أكد فيليبي نزانزا، المدير الفني لفريق أول أغسطس الأنغولي، أن فريقه سيعوّل على عنصر المفاجأة عندما يحل ضيفاً على الأهلي المصري، الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وقال نزانزا، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة، إن مواجهة فريق بحجم الأهلي ستكون صعبة، خصوصاً أن اللقاء يقام خارج ملعب فريقه، مشيراً إلى أن لاعبيه سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الفوز، وأن التعادل في القاهرة سيكون نتيجة جيدة أيضاً.

وأضاف مدرب أول أغسطس أن الأهلي يمر بظروف صعبة عقب خسارته أمام بيراميدز في الدوري المصري، مؤكداً أنه يحترم الفريق المصري بكل عناصره.

وأوضح نزانزا أن سامي قمصان يعرف الفريق ولاعبيه جيداً، لكن ضيق الوقت منذ توليه المسؤولية يمثل تحدياً أمامه قبل المباراة، مضيفاً أن فريقه يسعى إلى استغلال عنصر المفاجأة لبدء مشواره في المجموعة بالفوز.

من جانبه، أكد بونيفيساو كايتانو، لاعب أول أغسطس، أن فريقه تأهل إلى دور المجموعات عن جدارة، وسيخوض المباراة دون خوف رغم المكانة التي يحظى بها الأهلي في الكرة الأفريقية.

وأضاف كايتانو أن الفوز في المباراة الأولى سيمنح فريقه دفعة قوية في بقية مشواره بدور المجموعات.

وتقام المباراة، مساء الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً الرجاء المغربي وأسكو دي كارا التوغولي.