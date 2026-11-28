استهدفت غارة جوية في بورما، السبت، منزلاً يشهد مراسم زفاف بحسب شاهد عيان تحدث عن سقوط 17 قتيلاً، في حين أظهرت صور مقتل 6 أشخاص على الأقل.

وأظهرت مقاطع فيديو التقطها الشاهد نقل مصابين عقب الغارة على قرية في منطقة موي باي الواقعة عند الحدود بين ولايتي شان وكاريني، والتي تضم أعداداً كبيرة من النازحين، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتشهد بورما حرباً أهلية منذ الانقلاب الذي أطاح حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة عام 2021. وأحصت منظمة «أكليد» لرصد النزاعات مقتل أكثر من 100 ألف شخص. وفي حين يسيطر الجيش على مدينة موي باي، تنشط قوات المعارضة في القرى والمناطق الريفية المحيطة بها.

وقال الشاهد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «سمعت صوت طائرات تحلّق في مكان قريب، لكنني اعتقدت أنها لن تقصف منطقتنا»، وأضاف أنه دخل منزله، و«سمعت بعد ذلك دوي انفجار، ورأيت دخاناً كثيفاً يتصاعد من المكان الذي استهدفته الغارة الجوية»، وأوضح أن القنبلة أصابت منزلاً كانت تجري فيه الاستعدادات لإقامة حفل زفاف لنازحَين.

وهُرع إلى المكان في محاولة لتقديم المساعدة، وقال: «وجدت 17 جثة» والعديد من الجرحى. وأظهرت صور التقطها سكان آخرون في القرية، 6 جثث لأشخاص مختلفين، بينهم امرأة وطفل.