكثير من الأشياء غير الجيدة فيه. إن إرسال الرسائل النصية عدة مرات في اليوم يجعلنا نشعر بعدم الارتياح، بل ونخشى مما نعتبره وفرة من الاهتمام المبكر. ويتضمن هذا السلوك غالباً نفاد الصبر عند الرد المتأخر.

متطلبات الوقت: احذر من رغبة شريكك الصريحة في رؤيتك أكثر مما يسمح به جدول عملك أو عائلتك، أو أكثر مما يزعج راحتك.

هدايا غير مناسبة: الهدايا باهظة الثمن أو الفخمة التي لا تتناسب مع المرحلة العلائقية الخاصة بك هي سبب يدعو للقلق. قد يكون العرض المالي للمودة الذي يقدمه شريكك مصمماً لخلق شعور بالمديونية ليجعلك تشعر كما لو كنت مديناً له بشيء في المقابل.

محاولات العزلة: إن محاولات الشريك لعزلك عن نظام الدعم الخاص بك هي محاولات ماكرة ودقيقة. التعبيرات السلبية غير المباشرة تجاه عائلتك أو أصدقائك أو زملائك في العمل تهدف إلى تثبيطك عن الاتصال بهم في المستقبل، خاصة عندما يتعارض الوقت المحدد لهم مع الوقت الذي يرغب شريكك في قضائه معك.