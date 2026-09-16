«المهايطية»… كوميديا «الأثرياء المفلسين» من هوليوود إلى الرياض

لطالما وجدت السينما في الأثرياء الذين يفقدون ثرواتهم مادة خصبة للكوميديا؛ فالسقوط المفاجئ من حياة البذخ إلى الإفلاس يصنع مفارقاته الخاصة، خصوصاً حين يتمسك أصحاب الثروة السابقة بنمط حياة أصبحت تكلفته أكبر من قدرتهم. ومن أشهر الأفلام التي لعبت على هذه المفارقة «المرح مع ديك وجين» عام 2005، حين لعب جيم كاري وتيا ليوني دور زوجين تنهار حياتهما المرفهة بعد أزمة مالية، فيتشبثان بمظاهرها قبل أن تقودهما الديون إلى سلسلة من المواقف العبثية.

وبعد عقود من حضور «الأثرياء المفلسين» في الكوميديا الهوليوودية، تصل الفكرة إلى الرياض بمفردات محلية خالصة، عبر الفيلم السعودي الجديد «المهايطية»، الذي كشفت «نتفليكس» الستار عنه، وتعتزم عرضه في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، وتتناول قصته عائلة تفقد ثروتها في ليلة واحدة، إلا أنها تتمسك بصورة الثراء حتى آخر رمق.

إمبراطورية تنهار في الخفاء

يدور الفيلم حول اسم عائلة «الذهبي»، التي تميزت لعقود بثراء صنع لهم مكانة اجتماعية فتحت أمامهم الأبواب، لكن في إحدى الليالي ومن دون سابق إنذار تنقلب الموازين، وتختفي الثروة التي قامت عليها حياة الأسرة، لتبدأ معها معركة من نوع آخر، تتمثل في حماية الاسم والصورة أمام الآخرين.

هذه هي نقطة الانطلاق في الفيلم الكوميدي «المهايطية» التي، يحاول أفرادها عيش حياة الرفاهية التي اعتادوها والحفاظ على اسم العائلة الذي يمثل آخر ما تبقى من رأسمالهم الاجتماعي. ومن هنا يأتي اسم الفيلم، المستمد من كلمة شعبية سعودية تصف المبالغة في التفاخر واستعراض المال والمكانة التي أصبحت فوق حدود الميزانية.

راشد الشمراني في دور سلطان الذهبي (نتفليكس)

الاسم... آخر الثروة

يترأس عائلة «الذهبي» رب الأسرة سلطان، ويؤدي دوره راشد الشمراني، وإلى جانبه زوجته العنود، التي تجسدها غادة الملا، ويضم الجيل الأصغر ريم (آيدا القصي)، وبندر (زياد العمري)، ولولو (أضواء بدر)، في حين يظهر فايز بن جريس بشخصية طلال، وعبد الرحيم الشربجي في دور أبو منصور، وفهد البتيري في دور فيصل.

ومع هذا المزيج من الوجوه الكوميدية، تتحرك الكوميديا أساساً من التناقض بين الواقع والخيال؛ فالأسرة التي اعتادت أن يكون المال جزءاً بديهياً من حياتها تجد نفسها مضطرة إلى ابتكار الوسائل للاستمرار بالشكل ذاته، وكل محاولة لإخفاء الأزمة تفتح الباب أمام مأزق جديد، ليوسع العمل دائرته تدريجياً من السخرية من المظاهر إلى العلاقة بين أفراد الأسرة أنفسهم.

ومن المفارقات، أن الأزمة المالية التي تهدد مكانتهم تقرّبهم من بعضهم، وتدفعهم إلى التكاتف بعدما أصبح واقعهم الجديد أكثر وضوحاً، وبذلك تصبح الثروة مدخلاً لحكاية عائلية أيضاً؛ إذ يكشف سقوط الامتيازات عن شكل العلاقة بين أفراد «الذهبي» عندما تصبح السمعة وحدها عاجزة عن حل الأزمة، وتتحول محاولاتهم لاستعادة حياتهم السابقة اختباراً للروابط التي تجمعهم.

رهان «نتفليكس»... الكوميديا السعودية

الفيلم من إخراج أحمد الجندي، وهو صاحب رصيد طويل في الكوميديا المصرية، ومن أعماله السينمائية «وقفة رجالة» و«من أجل زيكو»، إلى جانب تجارب تلفزيونية ارتبط كثير منها بالكوميديا. ومن كتابة أيمن وتار وبدر العساف، في حين يتولى إنتاجه أيمن جمال ومحمد علوي، واستوديوهات «آيديشن»، ومحمد حفظي و«فيلم كلينك».

ويمثل «المهايطية» جزءاً من توجه «نتفليكس» نحو التوغّل في الكوميديا الاجتماعية الطويلة مع الأعمال السعودية، وذلك بعد فترة من التركيز على أفلام الإثارة والدراما، مثل فيلمها السابق «جرس إنذار»، ومع إعلانها تريلر الفيلم صباح الأربعاء، يتجدد الرهان على الاستثمار في الإنتاج السعودي لجذب الجمهور المحلي نحوها.