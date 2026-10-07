الأهلي يستهل مشواره في «كأس عاصمة مصر» بخماسية في بترول أسيوط

حقق الأهلي فوزاً كبيراً على بترول أسيوط بنتيجة 5-صفر، الأربعاء، في انطلاقة منافسات النسخة السادسة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة «كأس عاصمة مصر».

وتقدم الأهلي بهدفين في الشوط الأول، سجلهما محمد مجدي أفشة وسفيان بنجديدة، في الدقيقتين 2 و33 من المباراة التي أقيمت على ملعب «السلام».

وفي الشوط الثاني، سجل حسين الشحات «هدفين» في الدقيقتين 58 و60، واختتم عمر سيد معوض الخماسية بهدف في الدقيقة 79.

وبهذه النتيجة، يحقق الأهلي فوزه الأول في المجموعة الثالثة التي تضم المقاولون العرب والجونة والشرقية إنبي.

وفي مباراة أخرى في التوقيت نفسه، فاز بيراميدز على القناة بنتيجة 3-2 على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم مودرن سبورت والبنك الأهلي وسموحة.

وتقدم بيراميدز بهدف مبكر للغاية بعد مرور 15 ثانية فقط سجله المهاجم الفلسطيني أحمد نذير بن بوعلي، وأضاف عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، قلص القناة الفارق بهدف محمد الشبيني في الدقيقة 58، قبل أن يضاعف بيراميدز تفوقه بهدف ثالث سجله علي حمودة في الدقيقة 74، قبل أن يسجل حازم أبو سنة الهدف الثاني للقناة في الدقيقة 83.