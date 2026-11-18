وسط حضور جماهيري كبير في ملعب «جذع النخلة» بالبصرة، خرج المنتخب العراقي بتعادل مثير أمام نظيره الإيراني بهدف لمثله، في ختام البطولة الرباعية الدولية التي تُوِّج بلقبها المنتخب الإيراني، في حين حلَّ أصحاب الأرض في المركز الثاني، في وقت فتحت فيه تصريحات رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، يونس محمود، الباب أمام التساؤلات بشأن مستقبل المدرب الأسترالي غراهام أرنولد.

وكان المنتخب العراقي قد تقدَّم بهدف مبكر سجَّله حسين علي في الدقيقة الأولى، قبل أن يدرك محمد أمين حزباوي التعادل للمنتخب الإيراني في الدقيقة 83، ليرفع الأخير رصيده إلى 4 نقاط ويُتوَّج باللقب، مقابل نقطتين للعراق، الذي سبق أن تعادل مع لبنان في افتتاح البطولة.

وتزامنت هذه النتائج مع تقدم المنتخب العراقي مركزاً واحداً في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ليحتل المرتبة 62 عالمياً والسادسة آسيوياً، برصيد 1400.66 نقطة.

وأبدى أرنولد رضاه عن أداء لاعبيه أمام إيران، مؤكداً أن المنتخب العراقي أثبت قدرته على منافسة أحد أفضل 4 منتخبات في القارة الآسيوية، رغم مشاركة عدد من اللاعبين الشباب الذين لم يخوضوا تحت قيادته سوى حصتين تدريبيَّتين.

وقال المدرب الأسترالي، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، إن لاعبيه قدَّموا أداءً جيداً أمام منتخب إيراني قوي، وكانوا الأقرب لتحقيق الفوز، مشيراً إلى أن منح الفرصة للعناصر الشابة يمثل جزءاً أساسياً من المشروع الفني الذي يعمل عليه.

وشدَّد أرنولد على أن بناء منتخب قادر على مقارعة كبار آسيا يتطلب عملاً يتجاوز مجرد استدعاء اللاعبين إلى المنتخب الأول، موضحاً أن الاستثمار الحقيقي يجب أن يبدأ من منتخبات الفئات العمرية، وفق معايير وأهداف واضحة.

وأضاف أن رئيس الاتحاد طلب بناء منتخب للمستقبل، وأن العودة إلى منافسة كبار القارة تتطلب الاهتمام بتطوير اللاعبين الشباب، خصوصاً منتخب تحت 23 عاماً، والعمل على التأهل إلى الألعاب الأولمبية.

إيران توجت بالكأس بعد تصدرها فرق البطولة (الاتحاد العراقي لكرة القدم)

واستشهد أرنولد بتجربته السابقة مع المنتخب الأسترالي، وكذلك بتجربة الكرة العراقية مطلع الألفية، عندما تأهل المنتخب الأولمبي إلى «أولمبياد أثينا 2004»، قبل أن يتوَّج المنتخب الأول بلقب كأس آسيا، عاداً أن الاستثمار في الفئات العمرية يمثل الطريق الصحيح لبناء منتخب قوي ومستدام.

وفي تشخيصه لأبرز المشكلات الفنية، كشف المدرب الأسترالي عن تقديم تقرير يتعلق بأزمة مركز المهاجم الصريح «رقم 9» في المسابقة المحلية، موضحاً أنه لا يجد مهاجماً محلياً جاهزاً للاختيار، في ظلِّ عدم اكتمال الجاهزية البدنية لميمي، وإصابة علي الحمادي.

وأشاد أرنولد بإمكانات اللاعب الشاب أموري فيصل، وكذلك بالمستوى الذي قدَّمه الحارس كميل خلال مباراتين، لكنه أشار إلى أن قلة مشاركة بعض اللاعبين مع أنديتهم تمثل تحدياً أمام الجهاز الفني، خصوصاً فيما يتعلق بجاهزيتهم البدنية للمباريات الدولية.

وتطرق إلى وضع حيدر عبد الكريم، مؤكداً أن اللاعب مطالب بمعالجة وضعه بنفسه، بعدما ابتعد عن المشاركة لمدة عامين، مشيراً إلى أن حيدر وداريو نامو لا يشاركان مع نادييهما، وأن اللاعب الذي ينضم إلى المنتخب يجب أن يكون جاهزاً لخوض المباريات الدولية.

بدوره، أثار رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود، التساؤلات بشأن هوية المدرب الذي سيقود المرحلة المقبلة، بعدما أكد أن خيار المدرب المحلي مستبعد من حسابات الاتحاد.

وأوضح محمود، في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء العراقية»، أن الاتحاد يبحث عن مدرب من خارج العراق يمتلك القدرة على التعامل مع عقليات اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية، مشيراً إلى وجود 15 لاعباً عراقياً ينشطون في أوروبا.

وقال إن الاتحاد لا يريد تكرار الأخطاء السابقة في اختيار المدربين، بعدما شهد هذا الملف كثيراً من الجدل، مؤكداً أهمية الوصول إلى توليفة متجانسة يكون فيها اللاعبون مكملين لبعضهم بعضاً.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن المدرب القادم قد يكون أرنولد نفسه أو غيره، وأن المعيار الأساسي في الاختيار سيكون القدرة على التعامل مع اللاعبين المحترفين في أوروبا وفهم طبيعة عقلياتهم.