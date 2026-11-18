عودة الدوليين تشعل تدريبات الأهلي المصري قبل معركة بيراميدزhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5342896-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%B2
عودة الدوليين تشعل تدريبات الأهلي المصري قبل معركة بيراميدز
مواجهة قوية تنتظر الأهلي في الدوري المصري (النادي الأهلي)
يستأنف الأهلي المصري تدريباته الخميس بمشاركة لاعبيه الدوليين بعد انتهاء ارتباطاتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية، وذلك في إطار استعداداته لمواجهة بيراميدز، المقررة الاثنين المقبل، ضمن منافسات الدوري الممتاز.
وقال وائل جمعة، مدير الكرة بالأهلي، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، الأربعاء، إن اللاعبين الدوليين سينتظمون في التدريبات الجماعية الخميس بعد انتهاء مشاركاتهم الدولية، موضحاً أنهم حصلوا على راحة الأربعاء أسوة ببقية لاعبي الفريق، وفقاً للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعداداً للمواجهة المقبلة.
وأضاف أن الفريق سيخوض تدريباته على ملاعب النادي بفرع مدينة نصر خلال الفترة المقبلة، في ظل أعمال الصيانة التي تجري حالياً بأرضية ملعب «مختار التتش» بمقر النادي في الجزيرة.
ويسعى الجهاز الفني للأهلي إلى استغلال الأيام المتبقية قبل مواجهة بيراميدز لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً، خصوصاً بعد عودة العناصر الدولية واكتمال صفوف الفريق، استعداداً للمباراة المرتقبة في بطولة الدوري الممتاز.
سجل الأهلي المصري هدفين في الشوط الثاني ليقلب تأخره بهدف إلى الفوز 2-1 على مضيّفه كيتارا الأوغندي في ذهاب دور 32 بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.
«الشرق الأوسط» (هويما (أوغندا))
إيران تتوج بلقب «البطولة الدولية» في البصرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5342906-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
يونس محمود لحظة تتويج قائد منتخب إيران باللقب (الاتحاد العراقي لكرة القدم)
وسط حضور جماهيري كبير في ملعب «جذع النخلة» بالبصرة، خرج المنتخب العراقي بتعادل مثير أمام نظيره الإيراني بهدف لمثله، في ختام البطولة الرباعية الدولية التي تُوِّج بلقبها المنتخب الإيراني، في حين حلَّ أصحاب الأرض في المركز الثاني، في وقت فتحت فيه تصريحات رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، يونس محمود، الباب أمام التساؤلات بشأن مستقبل المدرب الأسترالي غراهام أرنولد.
وكان المنتخب العراقي قد تقدَّم بهدف مبكر سجَّله حسين علي في الدقيقة الأولى، قبل أن يدرك محمد أمين حزباوي التعادل للمنتخب الإيراني في الدقيقة 83، ليرفع الأخير رصيده إلى 4 نقاط ويُتوَّج باللقب، مقابل نقطتين للعراق، الذي سبق أن تعادل مع لبنان في افتتاح البطولة.
وتزامنت هذه النتائج مع تقدم المنتخب العراقي مركزاً واحداً في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ليحتل المرتبة 62 عالمياً والسادسة آسيوياً، برصيد 1400.66 نقطة.
وأبدى أرنولد رضاه عن أداء لاعبيه أمام إيران، مؤكداً أن المنتخب العراقي أثبت قدرته على منافسة أحد أفضل 4 منتخبات في القارة الآسيوية، رغم مشاركة عدد من اللاعبين الشباب الذين لم يخوضوا تحت قيادته سوى حصتين تدريبيَّتين.
وقال المدرب الأسترالي، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، إن لاعبيه قدَّموا أداءً جيداً أمام منتخب إيراني قوي، وكانوا الأقرب لتحقيق الفوز، مشيراً إلى أن منح الفرصة للعناصر الشابة يمثل جزءاً أساسياً من المشروع الفني الذي يعمل عليه.
وشدَّد أرنولد على أن بناء منتخب قادر على مقارعة كبار آسيا يتطلب عملاً يتجاوز مجرد استدعاء اللاعبين إلى المنتخب الأول، موضحاً أن الاستثمار الحقيقي يجب أن يبدأ من منتخبات الفئات العمرية، وفق معايير وأهداف واضحة.
وأضاف أن رئيس الاتحاد طلب بناء منتخب للمستقبل، وأن العودة إلى منافسة كبار القارة تتطلب الاهتمام بتطوير اللاعبين الشباب، خصوصاً منتخب تحت 23 عاماً، والعمل على التأهل إلى الألعاب الأولمبية.
واستشهد أرنولد بتجربته السابقة مع المنتخب الأسترالي، وكذلك بتجربة الكرة العراقية مطلع الألفية، عندما تأهل المنتخب الأولمبي إلى «أولمبياد أثينا 2004»، قبل أن يتوَّج المنتخب الأول بلقب كأس آسيا، عاداً أن الاستثمار في الفئات العمرية يمثل الطريق الصحيح لبناء منتخب قوي ومستدام.
وفي تشخيصه لأبرز المشكلات الفنية، كشف المدرب الأسترالي عن تقديم تقرير يتعلق بأزمة مركز المهاجم الصريح «رقم 9» في المسابقة المحلية، موضحاً أنه لا يجد مهاجماً محلياً جاهزاً للاختيار، في ظلِّ عدم اكتمال الجاهزية البدنية لميمي، وإصابة علي الحمادي.
وأشاد أرنولد بإمكانات اللاعب الشاب أموري فيصل، وكذلك بالمستوى الذي قدَّمه الحارس كميل خلال مباراتين، لكنه أشار إلى أن قلة مشاركة بعض اللاعبين مع أنديتهم تمثل تحدياً أمام الجهاز الفني، خصوصاً فيما يتعلق بجاهزيتهم البدنية للمباريات الدولية.
وتطرق إلى وضع حيدر عبد الكريم، مؤكداً أن اللاعب مطالب بمعالجة وضعه بنفسه، بعدما ابتعد عن المشاركة لمدة عامين، مشيراً إلى أن حيدر وداريو نامو لا يشاركان مع نادييهما، وأن اللاعب الذي ينضم إلى المنتخب يجب أن يكون جاهزاً لخوض المباريات الدولية.
بدوره، أثار رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود، التساؤلات بشأن هوية المدرب الذي سيقود المرحلة المقبلة، بعدما أكد أن خيار المدرب المحلي مستبعد من حسابات الاتحاد.
وأوضح محمود، في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء العراقية»، أن الاتحاد يبحث عن مدرب من خارج العراق يمتلك القدرة على التعامل مع عقليات اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية، مشيراً إلى وجود 15 لاعباً عراقياً ينشطون في أوروبا.
وقال إن الاتحاد لا يريد تكرار الأخطاء السابقة في اختيار المدربين، بعدما شهد هذا الملف كثيراً من الجدل، مؤكداً أهمية الوصول إلى توليفة متجانسة يكون فيها اللاعبون مكملين لبعضهم بعضاً.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن المدرب القادم قد يكون أرنولد نفسه أو غيره، وأن المعيار الأساسي في الاختيار سيكون القدرة على التعامل مع اللاعبين المحترفين في أوروبا وفهم طبيعة عقلياتهم.
عودة الدوليين تشعل تدريبات الأهلي المصري قبل معركة بيراميدزhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5342896-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%B2
عودة الدوليين تشعل تدريبات الأهلي المصري قبل معركة بيراميدز
مواجهة قوية تنتظر الأهلي في الدوري المصري (النادي الأهلي)
يستأنف الأهلي المصري تدريباته الخميس بمشاركة لاعبيه الدوليين بعد انتهاء ارتباطاتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية، وذلك في إطار استعداداته لمواجهة بيراميدز، المقررة الاثنين المقبل، ضمن منافسات الدوري الممتاز.
وقال وائل جمعة، مدير الكرة بالأهلي، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، الأربعاء، إن اللاعبين الدوليين سينتظمون في التدريبات الجماعية الخميس بعد انتهاء مشاركاتهم الدولية، موضحاً أنهم حصلوا على راحة الأربعاء أسوة ببقية لاعبي الفريق، وفقاً للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعداداً للمواجهة المقبلة.
وأضاف أن الفريق سيخوض تدريباته على ملاعب النادي بفرع مدينة نصر خلال الفترة المقبلة، في ظل أعمال الصيانة التي تجري حالياً بأرضية ملعب «مختار التتش» بمقر النادي في الجزيرة.
ويسعى الجهاز الفني للأهلي إلى استغلال الأيام المتبقية قبل مواجهة بيراميدز لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً، خصوصاً بعد عودة العناصر الدولية واكتمال صفوف الفريق، استعداداً للمباراة المرتقبة في بطولة الدوري الممتاز.
المنتخب السعودي يستهل مشواره في مونديال الناشئين بمواجهة أوروغوايhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5342707-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A
المنتخب السعودي يستهل مشواره في مونديال الناشئين بمواجهة أوروغواي
المنتخب السعودي «تحت 17 عاماً» يواصل تدريباته في قطر تحضيراً لكأس العالم 2026 (المنتخب السعودي)
تنطلق غداً الخميس منافسات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً في قطر، حيث يستهل المنتخب السعودي مشواره في البطولة بمواجهة نظيره الأوروغواياني، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، في اختبار أول يسعى من خلاله إلى تحقيق بداية إيجابية وحصد النقاط الثلاث، وسط تطلعات المنتخبات المشاركة إلى تسجيل انطلاقة قوية في النسخة التي تستمر حتى 13 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويدرك المنتخب السعودي حجم التحدي الذي ينتظره أمام أوروغواي، التي تمتلك تاريخاً كروياً عريقاً، إذ وصف أحمد الحنفوش، مدرب المنتخب السعودي، عقب قرعة مرحلة المجموعات، المنتخب المنافس بأنه «يمثل مدرسة كروية عالمية لها تاريخ عريق في اللعبة»، مؤكداً إدراكه لصعوبة المواجهة أمام المنتخب القادم من أميركا الجنوبية، الذي يقوده لاعب خط وسط منتخب أوروغواي السابق إجناسيو جونزاليس.
وفي المجموعة الرابعة أيضاً، تخوض فرنسا مباراتها الافتتاحية أمام هايتي، التي ركزت استعداداتها للبطولة على تنظيمها الدفاعي، بحسب ما أكده مدربها كاوسكي سانفيل، إذ سيكون خط دفاعها أمام اختبار صعب في مواجهة المنتخب الفرنسي الساعي إلى إحراز لقبه الثاني في مونديال الناشئين، بعدما توج بالبطولة عام 2001.
ووصف مدرب فرنسا خوسيه ألكوسير لاعبيه بأنهم «أبطال صغار»، مضيفاً: «لديهم اعتداد بأنفسهم وشعور بالفخر أيضاً»، في إشارة إلى طموحات المنتخب الفرنسي في المنافسة على اللقب.
وتشهد الجولة الافتتاحية ثماني مباريات واعدة في المجموعات الأربع الأولى، بمشاركة ثلاثة منتخبات عربية هي السعودية وقطر ومصر، فيما تبرز فرنسا والأرجنتين بين المنتخبات الكبرى التي تبدأ مشوارها في اليوم الأول.
وفي المجموعة الأولى، يحظى المنتخب القطري، مستضيف البطولة، بمساندة جماهيره المتحمسة عندما يواجه نظيره البنمي، في محاولة لتحقيق بداية قوية، بعدما كان على بعد خطوة من بلوغ الأدوار الإقصائية على أرضه في النسخة الماضية، ويسعى هذه المرة إلى قطع خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف بالفوز في مباراته الأولى.
ورغم ذلك، لن تكون مهمة المنتخب القطري سهلة أمام بنما، التي تمثل اختباراً صعباً لصاحب الأرض، إذ يبرز المهاجم الموهوب إستيفيس لوبيز بين أخطر الأسلحة الهجومية للمنتخب القادم من اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف).
وفي المواجهة الثانية بالمجموعة ذاتها، يفتتح المنتخب المصري مشواره في المسابقة بمواجهة نظيره اليوناني، الذي يعد واحداً من ثمانية منتخبات تشارك للمرة الأولى في كأس العالم تحت 17 عاماً، وفقاً للموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
ورغم افتقاد منتخب اليونان الخبرة في البطولة، فإن مدربه فاسيليوس باباداكيس لا يضع سقفاً لطموحات فريقه، حيث قال: «نحلم بالفوز بالبطولة. في اليونان، لدينا دائماً حلم».
وسيكون الاختبار الأول لهذه الطموحات اليونانية أمام المنتخب المصري، صاحب المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاماً 2026، الذي توج أخيراً ببطولة كأس الخليج في قطر، بعدما شارك في المسابقة ببطاقة دعوة.
وفي المجموعة الثانية، يلتقي منتخب الإكوادور مع كاليدونيا الجديدة، حيث يسعى المنتخب اللاتيني إلى تأكيد تطوره بعد المشوار الذي قدمه في بطولة أميركا الجنوبية تحت 17 عاماً، التي أنهاها في المركز الرابع.
وقال جونزالو فيريا، مدرب منتخب الإكوادور، لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم عقب اللقاء، إن فريقه «قطع شوطاً طويلاً» منذ ظهوره اللافت في البطولة القارية، فيما سيحتاج منتخب كاليدونيا الجديدة إلى إظهار مهارات لاعبيه وروحهم القتالية وتماسكهم إذا أراد تفجير المفاجأة وحصد النقاط الثلاث.
أما المواجهة الثانية في المجموعة بين أوغندا وكوريا الجنوبية، فتعد بصدام مثير بين أسلوبين مختلفين، إذ لن يكون المنتخب الأوغندي، الذي بلغ دور الـ16 في مشاركته الأولى بمونديال الناشئين العام الماضي، لقمة سائغة أمام منافسه الكوري بقيادة مهاجمه الواعد نام إيان، حيث يطمح المنتخب الأفريقي إلى مواصلة مفاجآته في البطولة للنسخة الثانية على التوالي.
وفي المجموعة الثالثة، يخوض منتخب موزمبيق أول مباراة في تاريخه في مونديال الناشئين أمام المنتخب الدنماركي، الذي يعود إلى النهائيات للمرة الأولى منذ عام 2011.
وتعهد المدرب الدنماركي مادس لينج بأن فريقه «سيلعب بجرأة» في قطر، وهو ما يضع المنتخب الأوروبي أمام اختبار لتأكيد تفوقه، في حين يحلم المنتخب القادم من القارة الأفريقية بتحقيق انتصار تاريخي في ظهوره الأول بالمسابقة.
وفي اللقاء الآخر بالمجموعة، يخوض منتخب الأرجنتين مواجهة ليست بالسهلة أمام نظيره الأسترالي، في لقاء مرتقب بين منتخبين يطمحان إلى بداية قوية.
وأكد بيسيان كوتليشي، قائد منتخب أستراليا، أن فريقه «لن يخشى أحداً»، وهي العقلية التي قد تمثل مفتاح الخروج بنتيجة إيجابية من المواجهة، في المقابل، يمتلك المنتخب الأرجنتيني قائمة تزخر بالمواهب، ويتطلع إلى إحراز أول لقب لبلاده في تاريخ كأس العالم تحت 17 عاماً.