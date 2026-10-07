عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:38 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

الأردن يواصل نتائجه المخيبة بتعادل سلبي مع فنزويلا

التعادل السلبي حسم مواجهة الأردن وفنزويلا بعمّان (الاتحاد الأردني)
التعادل السلبي حسم مواجهة الأردن وفنزويلا بعمّان (الاتحاد الأردني)
TT
TT

الأردن يواصل نتائجه المخيبة بتعادل سلبي مع فنزويلا

التعادل السلبي حسم مواجهة الأردن وفنزويلا بعمّان (الاتحاد الأردني)
التعادل السلبي حسم مواجهة الأردن وفنزويلا بعمّان (الاتحاد الأردني)

واصل منتخب الأردن نتائجه المتواضعة منذ بداية العام الجاري 2026 بتعادل سلبي مع فنزويلا في مباراة ودية، الثلاثاء.

لم يستغل المنتخب الأردني تحت قيادة مدربه المغربي المخضرم، بادو الزاكي، عاملي الأرض والجمهور، حيث أقيمت المباراة باستاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة بالعاصمة عمّان، ليخرج الفريقان بشباك نظيفة.

وحافظ النشامى على سجلهم خاليا من الهزائم تحت قيادة الزاكي الذي استهل المشوار بالتعادل 1 / 1 مع سوريا في 27 سبتمبر (أيلول).

وتولى بادو الزاكي المسؤولية خلفا لمواطنه جمال السلامي الذي تأهل بالأردن لكأس العالم لأول مرة في تاريخه، ولكنه ودع من الدور الأول بثلاث هزائم أمام النمسا والأرجنتين والجزائر.

وقبل مونديال 2026، تعادل الأردن مع نيجيريا وكوستاريكا في وديتين خلال مارس (آذار)، وخسر أمام سويسرا وكولومبيا في مباراتين وديتين خلال مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، ليبقى منتخب الأردن بلا فوز طوال العام الجاري.

ويستعد منتخب الأردن للمشاركة في كأس أمم آسيا 2027 بالسعودية، حيث سيبدأ وصيف النسخة الماضية للبطولة القارية مشواره بمواجهة أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية ضمن منافسات المجموعة الثانية.

مواضيع
الرياضة كرة القدم أخبار الأردن الأردن

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الجزائر تفوز على النيجر ودّيا

رياضة عربية فرحة لاعبي الجزائر بهدف رامي بنسبعيني في مرمى النيجر (الاتحاد الجزائري)

الجزائر تفوز على النيجر ودّيا

قلب منتخب الجزائر الطاولة على ضيفه النيجر، وهزمه بنتيجة 2 / 1 في مباراة ودية أقيمت مساء الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (تيزي وزو (الجزائر))
رياضة عالمية احتفالية لاعبي سويسرا بهدف مانزامبي في مرمى مقدونيا الشمالية (أ.ب)
رياضة عالمية

«دوري الأمم الأوروبية»: سويسرا تفوز وتقترب من الصعود... وألبانيا تفوز وتتصدر

فاز منتخب سويسرا على ضيفه مقدونيا الشمالية 3/صفر، الثلاثاء بمدينة لوزيرن السويسرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الأمم الأوروبية.

«الشرق الأوسط» (لوزيرن (سويسرا))
رياضة عالمية ميكيل ميرينو يحتفل بثنائيته بمرمى كرواتيا في سبليت (أ.ب)
رياضة عالمية

«دوري أمم أوروبا»: ميرينو يقود إسبانيا للفوز والتأهل لربع النهائي... وفوز ثلاثي لإنجلترا

تأهل منتخب إسبانيا إلى دور الثمانية بالمستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على مضيّفه منتخب كرواتيا 1/2.

«الشرق الأوسط» (سبليت (كرواتيا))
رياضة عالمية هاري كين شارك أمام التشيك ليحكم الرقم القياسي الإنجليزي (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

كين يعادل الرقم القياسي لشيلتون... والحارس السابق يهنئه

عادل القائد هاري كين الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب إنجلترا للرجال والمُسجل باسم بيتر شيلتون برصيد 125 مباراة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية الفرنسية ساره ليوني سيسيك «بالأبيض» لحظة سقوطها على رأسها في باكو (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

نقل لاعبة الجودو الفرنسية سيسيك للمستشفى بعد سقوطها على رأسها

نقلت الفرنسية سارة ليوني سيسيك، البطلة الأولمبية مرتين في الجودو، إلى المستشفى بعد سقوطها على رأسها نتيجة حركة قامت بها منافستها.

«الشرق الأوسط» (باكو (أذربيجان))
الرياضة رياضة عربية

بعد 23 عاماً... السعودية تعانق «كأس الخليج»

فرحة سعودية بالهدف الأول في المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
فرحة سعودية بالهدف الأول في المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
TT
TT

بعد 23 عاماً... السعودية تعانق «كأس الخليج»

فرحة سعودية بالهدف الأول في المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
فرحة سعودية بالهدف الأول في المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)

تُوّج المنتخب السعودي بلقب كأس الخليج «خليجي 27»، للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام «1994 و2002 و2003»، وذلك على حساب المنتخب الإماراتي 2 - 0 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الإنماء «الجوهرة المشعة» بجدة أمس، وسط حضور جماهيري كامل العدد.

وسبق المباراة حفل ختام مختصر ومعبر للغاية بعنوان «أهلاً بالخليج»، وأدت إحدى الفرق الشعبية عرضاً غنائياً، بينما قدمت كأس الخليج على شكل مجسم ضخم في وسط الملعب.

وجاء حفل الختام بعد نحو أسبوعين من انطلاق البطولة في جدة التي استضافت البطولة للمرة الأولى في تاريخها بمشاركة 8 منتخبات، توزَّعت على مجموعتين قبل وصول السعودية والإمارات إلى المباراة النهائية.

وسجل اللاعب همام الهمامي الهدف الأول للأخضر في المباراة عند الدقيقة 11، وبعدها بدقيقتين سجل فراس البريكان الهدف الثاني.

اقرأ أيضاً

المدرجات الخضراء كانت في الموعد (تصوير: عدنان مهدلي)

الصقور السعودية تحلق بـ«الكأس الخليجية»

مواضيع
كأس الخليج أولى السعودية
الرياضة رياضة عربية

عادل عباس لاعب الشباب يعيش "الصدمة السعيدة" في خليجي 27

عادل عباس (الشرق الأوسط)
عادل عباس (الشرق الأوسط)
TT
TT

عادل عباس لاعب الشباب يعيش "الصدمة السعيدة" في خليجي 27

عادل عباس (الشرق الأوسط)
عادل عباس (الشرق الأوسط)

في مشهدٍ يمزج بين العفوية والدهشة، لم يدرك اللاعب اليمني المحترف في صفوف نادي الشباب السعودي عادل عباس، أن اسمه سيكون حاضرا في الحفل الختامي لبطولة كأس الخليج.وبينما كان عباس يجلس برفقة أصدقائه في المنزل يُتابع البث المباشر لمراسم التتويج عبر الشاشة، نُودي باسمه رسمياً كفائز بجائزة «أفضل موهبة شابة» في البطولة، ليعم الذهول في الغرفة ولم تصدق عينا اللاعب الشاب الخبر في البداية، حيث بدا وهو يشير بيده إلى الشاشة متسائلاً بضحكات غير مصدقة، ثم يقوم ويؤدي سجده شكر لله فور استيعابه للخبر، وسط تبريكات وهتافات زملائه الحارة الذين شاركوه هذه اللحظة الاستثنائية.ويأتي هذا التتويج المستحق امتداداً للأرقام والظهور المتميز الذي قدمه صانع الألعاب الشاب صاحب الـ18 عاماً مع المنتخب اليمني، إذ خاض 3 مباريات في دور المجموعات بإجمالي 148 دقيقة نجح خلالها في ترك بصمة هجومية لافتة بتسجيله هدفاً واحداً وصناعته لهدفين آخرين، ليلفت الأنظار بتحركاته ورؤيته الميدانية العالية في خط الوسط، وينال إشادة المتابعين والنقاد متوجاً جهوده بهذه الجائزة .

مواضيع
كأس الخليج السعودية
الرياضة رياضة عربية

«حادث دهس» مأساوي يخطف موهبة الأهلي الأردني

اللاعب معتصم إياد حمزة الطويل (الشرق الأوسط)
اللاعب معتصم إياد حمزة الطويل (الشرق الأوسط)
TT
TT

«حادث دهس» مأساوي يخطف موهبة الأهلي الأردني

اللاعب معتصم إياد حمزة الطويل (الشرق الأوسط)
اللاعب معتصم إياد حمزة الطويل (الشرق الأوسط)

خيّم الحزن على أسرة كرة القدم الأردنية، بعد وفاة اللاعب الناشئ معتصم إياد حمزة الطويل، لاعب فريق الأهلي تحت 18 عاماً، إثر تعرضه لحادث دهس مأساوي في العاصمة عمّان.ونعى النادي الأهلي لاعبه الشاب، مقدماً تعازيه إلى عائلته وذويه وزملائه، وسط حالة من الصدمة والحزن في الوسط الرياضي الأردني بعد الرحيل المفاجئ للاعب البالغ من العمر 17 عاماً.وبحسب الصحافة الأردنية، وقع الحادث في منطقة بيادر وادي السير في عمّان، بعدما نزل معتصم من حافلة النادي وكان في طريقه إلى منزله، قبل أن يتعرض للدهس، ليفارق الحياة متأثراً بالإصابات التي تعرض لها.وينحدر معتصم من بلدة فرعتا الفلسطينية، وكان يقيم برفقة عائلته في الأردن، وواصل مسيرته الكروية ضمن الفئات العمرية، إذ مثّل نادي الحسين سابقاً قبل انتقاله إلى الأهلي.وأثارت وفاة اللاعب الشاب موجة واسعة من الحزن والتعازي، إذ نعته أندية وشخصيات رياضية وجماهير أردنية، مستذكرة مسيرته القصيرة وطموحه في مواصلة مشواره في كرة القدم.

مواضيع
كرة القدم الأردن