«برق» تغلق جولة استثمارية من الفئة الأولى بقيمة 329.5 مليون دولار

أعلنت شركة برق للمدفوعات الرقمية إغلاق جولة استثمارية من الفئة (Series A) بقيمة 329.5 مليون دولار، وبتقييم 1.85 مليار دولار، في محطة جديدة تعكس النمو الذي حققته الشركة منذ انطلاقها، وترسخ مكانتها ضمن أبرز شركات التقنية المالية نمواً في المملكة والمنطقة.

وشهدت الجولة الاستثمارية مشاركة كل من «شركة نون للاستثمارات»، و«بنك صحار الدولي»، و«صندوق M20»، في خطوة تعكس ثقة المستثمرين بمسيرة «برق» وإمكاناتها المستقبلية، وتؤكد جاذبية الفرص الاستثمارية التي يشهدها قطاع التقنية المالية بالمملكة والمنطقة.

تأتي الجولة بعد مسيرة نمو متميزة لـ«برق»، بحيث تمكنت «برق»، اليوم، من تجاوز أكثر من 15 مليون مستخدم، خلال عامين، من أكثر من 210 جنسيات، بالتوازي مع التوسع في منظومة خدماتها وحلولها المالية الرقمية، بما يعكس الإقبال المتنامي على منتجات الشركة وقدرتها على بناء قاعدة واسعة من المستخدمين، خلال فترة زمنية قياسية.

كما بلغت قيمة الأموال المتداولة أكثر من 440 مليار ريال (117.3)، في مؤشر يعكس حجم النشاط الذي حققته «برق»، واتساع نطاق استخدام خدماتها المالية الرقمية منذ انطلاقها.

ووفقاً للتقييم، الذي وصلت له «برق»، أصبحت واحدة من أسرع الشركات وصولاً إلى التقييم الملياري في المنطقة، ومن بين الأسرع عالمياً في قطاع التقنية المالية، وهو ما يعكس وتيرة النمو التي حققتها الشركة، خلال فترة وجيزة من انطلاقها.

وستدعم الجولة الاستثمارية المرحلة المقبلة من نمو «برق»، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتسريع تطوير المنتجات والخدمات، والاستثمار في حلول مالية وتقنية جديدة، إلى جانب التوسع في أسواق جديدة إقليمياً ودولياً، بما يسهم في تقديم تجربة مالية رقمية أكثر تطوراً وسهولة للمستخدمين.

يأتي هذا الإنجاز في وقت يشهد فيه قطاع التقنية المالية بالمملكة تطوراً استثنائياً، مدفوعاً بالتقدم المستمر في البنية التحتية المالية والرقمية، والبيئة التنظيمية الداعمة، ومستهدفات «رؤية السعودية 2030»، إلى جانب جهود البنك المركزي السعودي الرامية إلى تعزيز المدفوعات الرقمية ودعم الابتكار في الخدمات المالية.

ويمثل إغلاق الجولة محطة رئيسية في مسيرة «برق»، ويعكس قدرتها على الانتقال، خلال فترة وجيزة من مرحلة النمو السريع، إلى بناء منصة مالية رقمية ذات نطاق واسع، مستندة إلى قاعدة مستخدمين متنامية، وحجم عمليات متزايد، وطموحات توسعية تستهدف تعزيز حضورها في قطاع التقنية المالية على المستويين الإقليمي والدولي.