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يوميات الشرق

«المهايطية»… كوميديا «الأثرياء المفلسين» من هوليوود إلى الرياض

فيلم سعودي عن عائلة تفقد ثروتها وتتشبث بالمظاهر… تعرضه «نتفليكس» بداية أكتوبر

أضواء بدر في دور الفتاة الثرية المدللة بالفيلم (نتفليكس)
أضواء بدر في دور الفتاة الثرية المدللة بالفيلم (نتفليكس)
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«المهايطية»… كوميديا «الأثرياء المفلسين» من هوليوود إلى الرياض

أضواء بدر في دور الفتاة الثرية المدللة بالفيلم (نتفليكس)
أضواء بدر في دور الفتاة الثرية المدللة بالفيلم (نتفليكس)

لطالما وجدت السينما في الأثرياء الذين يفقدون ثرواتهم مادة خصبة للكوميديا؛ فالسقوط المفاجئ من حياة البذخ إلى الإفلاس يصنع مفارقاته الخاصة، خصوصاً حين يتمسك أصحاب الثروة السابقة بنمط حياة أصبحت تكلفته أكبر من قدرتهم. ومن أشهر الأفلام التي لعبت على هذه المفارقة «المرح مع ديك وجين» عام 2005، حين لعب جيم كاري وتيا ليوني دور زوجين تنهار حياتهما المرفهة بعد أزمة مالية، فيتشبثان بمظاهرها قبل أن تقودهما الديون إلى سلسلة من المواقف العبثية.

وبعد عقود من حضور «الأثرياء المفلسين» في الكوميديا الهوليوودية، تصل الفكرة إلى الرياض بمفردات محلية خالصة، عبر الفيلم السعودي الجديد «المهايطية»، الذي كشفت «نتفليكس» الستار عنه، وتعتزم عرضه في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، وتتناول قصته عائلة تفقد ثروتها في ليلة واحدة، إلا أنها تتمسك بصورة الثراء حتى آخر رمق.

إمبراطورية تنهار في الخفاء

يدور الفيلم حول اسم عائلة «الذهبي»، التي تميزت لعقود بثراء صنع لهم مكانة اجتماعية فتحت أمامهم الأبواب، لكن في إحدى الليالي ومن دون سابق إنذار تنقلب الموازين، وتختفي الثروة التي قامت عليها حياة الأسرة، لتبدأ معها معركة من نوع آخر، تتمثل في حماية الاسم والصورة أمام الآخرين.

هذه هي نقطة الانطلاق في الفيلم الكوميدي «المهايطية» التي، يحاول أفرادها عيش حياة الرفاهية التي اعتادوها والحفاظ على اسم العائلة الذي يمثل آخر ما تبقى من رأسمالهم الاجتماعي. ومن هنا يأتي اسم الفيلم، المستمد من كلمة شعبية سعودية تصف المبالغة في التفاخر واستعراض المال والمكانة التي أصبحت فوق حدود الميزانية.

راشد الشمراني في دور سلطان الذهبي (نتفليكس)

الاسم... آخر الثروة

يترأس عائلة «الذهبي» رب الأسرة سلطان، ويؤدي دوره راشد الشمراني، وإلى جانبه زوجته العنود، التي تجسدها غادة الملا، ويضم الجيل الأصغر ريم (آيدا القصي)، وبندر (زياد العمري)، ولولو (أضواء بدر)، في حين يظهر فايز بن جريس بشخصية طلال، وعبد الرحيم الشربجي في دور أبو منصور، وفهد البتيري في دور فيصل.

ومع هذا المزيج من الوجوه الكوميدية، تتحرك الكوميديا أساساً من التناقض بين الواقع والخيال؛ فالأسرة التي اعتادت أن يكون المال جزءاً بديهياً من حياتها تجد نفسها مضطرة إلى ابتكار الوسائل للاستمرار بالشكل ذاته، وكل محاولة لإخفاء الأزمة تفتح الباب أمام مأزق جديد، ليوسع العمل دائرته تدريجياً من السخرية من المظاهر إلى العلاقة بين أفراد الأسرة أنفسهم.

ومن المفارقات، أن الأزمة المالية التي تهدد مكانتهم تقرّبهم من بعضهم، وتدفعهم إلى التكاتف بعدما أصبح واقعهم الجديد أكثر وضوحاً، وبذلك تصبح الثروة مدخلاً لحكاية عائلية أيضاً؛ إذ يكشف سقوط الامتيازات عن شكل العلاقة بين أفراد «الذهبي» عندما تصبح السمعة وحدها عاجزة عن حل الأزمة، وتتحول محاولاتهم لاستعادة حياتهم السابقة اختباراً للروابط التي تجمعهم.

رهان «نتفليكس»... الكوميديا السعودية

الفيلم من إخراج أحمد الجندي، وهو صاحب رصيد طويل في الكوميديا المصرية، ومن أعماله السينمائية «وقفة رجالة» و«من أجل زيكو»، إلى جانب تجارب تلفزيونية ارتبط كثير منها بالكوميديا. ومن كتابة أيمن وتار وبدر العساف، في حين يتولى إنتاجه أيمن جمال ومحمد علوي، واستوديوهات «آيديشن»، ومحمد حفظي و«فيلم كلينك».

ويمثل «المهايطية» جزءاً من توجه «نتفليكس» نحو التوغّل في الكوميديا الاجتماعية الطويلة مع الأعمال السعودية، وذلك بعد فترة من التركيز على أفلام الإثارة والدراما، مثل فيلمها السابق «جرس إنذار»، ومع إعلانها تريلر الفيلم صباح الأربعاء، يتجدد الرهان على الاستثمار في الإنتاج السعودي لجذب الجمهور المحلي نحوها.

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يوميات الشرق

دواء لتحسين الوظيفة الجنسية لدى مرضى الاكتئاب

جرى اعتماد عقار «لوماتيبرون» علاجاً إضافياً في حالات اضطراب الاكتئاب الشديد (آنسبيلاش)
جرى اعتماد عقار «لوماتيبرون» علاجاً إضافياً في حالات اضطراب الاكتئاب الشديد (آنسبيلاش)
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دواء لتحسين الوظيفة الجنسية لدى مرضى الاكتئاب

جرى اعتماد عقار «لوماتيبرون» علاجاً إضافياً في حالات اضطراب الاكتئاب الشديد (آنسبيلاش)
جرى اعتماد عقار «لوماتيبرون» علاجاً إضافياً في حالات اضطراب الاكتئاب الشديد (آنسبيلاش)

أظهرت دراسة جديدة، أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة فيرجينيا الأميركية، أن المرضى الذين يعانون اضطراب الاكتئاب الشديد (MDD) ولم يستجيبوا بشكل كافٍ لمضادات الاكتئاب التقليدية، قد شهدوا تحسناً ملحوظاً في الوظيفة الجنسية عند تلقيهم عقار «لوماتيبرون» علاجاً إضافياً.

وفي دراستهم التى شملت 480 مريضاً، لوحظت تحسينات كبيرة في الوظيفة الجنسية لدى المرضى الذين تم اختيارهم عشوائياً لتلقي جرعة يومية قدرها 42 ملغ من «لوماتيبرون» تضاف إلى علاجهم بمضادات الاكتئاب، وذلك مقارنةً بالمرضى الذين تلقوا دواءً وهمياً (بلاسيبو) علاجاً إضافياً. وقد شوهدت هذه التحسينات في مجموعات متنوعة من المرضى، بمن في ذلك أولئك الذين عانوا خللاً وظيفياً جنسياً قبل بدء الدراسة، والنساء، والبالغين من مختلف الأعمار.

ووفق الدراسة المنشورة في دورية «ذا جورنال أوف كلينكال سايكاتري»، شملت التجارب جوانب متعددة من الوظيفة الجنسية، مثل الرغبة الجنسية، والإثارة، والنشوة الجنسية، والمتعة. يُذكر أن ما يقرب من 68 في المائة من مرضى اضطراب الاكتئاب الشديد يعانون خللاً وظيفياً جنسياً، وتُعدّ الآثار الجانبية الجنسية لمضادات الاكتئاب سبباً رئيسياً لتوقف المرضى عن العلاج.

وأشادت الباحثة الرئيسية الدكتورة أنيتا إتش كلايتون، وهي طبيبة نفسية في كلية الطب بجامعة فيرجينيا، في بيان، الثلاثاء، بهذه النتائج وعدَّتها خطوة مهمة للأمام. ويؤثر اضطراب الاكتئاب الشديد على ما يقرب من 21 مليون أميركي بالغ، وفقاً لجمعية القلق والاكتئاب الأميركية. ويوضح الباحثون أن الخلل الوظيفي الجنسي يزيد من خطر الإصابة باضطراب الاكتئاب الشديد، في المقابل يُعدّ هذا الاضطراب وعلاجاته أيضاً أسباباً شائعة للخلل.

قالت كلايتون: «إذا لم يلحظ الفرد الذي يتناول مضادات الاكتئاب انخفاضاً ملموساً في الأعراض، فإنه يواجه خطراً مركباً أعلى للإصابة بخلل في الوظيفة الجنسية». وسعى الباحثون لمعرفة ما إذا كان عقار «لوماتيبرون» - وهو دواء مضاد للذهان، وجرى اعتماده من قِبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) لعلاج الفصام والاكتئاب المصاحب للاضطراب ثنائي القطب، وكذلك علاجاً إضافياً لمضادات الاكتئاب في حالات اضطراب الاكتئاب الشديد - يمكن أن يحسّن الوظيفة الجنسية لدى مرضى الاكتئاب الجسيم الذين يتلقون بالفعل علاجاً بمضادات الاكتئاب التقليدية ولكنهم لم يحققوا انخفاضاً في أعراض الاكتئاب بنسبة تزيد على 50 في المائة.

ووجد الباحثون أن المشاركين الذين تلقوا «لوماتيبرون» علاجاً إضافياً شهدوا تحسينات كبيرة في أعراض الاكتئاب - وفقاً لمقياس «مونتغمري-آسبيرغ» لتقييم الاكتئاب (MADRS) - وفي الوظيفة الجنسية - وفقاً لاستبيان التغيرات في الوظيفة الجنسية (CSFQ-14) - وذلك بحلول نهاية فترة العلاج التي استمرت 43 يوماً.

ووفق نتائج الدراسة فقد أظهرت الفحوص أن 82.5 في المائة من المشاركين كانوا يعانون خللاً وظيفياً جنسياً في بداية التجارب، وفي نهاية الدراسة، أفاد أكثر من ربع المشاركين بتمتعهم بوظيفة جنسية منتظمة. ويبدو أن النساء استفدن أكثر من الرجال، غير أن الباحثين يشيرون إلى الحاجة إلى مزيد من الأبحاث للتحقق من ذلك؛ وقد أبلغ كلا الجنسين عن تحسن في المتعة والإثارة الجنسية.

بالإضافة إلى ذلك، لم يبلغ المشاركون في الدراسة -ممن لم يكونوا يعانون خللاً في الوظيفة الجنسية وتلقوا عقار «لوماتيبرون» عن أي تدهور في وظائفهم الجنسية أثناء فترة التجربة. وقالت كلايتون: «تحسنت أعراض الاكتئاب والوظيفة الجنسية لدى المرضى الذين تم اختيارهم عشوائياً لتلقي عقار (لوماتيبرون). وكان هذا التحسن ملحوظاً بشكل خاص لدى النساء، رغم أن كلا الجنسين شهد تحسناً في مستويات المتعة والرغبة والاهتمام الجنسي».

مواضيع
دراسة الصحة النفسية الصحة أميركا
يوميات الشرق

فنانون ينسحبون من جولة شيران احتجاجاً على استبعاد ماكليمور المؤيد للفلسطينيين

يظهر الفنان «ماكلمور» (يساراً) في «سنترال بارك» بنيويورك بينما يظهر «إد شيران» في لندن بتاريخ 23 يونيو 2025 (أ.ب)
يظهر الفنان «ماكلمور» (يساراً) في «سنترال بارك» بنيويورك بينما يظهر «إد شيران» في لندن بتاريخ 23 يونيو 2025 (أ.ب)
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فنانون ينسحبون من جولة شيران احتجاجاً على استبعاد ماكليمور المؤيد للفلسطينيين

يظهر الفنان «ماكلمور» (يساراً) في «سنترال بارك» بنيويورك بينما يظهر «إد شيران» في لندن بتاريخ 23 يونيو 2025 (أ.ب)
يظهر الفنان «ماكلمور» (يساراً) في «سنترال بارك» بنيويورك بينما يظهر «إد شيران» في لندن بتاريخ 23 يونيو 2025 (أ.ب)

صرف عدد من الفنانين أمس (الثلاثاء) النظر عن مشاركتهم في جولة المغني البريطاني إد شيران احتجاجاً على قرار استبعاد مغنّي الراب الأميركي ماكليمور منها بعد اتخاذه أخيراً مواقف مؤيدة للفلسطينيين.

في منشور مطوّل عبر «إنستغرام» صباح أمس (الاثنين)، أكد ماكليمور أن شيران وفريقه قرروا استبعاده من الجولة، لكنه أشار إلى أن كلاً من شيران وبينك وهو ليسوا ضحايا؛ إذ كتب قائلاً: «نحن نتمتع بمسيرات مهنية، وأموال، وفرص، وأمان، وقواعد جماهيرية حول العالم. ومهما كانت العواقب التي قد يواجهها أي منا جراء ما نقوله، فإننا نعود في النهاية إلى عائلاتنا».

وأضاف قائلاً: «الضحايا هم الشعب الفلسطيني؛ الرجال والنساء والأطفال الذين قُتلوا وعانوا من الجوع والتهجير واضطروا إلى عيش تجربة عنف لا يمكن تصورها»، مشيراً إلى مقتل أكثر من 20 ألف طفل في غزة على يد الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأعلن المغنون فينياس أوكونيل، شقيق الفنانة الأميركية بيلي ايليش، والآيرلنديان آرون رو وبيوغا، وفرقة «لوكاس غراهام» الدنماركية، كلٌّ على حدة، إلغاء مشاركته في جولة إد شيران التي تحمل عنوان «لوب تور» Loop Tour، رغم توضيح النجم قبل ساعات على وسائل التواصل الاجتماعي أن قرار استبعاد ماكليمور من الجولة لم يصدر عنه بل عن الشركة المنظّمة.

وأثار ماكليمور الذي كان يفترض أن يشارك في القسم الأول من الجولة، ضجة إعلامية واسعة بعدما ردد خلال عرض قدمه ضمن إحدى حفلات الجولة مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي في ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرزي قرب نيويورك، شعار «الحرية لفلسطين» وخاطب الجمهور قائلاً إنه يودّ توصيل رسالة إلى الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة مفادها بأنهم «غير منسيين» وما زالوا حاضرين في الأذهان.

ورفض فينياس في منشور على «إنستغرام» «إسكات الفنانين عندما يدافعون عن المظلومين»، معلناً أنه «متضامن مع فلسطين وشعبها».

أما فرقة بيوغا الآيرلندية المكلفة مرافقة إد شيران على المسرح خلال الجولة، فأوضحت أن سبب انسحابها يتمثل في «سعي مجموعات الضغط الصهيونية إلى إسكات ماكليمور».

وأضافت الفرقة المعروفة بدعمها منذ مدة طويلة القضية الفلسطينية «نحن آيرلنديون نفهم معنى الاستعمار». وقال المغني الآيرلندي آرون رو معللاً انسحابه: «نظراً إلى كوننا آيرلنديين، نعرف تماماً معنى الإبادة الجماعية، وافتعال المجاعة، والاحتلال العنيف».

وأفادت فرقة «لوكاس غراهام» الدنماركية بأن عدداً من أصحاب الملاعب التي كانت حفلات إد شيران ستُقام فيها هددوا بإلغائها إذا بقي ماكليمور ضمن برنامج القسم الأول منها.

ووصف ماكليمور مراراً حرب غزة بـ«الإبادة الجماعية»، وفي عام 2024، أصدر أغنية «Hind's Hall»، وهي تحية إلى الطفلة الفلسطينية هند رجب التي أثار مقتلها في غزة بنيران الجيش الإسرائيلي موجة استنكار دولية واسعة.

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منوعات حرب غزة قصف غزة
يوميات الشرق

15 دقيقة قراءة... سنغافورة تدفع لمواطنيها!

استراحة من التمرير... للقراءة (غيتي)
استراحة من التمرير... للقراءة (غيتي)
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15 دقيقة قراءة... سنغافورة تدفع لمواطنيها!

استراحة من التمرير... للقراءة (غيتي)
استراحة من التمرير... للقراءة (غيتي)

باتت سنغافورة تدفع لمواطنيها مقابل قراءة كتاب لمدّة لا تقل عن 15 دقيقة يومياً، وذلك في إطار مساعيها للتصدّي لظاهرة التصفُّح السلبي المتنامية.

وتأمل هذه الدولة الثريّة أن تُسهم استراتيجيتها القائمة على مبدأ «التلعيب» (تحويل النشاط إلى لعبة)، التي انطلقت هذا الشهر، في تعزيز تركيز المواطنين السنغافوريين وتنمية تفكيرهم النقدي وخيالهم.

وذكرت «الغارديان» أنه بموجب هذا البرنامج، يتراكم لدى القرّاء رصيد من النقاط يمكن استبداله بمبالغ مالية زهيدة. إذ يتعيَّن على المشاركين تسجيل 50 جلسة قراءة يومية على موقع حكومي إلكتروني للحصول على دولار سنغافوري واحد (ما يعادل 80 سنتاً أميركياً). ويُكافأ المشارك عن كلّ جلسة تبلغ مدتها 15 دقيقة أو أكثر بـ20 عملة افتراضية، فيما يتطلَّب الحصول على الدولار الواحد جمع 1000 عملة. ولا يُسمح بتسجيل أكثر من جلسة قراءة واحدة يومياً.

وقالت رئيسة مجلس المكتبة الوطنية، ميليسا تام، إنّ بناء عادات قراءة مستدامة يتحقَّق عبر خطوات صغيرة قابلة للتنفيذ فعلاً.

وأوضحت لصحيفة «ستريتس تايمز»: «نحن نعيش في عالم يزخر بوفرة استثنائية من المحتوى والمعلومات والمحفّزات. وفي أيّ لحظة، يمكننا تصفُّح مئات العناوين الإخبارية، أو مشاهدة مقطع مرئي، أو الحصول على ملخّص لأي موضوع تقريباً».

وأضافت: «نعلم أنّ العادات تُبنى من خلال أفعال صغيرة ومتواصلة. لذا نبدأ بهدف بسيط: اقرأ لمدّة 15 دقيقة فقط كلّ يوم؛ في الحافلة، أو قبل النوم، أو خلال استراحة الغداء».

وتدرس الحكومة السنغافورية سُبلاً لجعل وسائل التواصل الاجتماعي أقل ضرراً على الشباب السنغافوري، من بينها فرض حدّ زمني يومي للاستخدام. وقد كشفت دراسة حديثة أن التصفُّح السلبي والإدمان يُلحِقان الضرر الأكبر بالشباب.

وليس لجوء الحكومة السنغافورية إلى الحوافز المالية لتوجيه سلوك مواطنيها أمراً استثنائياً. فقد شملت مبادرات صحّية سابقة توزيع قسائم شرائية في مختلف المتاجر الكبرى مقابل المشي، ومنح جوائز لمَن يُحقّقون أهدافهم اليومية لعدد الخطوات.

ورغم القلق الحكومي إزاء مستوى القراءة، فقد تصدَّر طلاب سنغافورة البالغون 15 عاماً مؤخراً التصنيف العالمي للقراءة في برنامج التقييم الدولي للطلاب «بيزا» لعام 2025، متفوّقين على أقرانهم في الصين وتايوان.

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كتب وسائل التواصل الاجتماعي سنغافورة