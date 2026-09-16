كلوب يستعد لترك أونداف خارج قائمة المنتخب الألماني

ذكر تقرير إعلامي أن يورغن كلوب، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، يستعد لترك دينيز أونداف، مهاجم «شتوتغارت»، خارج قائمة الفريق؛ استعداداً لمباريات الفريق المقبلة في «دوري أمم أوروبا».

وذكرت شبكة «سكاي»، في تقرير نشرته مساء أمس الثلاثاء، أن أونداف أُبلغ، في محادثة شخصية مع كلوب، بأنه لن يكون ضِمن القائمة.

ويُعد أونداف (30 عاماً) لاعباً أساسياً في «شتوتغارت»، كما أنه قائد الفريق الجديد، لكنه لم يسجل أي هدف في هذا الموسم، ولكنه مرَّر 4 تمريرات حاسمة في كل المسابقات.

ولدى أونداف سِجل رائع مع المنتخب الألماني، حيث سجل 9 أهداف في 13 مباراة دولية، كما أنه سجل 3 مرات في بطولة كأس العالم، التي أُقيمت في وقت سابق من هذا العام، تحت قيادة المدير الفني وقتها يوليان ناغلسمان، علماً بأنه سجل الأهداف الثلاثة عندما شارك بديلاً.

وقبل خوض المباراة الافتتاحية لألمانيا في «المونديال» أمام كوراساو، قال كلوب وقتها إنه كان سيحب أن يرى أونداف في التشكيل الأساسي. وبدلاً من ذلك، من المتوقع أن يتجه كلوب إلى مهاجمي «آينتراخت فرنكفورت»، يونس بن طالب وغوناثان بوركارت، عند إعلان تشكيلته، غداً الخميس، وفقاً لتقارير إعلامية.

وستكون هذه هي مباراة ابن طالب الأولى مع المنتخب الألماني، علماً بأن المهاجم مؤهل أيضاً لتمثيل المنتخب المغربي.

ويخوض المنتخب الألماني مباراته الأولى، تحت قيادة كلوب، أمام مُضيفه الهولندي يوم 24 سبتمبر (أيلول) الحالي، ثم يواجه ضيفه اليوناني يوم 27 سبتمبر، ثم يلتقي المنتخب الصربي في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قبل أن يسافر إلى اليونان 4 أكتوبر.