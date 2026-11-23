تعادل شباب بلوزداد الجزائري سلبياً مع مضيّفه الجمارك الموريتاني في ملعب شيخا ولد بيديا في نواكشوط بذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، الاثنين.

وأُجلت هذه المواجهة في وقت سابق، رغم وصول شباب بلوزداد إلى نواكشوط بسبب قرار من المحكمة الرياضية بتأجيل المباراة.

وستقام مباراة العودة في الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل في ملعب «5 جويلية» بالجزائر العاصمة.

وضغط صاحب الأرض بقوة، وسنحت لأعلي بوب فرصة خطيرة في الدقيقة 77، لكنه مرر الكرة إلى عبد الله رشيد ليهدر فرصة خطيرة من وضع انفراد بحارس بلوزداد فريد شعال.

وسنحت للبديل أحمد بن دحمان لاعب بلوزداد فرصة خطيرة بعد سلسلة من المراوغات قبل أن يسدد بقوة، لكن الدفاع تدخل في آخر لحظة لإبعاد الخطورة.

ويحتاج شباب بلوزداد للفوز بأي نتيجة في مباراة العودة مطلع الشهر المقبل للتأهل لدور المجموعات.

وسينضم الفائز من هذه المواجهة إلى المجموعة الثالثة التي تضم كلاً من مانياما يونيون من الكونغو الديمقراطية، ورد آروز الزامبي، وسينغادا بلاك ستارز التنزاني.