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يوميات الشرق

بدلاً من «كيف حالك؟»... سؤال صباحي بسيط قد يقلل الخلافات مع شريكك

زوجان يستمتعان بفطور صحي معاً (بيكسلز)
زوجان يستمتعان بفطور صحي معاً (بيكسلز)
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بدلاً من «كيف حالك؟»... سؤال صباحي بسيط قد يقلل الخلافات مع شريكك

زوجان يستمتعان بفطور صحي معاً (بيكسلز)
زوجان يستمتعان بفطور صحي معاً (بيكسلز)

قد تبدأ الخلافات بين الشريكين أحياناً من أمور تبدو بسيطة للغاية: رد مقتضب، أو مزاج متوتر، أو رغبة في قضاء بعض الوقت بعيداً. لكن المشكلة قد لا تكون في التصرف نفسه، بل في الطريقة التي يفسّر بها الطرف الآخر هذا التصرف. ومن هنا، قد يكون فهم الحالة النفسية للشريك قبل بدء اليوم وسيلة بسيطة لتجنب كثير من سوء الفهم والصراعات.

ولهذا السبب، بدأ الدكتور مارك ترافيرس، عالم النفس المتخصص في العلاقات، قبل بضع سنوات، يولي اهتماماً أكبر للطريقة التي يتحدث بها الشريكان في الصباح. ولم يكن تركيزه على لحظات الشجار أو المحادثات الصعبة، بل على تلك الدقائق العشر العادية التي تتاح للشريكين للدردشة بين الاستيقاظ ومغادرة المنزل.

وبصفته إخصائياً نفسياً يدرس العلاقات الزوجية، يدرك ترافيرس أن معظم ما يدور خلال تلك اللحظات الصباحية، التي قد تكون فوضوية في بعض الأحيان، يتعلق بأمور عملية وتنظيمية، مثل: «مَن سيُحضر الأطفال من درس الفنون وتدريب كرة القدم؟»، و«في أي وقت سيكون العشاء؟»، و«هل أزحتَ السيارة من مكانها؟».

وقد يتجاوز بعض الأزواج هذه الأمور العملية ليسأل أحدهما الآخر: «كيف كان نومك؟» أو «كيف تشعر؟». وهذه كلها أسئلة جيدة ومفيدة، وغالباً ما تكون العلاقة بين الشريكين اللذين يطرحان مثل هذه الأسئلة في حالة جيدة.

لكن بعض الأزواج يضيفون إلى هذه الأسئلة نوعاً آخر، يطلق عليه ترافيرس اسم «قياس مستوى الطاقة»، أو «فحص القدرة على التحمل». ومع مرور الوقت، أصبح يعتقد أن هذا السؤال قد يكون من أكثر الأسئلة فائدة ومراعاة لمشاعر الشريك في بداية اليوم؛ لأنه يعكس قدراً من الذكاء العاطفي، ويمكن أن يسهم في بناء علاقة أكثر قوة، وفقاً لشبكة «سي إن بي سي».

كيف يبدو «قياس مستوى الطاقة»؟

يستخدم بعض الأزواج الأرقام للتعبير عن حالتهم، فيقول أحدهما للآخر مثلاً: «مستوى طاقتي اليوم عند 60 تقريباً، وأنت؟». وقد يختار آخرون صياغة مختلفة، فيسألون: «هل سيكون يومك خفيفاً أم شاقاً؟» أو «ما مستوى الطاقة المتبقي لديك؟».

وهناك أزواج يستخدمون صوراً واستعارات أخرى لوصف حالتهم؛ فقد يصف أحدهما يومه من خلال حالة الطقس، بينما يسأل آخران عن «الفصل» الذي يمران به، كأن يقول أحدهما إنه يعيش حالياً فترة تشبه الربيع، أو إنه يمر بمرحلة أقرب إلى الشتاء.

ولا تكمن أهمية هذا الطقس في الصياغة التي يُطرح بها السؤال بقدر ما تكمن في المعنى المشترك الذي يقف خلف مختلف هذه الصيغ. فالسؤال الضمني هو: «ما حجم الطاقة المتاحة لديك اليوم، وما الذي يمكنني توقعه منك؟».

ويختلف هذا السؤال في طبيعته عن السؤال الشائع: «كيف حالك؟»، الذي يطلب من الشخص، في الواقع، أن يقدم تلخيصاً لحالته الداخلية بالكامل في تلك اللحظة. وهذه ليست مهمة سهلة دائماً، خصوصاً في بداية اليوم.

فمعظمنا قد يلجأ إلى إجابة مثل «بخير»، ليس بالضرورة لأننا نخفي شيئاً أو نرفض مشاركة مشاعرنا، وإنما لأن تقديم إجابة حقيقية ومفصلة عن حالتنا قد يتطلب وقتاً وجهداً ذهنياً يفوق ما نملكه في الساعة السابعة وأربعين دقيقة صباحاً.

أما «قياس مستوى الطاقة»، فهو سؤال أبسط وأقل إرهاقاً. والعادات والطقوس اليومية تميل إلى الاستمرار والترسخ عندما تكون سهلة التطبيق. كما أن معظم الناس لديهم، من دون الحاجة إلى تحليل عميق، تصور عام عن مقدار الطاقة التي يمتلكونها في ذلك اليوم، سواء كان هذا المؤشر عند 40 أو 80.

وبهذه الطريقة، يمكن للشريك أن يحصل على إجابة صادقة وسريعة عن الحالة العامة للطرف الآخر، من دون الحاجة إلى الدخول في تحليل عاطفي مطول أو مرهق في بداية اليوم.

كيف يساعد هذا الطقس الصباحي على الحد من الصراعات؟

عندما يخبركِ الشريك، على سبيل المثال، بأن مستوى طاقته اليوم يبلغ 40، فإن كثيراً من القرارات الصغيرة التي قد تواجهيها خلال اليوم تصبح أكثر وضوحاً.

قد تدركين أن هذا اليوم ليس الوقت المناسب لإثارة ذلك الموضوع المتعلق بوالدته، وأن من الأفضل أن تتولي بنفسك مهمة إعداد العشاء. وإذا بدا عليه الضيق أو التوتر في السادسة مساءً، فقد تكوني قادرة على فهم السبب مسبقاً، بدلاً من التعامل مع هذا التغير في مزاجه بوصفه أمراً مفاجئاً أو موجهاً ضدك.

وعندما نجهل ما يمر به الشريك في داخله، قد نقع بسهولة في خطأ تفسير السلوك على أنه انعكاس لشخصيته أو طباعه أو مشاعره تجاهك.

فقد نفسر شعوره بالإرهاق على أنه رغبة في الابتعاد، أو نعد رده المقتضب نوعاً من الانتقاد اللاذع، بدلاً من أن ننظر إليه بوصفه ردة فعل طبيعية على التوتر والضغط أو الإرهاق الذي يمر به في ذلك اليوم.

وبمجرد غياب المعلومات التي تساعد على فهم ما يحدث فعلياً، يبدأ الشخص في نسج قصة وتفسيرات خاصة حول الموقف. وقد يتطور الأمر سريعاً إلى صراع حقيقي لم يكن موجوداً في الأساس.

وفي بعض الأحيان، قد لا يكون هناك خلف هذا السلوك المعقد أو التوتر الظاهر سوى ليلة لم يحصل فيها الشريك على قسط كافٍ من النوم.

ويقول ترافيرس إنه جلس مع عديد من الأزواج لمساعدتهم على تجاوز خلافات بدأت بالطريقة نفسها تماماً؛ إذ أساء أحد الطرفين تفسير سلوك الآخر، ثم بُنيت سلسلة من الافتراضات والمشاعر على هذا التفسير، قبل أن يتحول سوء الفهم البسيط إلى خلاف حقيقي بين الشريكين.

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ظنّها الجميع جينيفر لوبيز... صورة توقيف امرأة بتهمة السرقة تُثير الجدل

جينيفر لوبيز (رويترز)
جينيفر لوبيز (رويترز)
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ظنّها الجميع جينيفر لوبيز... صورة توقيف امرأة بتهمة السرقة تُثير الجدل

جينيفر لوبيز (رويترز)
جينيفر لوبيز (رويترز)

أثارت صورة توقيف امرأة في ولاية مينيسوتا الأميركية موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما لفتت الأنظار بسبب شبهها اللافت بالنجمة العالمية جينيفر لوبيز، وفق تقرير نشرته صحيفة «نيويورك بوست».

وكانت سيرينا آن كواست، البالغة 35 عاماً، قد أوقفت بتهمة سرقة بطاريات لأدوات كهربائية من متجر، لكن صورة الاعتقال سرعان ما تحوَّلت إلى محور الاهتمام على الإنترنت.

وأوقفت سيرينا في 30 أغسطس (آب)، بعدما اتُّهمت بسرقة عبوتين مزدوجتين من بطاريات أدوات كهربائية من متجر في مونتيسيلو تبلغ قيمتهما نحو 580 دولاراً، وفقاً لشكوى جنائية.

صورة التوقيف تشعل مواقع التواصل

وحسب الشكوى، تعرّف أحد موظفي المتجر على كواست، وهي من سكان سانت كلاود، بعدما اشتبه في تورطها في عملية سرقة أخرى وقعت قبل يومين، وأبلغ الشرطة.

ووفقاً لقوائم الاعتقالات المنشورة عبر الإنترنت، أقرّت كواست بسرقة عبوتي البطاريات، وسُجلت ضدها تهمة سرقة مصنفة بأنها جنحة جسيمة.

لكن الاتهام بالسرقة لم يكن السبب الرئيسي وراء انتشار قصتها. فصورة توقيف كواست التي التقطها مكتب شرطة مقاطعة رايت، لفتت انتباه مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الشبه الكبير الذي رأى كثيرون أنه يجمعها بالنجمة جينيفر لوبيز، البالغة 57 عاماً.

وقال أحد المستخدمين مازحاً: «للحظة، اعتقدت أنها جاي لو».

انتشرت صورة سيرينا آن كواست على نطاق واسع بعدما أشار أشخاص إلى أن سارقة المتاجر من ولاية مينيسوتا تشبه إلى حد كبير جينيفر لوبيز

«جيني من زنزانة السجن»

ولم يكتفِ مستخدمو الإنترنت بمقارنة ملامح كواست بجينيفر لوبيز، بل استوحى كثيرون تعليقاتهم من أغنية لوبيز الشهيرة «Jenny from the Block»، التي صدرت عام 2002.

وكتب أحدهم تعليقاً ساخراً: «في السجن تُعرف باسم جيني من الحي!»، في تلاعب على اسم الأغنية.

وأضاف آخر: «جيني مشت في الحي أكثر من اللازم».

وفي تعليق آخر، خاطب أحد المستخدمين جينيفر لوبيز مازحاً: «جينيفر، عليك أن تأتي لتأخذي أختك فوراً وتُجري اختبار الحمض النووي... افعلي ذلك من أجلنا. هذه أختك!».

صاحبة الشبه بجينيفر لوبيز أُفرج عنها في اليوم التالي

وحسب صحيفة «ديلي ميل»، أُفرج عن كواست في اليوم التالي لتوقيفها في 30 أغسطس.

وتشير السجلات المنشورة عبر الإنترنت إلى أن توقيفها الأخير لم يكن أول احتكاك لها مع القانون.

سجل جنائي سابق يشمل المخدرات والقيادة تحت تأثير الكحول

وأظهرت السجلات أن صاحبة الشبه بجينيفر لوبيز سبق أن أوقفت في قضايا عدة، من بينها حيازة المخدرات، والقيادة تحت تأثير الكحول، والفرار من الشرطة، وتقديم معلومات تعريفية زائفة، إضافة إلى مخالفات مرورية عدة.

وبينما أثارت صورة توقيفها الأخيرة موجة واسعة من التعليقات بسبب الشبه اللافت بالنجمة العالمية، فإن السجلات تُشير إلى أن الصورة الجديدة تأتي ضمن سلسلة من الوقائع القانونية السابقة في حياتها.

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نيويورك أميركا
يوميات الشرق

الملك تشارلز يحذر من سرعة تطور الذكاء الاصطناعي: مقلقة للغاية

الملك تشارلز (أ.ف.ب)
الملك تشارلز (أ.ف.ب)
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الملك تشارلز يحذر من سرعة تطور الذكاء الاصطناعي: مقلقة للغاية

الملك تشارلز (أ.ف.ب)
الملك تشارلز (أ.ف.ب)

من المقرر أن يقول الملك تشارلز إن وتيرة تطور الذكاء الاصطناعي «مقلقة للغاية»، وأن يطالب قادة قطاع التكنولوجيا بتقديم «طمأنة» للجمهور، خلال استضافته الخميس اجتماعاً خاصاً حول مستقبل هذه التكنولوجيا.

ويُعقد الاجتماع في «دومفريز هاوس» في أيرشاير، اسكوتلندا، وسط تصاعد القلق العالمي بشأن التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفق تقرير لمجلة «بوليتيكو».

تطور الذكاء الاصطناعي «مثير للفضول ومقلق للغاية»

ومن المتوقع أن يقول تشارلز في كلمته الافتتاحية للحاضرين إن «تطور الذكاء الاصطناعي، من حيث مضمونه ووتيرته، يثير الفضول ويبعث على القلق العميق بالقدر نفسه».

وسيقول إن «أولئك في عالمنا الذين يقدّرون إنسانيتنا ومكوّنها الأخلاقي الحيوي، يسعون بقلق إلى الحصول منكم على الطمأنة بأننا لن نفقد السيطرة على مصيرنا».

كما سيحذر من أن «القرارات التي تُتخذ في هذه المرحلة التأسيسية ستشكل العالم الذي سترثه الأجيال المقبلة»، داعياً المشاركين إلى «عدم الاكتفاء بتطوير التكنولوجيا، بل ضمان بقائها في خدمة الإنسانية والمجتمع والعالم الطبيعي بشكل راسخ».

قادة «إنفيديا» و«غوغل ديب مايند» و«أوبن إيه آي» في الاجتماع

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ، والشريك المؤسس لـ«غوغل ديب مايند» ديميس هاسابيس، والمديرة المالية لشركة «أوبن إيه آي» سارة فريار.

كما تضم قائمة المدعوين الرئيس التنفيذي لشركة «Scale AI» فرنسيس دي سوزا، إلى جانب شخصيات بارزة من شركتي «أنثروبيك» و«كوهير».

ومن المتوقع أيضاً أن يحضر وزير الذكاء الاصطناعي البريطاني كانيشكا نارايان، وباولو بينانتي، وهو مستشار لدى الفاتيكان، إلى جانب عدد آخر من «قادة الفكر».

السلامة يجب أن تكون في صميم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي

وقال القصر إن تشارلز سيدعو ضيوفه إلى بحث «كيف يمكننا تسخير فوائد الذكاء الاصطناعي، مع وضع السلامة في صميم ذلك»، وكذلك «بناء تعاون وتوافق دوليين لتحقيق ذلك، بحيث لا تُترك أي دولة خلف الركب، ويُحمى مستقبل البشرية».

ونظمت الاجتماع «مؤسسة كينغز تراست» و«مؤسسة كينغز» و«مبادرة الأسواق المستدامة».

كما سيبحث الاجتماع إمكانية وضع «مجموعة مشتركة من المبادئ» للمساعدة في توجيه الاستخدام المستقبلي للذكاء الاصطناعي، بحيث لا يُنظر إليه «فقط باعتباره محركاً للقدرة والكفاءة، بل أداة تحافظ على الكرامة الإنسانية وتسهم في ازدهار البشر والكوكب على حد سواء».

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يوميات الشرق

مهرجان للأفلام في أفقر مدينة على حوض المتوسط... لأنّ طرابلس تحب السينما

تقام الدورة الـ13 من مهرجان طرابلس للأفلام ما بين 17 و23 سبتمبر (إدارة المهرجان)
تقام الدورة الـ13 من مهرجان طرابلس للأفلام ما بين 17 و23 سبتمبر (إدارة المهرجان)
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مهرجان للأفلام في أفقر مدينة على حوض المتوسط... لأنّ طرابلس تحب السينما

تقام الدورة الـ13 من مهرجان طرابلس للأفلام ما بين 17 و23 سبتمبر (إدارة المهرجان)
تقام الدورة الـ13 من مهرجان طرابلس للأفلام ما بين 17 و23 سبتمبر (إدارة المهرجان)

إقامة مهرجان للأفلام في أفقر مدينة على حوض المتوسّط مهمة صعبة وغير اعتيادية، وفوق ذلك هي تبدو خالية من المنطق بالنسبة لكثيرين.

«مهرجان سينمائي؟ وبطرابلس؟»، سؤال يمزج بين الاستغراب والسخرية يجد المنتج والمخرج إلياس خلاط نفسه مضطراً للإجابة عنه أكثر من مرة في اليوم الواحد، خصوصاً كلّما اقترب موعد الحدث الثقافي شبه الأوحد الذي تشهده عاصمة الشمال اللبناني.

رغم الانطباعات المتراوحة بين استغرابٍ واستنكار، ورغم تحدّيات المدينة والبلد، يصرّ مؤسس المهرجان ومديره على مواصلة مشروعه الذي بلغ دورته الـ13 هذه السنة. في حوار مع «الشرق الأوسط»، يقول إلياس خلاط إن أسباباً كثيرة تدفعه إلى التمسّك بإقامة المهرجان، أوّلُها نفحة الحياة التي يبثّها في المدينة لا سيما في منطقة المينا، حيث تُنظّم غالبية فعالياته، وثانيها الرضا الشخصي الذي يمنحه إياه المهرجان.

بميزانيةٍ متواضعة ويتيمة من أي دعمٍ رسمي، وبفريقٍ مكوّن بمعظمه من المتطوّعين، يشقّ مهرجان طرابلس للأفلام طريقه إلى نسخته الثالثة عشرة التي تُقام ما بين 17 و23 سبتمبر (أيلول) 2026.

مهرجان طرابلس للأفلام مستقل ولا يحظى بأي دعم رسمي (إدارة المهرجان)

يتنافس في المسابقة الرسمية 43 فيلماً عن فئات الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام القصيرة، والأفلام الوثائقية، وأفلام التحريك. وتأتي الأعمال المشاركة من الدول العربية والعالم. أما فيلم الافتتاح فمن حصة مصر وهو «لنا في الخيال حب» للمخرجة سارة رزيق. ويشهد حفل افتتاح المهرجان كذلك تكريم السينمائي والمسرحي اللبناني جان رطل، تحيةً لما قدّمه خدمةً للفن وحفاظاً على هوية طرابلس الثقافية.

يقتصر المهرجان على لجنتَي تحكيم، واحدة للأفلام الطويلة وأخرى للأفلام القصيرة. وتضمّ لجنة تحكيم الأفلام الطويلة هذه الدورة الممثل اللبناني طلال الجردي، والمخرجة المصرية نادين خان، والمنتج اللبناني جورج شقير. أما لجنة الأفلام القصيرة فيشارك فيها كل من المنتجة والمخرجة الرومانية أدريانا راكاسان، والسينمائية اللبنانية راشيل عون، والممثلة اللبنانية سارة عطا الله.

أعضاء لجنتي تحكيم الأفلام الطويلة والقصيرة (إدارة المهرجان)

دورةً تلو أخرى، يكرّس المهرجان نفسه منصةً شبابيّة تستقطب المخرجين الصاعدين من لبنان والعالم العربي. وهو يسجّل رقماً قياسياً في الأفلام القصيرة التي يستضيفها، والبالغة 30 فيلماً هذه الدورة. «الأفلام القصيرة هي بصمتُنا والجزء الأساسي من هويتنا»، يقول خلاط. ويضيف مدير المهرجان أن «خصوصية هذا الحدث هي أنه يتوجّه إلى صنّاع الأفلام الشباب في المنطقة العربية. هذا المهرجان تحوّل إلى ما يشبه المُلتقى لهم، خصوصاً بوجود منصة تمويل الأفلام القصيرة المنبثقة عنه».

فإلى جانب برنامج العروض السينمائية، والندوات الحوارية، وورش العمل، يواصل مهرجان طرابلس للأفلام دعمه المواهب السينمائية العربية الشابة من خلال منصة تمويل الفيلم العربي القصير ASPP، التي تتيح لصنّاع الأفلام تقديم مشاريعهم أمام مجموعة من الخبراء والمنتجين والمهنيين في القطاع السينمائي. وفي إطار هذه الدورة تتنافس 6 مشاريع أفلام قصيرة في مرحلتَي التطوير والإنتاج.

إلياس خلاط مؤسس ومدير مهرجان طرابلس للأفلام (إدارة المهرجان)

في مدينةٍ تتلاشى فيها أسباب البقاء بالسرعة ذاتها التي يتلاشى فيها الإرث العريق لفرط الإهمال، اختار مهرجان طرابلس للأفلام أن يضيء على بعض رموز ذلك الإرث. الهوية البصريّة المرافقة لكل فعاليات المهرجان مستوحاة من ثلاثة معالم بارزة من تاريخ طرابلس الحديث هي محطة القطار، وقصر نوفل، ومعرض طرابلس الدولي.

«ما نحاول أن نضيء عليه من خلال اختيار هذه الهوية البصريّة، هو القلق من زوال التراث المعماري والثقافي الحديث في طرابلس، بما في ذلك قاعات السينما»، يشرح خلاط هذا الخيار. عن تلك الأماكن التي شهدت على أيامٍ أفضل من تاريخ المدينة ويوميات ناسها، يقول خلاط: «إنها مواقع مهملة ولا تأخذ حقّها كما يجب في عالم الصورة والفن والثقافة. هذه أماكن شبه مهجورة من النشاط والحركة والحياة، ونحن نحاول التذكير بوجودها وقيمتها وجمالها».

قصر نوفل ومحطة القطار ومعرض طرابلس الدولي هي رموز الهوية البصرية للمهرجان (إدارة المهرجان)

يأتي اختيار محطة قطار طرابلس بشكل خاص ليذكّر بدور المدينة ودور أبنائها في صناعة مرحلة من تاريخ لبنان الحديث، حين كانت طرابلس نقطة أساسية على شبكة النقل والتجارة والتواصل التي ربطت المدينة بمحيطها وبالعالم. أما معرض طرابلس الدولي، بما يحمله من قيمة معمارية ورؤية طموحة للمستقبل، فيجسد جانباً من الحداثة التي شهدتها طرابلس. بينما يحضر قصر نوفل كجزء من الذاكرة العمرانية والثقافية للمدينة، شاهداً على طبقات متراكمة من تاريخها وتحولاتها.

يوجّه المهرجان تحيةً إلى ماضي المدينة لكنه يبقى راسخاً في حاضرها والمستقبل. يحاول جاهداً أن يُبقيها على خريطة الثقافة والفن، في وجه ما تتعرض له من إهمال ولا مبالاة رسمية. وفق إلياس خلاط، فإن «المهرجان هو الحدث الطرابلسي الثقافي الوحيد القادر على تمثيل المدينة في الخارج، وعلى استقطاب زوّار عرب وأجانب من خارج المدينة إليها».

وقد بدأ المهرجان المستقل يقطف ثمار هذا الترويج للمدينة، من خلال التحسّن الذي تشهده حركة المطاعم والفنادق والمواقع السياحية خلال إقامته. ولعلّ أغلى تلك الثمار هي ما يردّده أهل المدينة كلّما التقوا أحد القيّمين على الحدث: «يا ريت كل يوم في مهرجان سينما».

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