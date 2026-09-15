الحسين عموتة مدرب الأهلي المصري ينفي تفاوضه مع ناد آخر

نفى المغربي الحسين عموته المدير الفني لفريق الأهلي المصري وجود أي مفاوضات بينه وبين أي ناد آخر، مؤكدا تركيزه الكامل في مهمته الحالية ومشروعه مع الفريق.

وقال عموته في المؤتمر الصحافي عقب مباراة أبو قير بالدوري المصري مساء الثلاثاء إن بعض المحسوبين على الصحافة يتم استغلالهم من جانب من وصفهم بأعداء النادي لإثارة الأزمات، مؤكدا أنه لا يهتم بما يتردد بشأن مستقبله.

وأضاف المدرب المغربي: «أركز بشكل كبير على وجودي مع الأهلي ومشروعي مع النادي ولا توجد أي مفاوضات مع أي ناد آخر وأنا أركز على عملي مع الأهلي».

وأوضح عموته أنه لا توجد مباراة سهلة في بطولة الدوري في ظل سعي جميع الفرق إلى المنافسة وتحقيق النتائج، مشيرا إلى أن الأهلي بدأ المباراة بصورة قوية وصنع العديد من الفرص لكن تسجيل الهدف الثاني تأخر.

ووجه المدير الفني المغربي الشكر إلى جماهير الأهلي على مساندتها للفريق، قائلا: «أشكر الجماهير من كل قلبي على الدعم وهذا هو جمهور الأهلي الحقيقي الذي يساند الفريق في كل وقت».

وأضاف أن الجهاز الفني يدرك وجود بعض الأخطاء التي تحتاج إلى علاج، مؤكدا أن الفريق يعمل على التحسن مع توالي المباريات.

وأرجع عموته تأثر مستوى الأهلي في بعض المباريات إلى الإصابات والغيابات التي تعرض لها الفريق، مشيرا إلى أن الجهاز الفني اضطر إلى إجراء تغييرات في الخط الدفاعي ورغم ذلك فإن الفريق يتمتع بحالة من الاستقرار.

وتطرق عموته إلى مشاركة إمام عاشور بصورة أساسية، موضحا أن اللاعب قدم أداء جيدا وأن قرار استبداله جاء بهدف الحفاظ عليه وعدم تحميله أكثر من اللازم.