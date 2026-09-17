مهرجان للأفلام في أفقر مدينة على حوض المتوسط... لأنّ طرابلس تحب السينما

إقامة مهرجان للأفلام في أفقر مدينة على حوض المتوسّط مهمة صعبة وغير اعتيادية، وفوق ذلك هي تبدو خالية من المنطق بالنسبة لكثيرين.

«مهرجان سينمائي؟ وبطرابلس؟»، سؤال يمزج بين الاستغراب والسخرية يجد المنتج والمخرج إلياس خلاط نفسه مضطراً للإجابة عنه أكثر من مرة في اليوم الواحد، خصوصاً كلّما اقترب موعد الحدث الثقافي شبه الأوحد الذي تشهده عاصمة الشمال اللبناني.

رغم الانطباعات المتراوحة بين استغرابٍ واستنكار، ورغم تحدّيات المدينة والبلد، يصرّ مؤسس المهرجان ومديره على مواصلة مشروعه الذي بلغ دورته الـ13 هذه السنة. في حوار مع «الشرق الأوسط»، يقول إلياس خلاط إن أسباباً كثيرة تدفعه إلى التمسّك بإقامة المهرجان، أوّلُها نفحة الحياة التي يبثّها في المدينة لا سيما في منطقة المينا، حيث تُنظّم غالبية فعالياته، وثانيها الرضا الشخصي الذي يمنحه إياه المهرجان.

بميزانيةٍ متواضعة ويتيمة من أي دعمٍ رسمي، وبفريقٍ مكوّن بمعظمه من المتطوّعين، يشقّ مهرجان طرابلس للأفلام طريقه إلى نسخته الثالثة عشرة التي تُقام ما بين 17 و23 سبتمبر (أيلول) 2026.

مهرجان طرابلس للأفلام مستقل ولا يحظى بأي دعم رسمي (إدارة المهرجان)

يتنافس في المسابقة الرسمية 43 فيلماً عن فئات الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام القصيرة، والأفلام الوثائقية، وأفلام التحريك. وتأتي الأعمال المشاركة من الدول العربية والعالم. أما فيلم الافتتاح فمن حصة مصر وهو «لنا في الخيال حب» للمخرجة سارة رزيق. ويشهد حفل افتتاح المهرجان كذلك تكريم السينمائي والمسرحي اللبناني جان رطل، تحيةً لما قدّمه خدمةً للفن وحفاظاً على هوية طرابلس الثقافية.

يقتصر المهرجان على لجنتَي تحكيم، واحدة للأفلام الطويلة وأخرى للأفلام القصيرة. وتضمّ لجنة تحكيم الأفلام الطويلة هذه الدورة الممثل اللبناني طلال الجردي، والمخرجة المصرية نادين خان، والمنتج اللبناني جورج شقير. أما لجنة الأفلام القصيرة فيشارك فيها كل من المنتجة والمخرجة الرومانية أدريانا راكاسان، والسينمائية اللبنانية راشيل عون، والممثلة اللبنانية سارة عطا الله.

أعضاء لجنتي تحكيم الأفلام الطويلة والقصيرة (إدارة المهرجان)

دورةً تلو أخرى، يكرّس المهرجان نفسه منصةً شبابيّة تستقطب المخرجين الصاعدين من لبنان والعالم العربي. وهو يسجّل رقماً قياسياً في الأفلام القصيرة التي يستضيفها، والبالغة 30 فيلماً هذه الدورة. «الأفلام القصيرة هي بصمتُنا والجزء الأساسي من هويتنا»، يقول خلاط. ويضيف مدير المهرجان أن «خصوصية هذا الحدث هي أنه يتوجّه إلى صنّاع الأفلام الشباب في المنطقة العربية. هذا المهرجان تحوّل إلى ما يشبه المُلتقى لهم، خصوصاً بوجود منصة تمويل الأفلام القصيرة المنبثقة عنه».

فإلى جانب برنامج العروض السينمائية، والندوات الحوارية، وورش العمل، يواصل مهرجان طرابلس للأفلام دعمه المواهب السينمائية العربية الشابة من خلال منصة تمويل الفيلم العربي القصير ASPP، التي تتيح لصنّاع الأفلام تقديم مشاريعهم أمام مجموعة من الخبراء والمنتجين والمهنيين في القطاع السينمائي. وفي إطار هذه الدورة تتنافس 6 مشاريع أفلام قصيرة في مرحلتَي التطوير والإنتاج.

إلياس خلاط مؤسس ومدير مهرجان طرابلس للأفلام (إدارة المهرجان)

في مدينةٍ تتلاشى فيها أسباب البقاء بالسرعة ذاتها التي يتلاشى فيها الإرث العريق لفرط الإهمال، اختار مهرجان طرابلس للأفلام أن يضيء على بعض رموز ذلك الإرث. الهوية البصريّة المرافقة لكل فعاليات المهرجان مستوحاة من ثلاثة معالم بارزة من تاريخ طرابلس الحديث هي محطة القطار، وقصر نوفل، ومعرض طرابلس الدولي.

«ما نحاول أن نضيء عليه من خلال اختيار هذه الهوية البصريّة، هو القلق من زوال التراث المعماري والثقافي الحديث في طرابلس، بما في ذلك قاعات السينما»، يشرح خلاط هذا الخيار. عن تلك الأماكن التي شهدت على أيامٍ أفضل من تاريخ المدينة ويوميات ناسها، يقول خلاط: «إنها مواقع مهملة ولا تأخذ حقّها كما يجب في عالم الصورة والفن والثقافة. هذه أماكن شبه مهجورة من النشاط والحركة والحياة، ونحن نحاول التذكير بوجودها وقيمتها وجمالها».

قصر نوفل ومحطة القطار ومعرض طرابلس الدولي هي رموز الهوية البصرية للمهرجان (إدارة المهرجان)

يأتي اختيار محطة قطار طرابلس بشكل خاص ليذكّر بدور المدينة ودور أبنائها في صناعة مرحلة من تاريخ لبنان الحديث، حين كانت طرابلس نقطة أساسية على شبكة النقل والتجارة والتواصل التي ربطت المدينة بمحيطها وبالعالم. أما معرض طرابلس الدولي، بما يحمله من قيمة معمارية ورؤية طموحة للمستقبل، فيجسد جانباً من الحداثة التي شهدتها طرابلس. بينما يحضر قصر نوفل كجزء من الذاكرة العمرانية والثقافية للمدينة، شاهداً على طبقات متراكمة من تاريخها وتحولاتها.

يوجّه المهرجان تحيةً إلى ماضي المدينة لكنه يبقى راسخاً في حاضرها والمستقبل. يحاول جاهداً أن يُبقيها على خريطة الثقافة والفن، في وجه ما تتعرض له من إهمال ولا مبالاة رسمية. وفق إلياس خلاط، فإن «المهرجان هو الحدث الطرابلسي الثقافي الوحيد القادر على تمثيل المدينة في الخارج، وعلى استقطاب زوّار عرب وأجانب من خارج المدينة إليها».

وقد بدأ المهرجان المستقل يقطف ثمار هذا الترويج للمدينة، من خلال التحسّن الذي تشهده حركة المطاعم والفنادق والمواقع السياحية خلال إقامته. ولعلّ أغلى تلك الثمار هي ما يردّده أهل المدينة كلّما التقوا أحد القيّمين على الحدث: «يا ريت كل يوم في مهرجان سينما».