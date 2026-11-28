بعد «حريق الوراق»... اجتماع حكومي استثنائي لمناقشة إجراءات الحد من حوادث الطرقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5346582-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86
بعد «حريق الوراق»... اجتماع حكومي استثنائي لمناقشة إجراءات الحد من حوادث الطرق
موقع حادث الوراق بعد يوم في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة (أ.ف.ب)
أعلنت الحكومة المصرية عقد اجتماع استثنائي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، غداً الأحد، لمناقشة إجراءات الحد من حوادث الطرق.
صرَّح بذلك المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيانٍ اليوم السبت، وفق صفحة المجلس على «فيسبوك».
يأتي هذا الاجتماع بعد أن شهدت مصر واحدة من أكثر الحوادث مأساوية خلال السنوات الأخيرة، إثر انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بترولية واشتعال النيران بها أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة.
وامتدت النيران إلى عدد من المركبات الموجودة بمحيط الحادث، ما أسفر عن تفحم سيارات ووفاة 31 شخصاً وإصابة 26 آخرين.
وأعلنت النيابة العامة المصرية، يوم الخميس، أنه «في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من سؤال الشهود ومعاينة موقع الحادث وفحص ملابساته، تمكنت النيابة العامة من ضبط المتسبب في وقوع الحادث».
وأضافت أنه باستجواب المتهم ومواجهته بما أسفرت عنه التحقيقات والمعاينات، وبما كشفت عنه الأدلة الفنية، أقر بارتكاب الواقعة حال قيادته سيارته أعلى الطريق الدائري برفقة والده بسرعة 110 كم.
وأضاف المتهم في اعترافاته أنه في أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوزه المركبات، اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، فاختلت عجلة القيادة في يديه وانحرفت سيارته إلى أقصى يمين الطريق، وانفجر أحد إطارات الناقلة، فاصطدمت بالحاجز الخرساني وانقلبت، وتسرب منها البنزين، فنشب الحريق.
بعد «حريق الوراق»... اجتماع حكومي استثنائي لمناقشة إجراءات الحد من حوادث الطرق
موقع حادث الوراق بعد يوم في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة (أ.ف.ب)
أعلنت الحكومة المصرية عقد اجتماع استثنائي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، غداً الأحد، لمناقشة إجراءات الحد من حوادث الطرق.
صرَّح بذلك المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيانٍ اليوم السبت، وفق صفحة المجلس على «فيسبوك».
يأتي هذا الاجتماع بعد أن شهدت مصر واحدة من أكثر الحوادث مأساوية خلال السنوات الأخيرة، إثر انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بترولية واشتعال النيران بها أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة.
وامتدت النيران إلى عدد من المركبات الموجودة بمحيط الحادث، ما أسفر عن تفحم سيارات ووفاة 31 شخصاً وإصابة 26 آخرين.
وأعلنت النيابة العامة المصرية، يوم الخميس، أنه «في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من سؤال الشهود ومعاينة موقع الحادث وفحص ملابساته، تمكنت النيابة العامة من ضبط المتسبب في وقوع الحادث».
وأضافت أنه باستجواب المتهم ومواجهته بما أسفرت عنه التحقيقات والمعاينات، وبما كشفت عنه الأدلة الفنية، أقر بارتكاب الواقعة حال قيادته سيارته أعلى الطريق الدائري برفقة والده بسرعة 110 كم.
وأضاف المتهم في اعترافاته أنه في أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوزه المركبات، اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، فاختلت عجلة القيادة في يديه وانحرفت سيارته إلى أقصى يمين الطريق، وانفجر أحد إطارات الناقلة، فاصطدمت بالحاجز الخرساني وانقلبت، وتسرب منها البنزين، فنشب الحريق.
على أبواب المستشفيات المصرية... عائلات مفقودي «الوراق» تبحث عن أثر لنجاة ذويهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5346575-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%AB%D8%B1
على أبواب المستشفيات المصرية... عائلات مفقودي «الوراق» تبحث عن أثر لنجاة ذويها
مصابون في حادث «دائري الوراق» يتلقون العلاج بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان في مصر (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
لا تزال عائلات مفقودي حادث الطريق الدائري بالوراق في مصر تبحث عن أثر لنجاة ذويها على أبواب المستشفيات التي استقبلت ضحايا ومصابي الحادث، خصوصاً في ظل صعوبات للتعرف على هوية «المتوفين» حيث تخضع جثامينهم لتحاليل البصمة الوراثية.
وتلقى مجلس الوزراء المصري أخيراً «19 بلاغاً بالغياب الرسمي من أقارب وزملاء وجيران بعض المفقودين والمتغيبين والمصابين».
وأكد متحدث وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «غالبية الاستفسارات والبلاغات ترتبط بحالات الوفاة التي تخضع لتحاليل البصمة الوراثية للتعرف على هويتها قبل تسليمها لذويهم».
ولقي 31 شخصاً حتفهم وأصيب 26 آخرون في حريق اندلع عقب انقلاب شاحنة محملة بمنتجات بترولية، مساء الأربعاء، على الطريق الدائري الذي يربط محافظات منطقة القاهرة الكبرى.
ووزعت وزارة الصحة عملية نقل الضحايا بين عدة مستشفيات في القاهرة والجيزة، من بينها مستشفيات إمبابة العام، وزايد التخصصي، والوراق المركزي، وشبرا، وقصر العيني.
وتداول متابعون على منصات التواصل الاجتماعي استغاثات بشأن مفقودين في الحادث، من بينها استغاثة تشير إلى أن «هناك 9 من أسرة واحدة كانوا في إحدى الحافلات أثناء توجههم لحضور حفل زفاف، وتم العثور على 4 فقط مصابين».
ووفق مراقبين «ينطلق جزء من معاناة أسر الضحايا، من صعوبة تحديد المستشفى التي قد تكون تم نقل ذويهم إليها»، ورصدت تقارير لصحف محلية نقلاً عن أسر ضحايا أنهم «لا يعرفون أين توجد جثامين ذويهم، حيث يخضعون لتحاليل البصمة الوراثية (DNA) قبل التعرف عليهم»، في الوقت الذي «تقيم فيه أسر المصابين أمام أبواب المستشفيات على أمل تماثلهم للشفاء».
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد تلقى تقريراً من «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» بشأن البلاغات والاستفسارات التي تم رصدها بشأن حادث الطريق الدائري، مساء الخميس، وقال «المجلس» إن «المنظومة استقبلت 28 استفساراً وطلباً ومقترحاً ترتبط بالحادث» بينها «19 بلاغاً عن مفقودين».
وأمام رحلة البحث عن المفقودين، قال متحدث وزارة الصحة إن «المفقودين الذين تلقوا بلاغات بأسمائهم من المرجح أن يكونوا أصحاب الجثامين التي يجرى فحصها حالياً لتحديد هويتها»، وأشار إلى «استمرار إجراءات الفحص والمطابقة مع تحاليل ذويهم، لحسم هذا الأمر والوصول إلى النتائج النهائية».
وأوضح أن «هناك صعوبة في التعرف على هوية الضحايا بسبب تفحم الجثامين»، وقال إن «النيابة العامة قررت الاستعانة بتحليل البصمة الوراثية لتحديد هويات المتوفين»، لافتاً إلى أن «الجهات المعنية من الطب الشرعي والمعمل الجنائي قاموا بالفعل بسحب العينات من الجثامين وأهالي المفقودين الموجودين أمام المستشفيات، تمهيداً لإجراء المطابقة الوراثية».
وأجرى رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين، الخميس، جولة بعدد من المستشفيات للاطمئنان على حالة المصابين جراء الحادث، وقال إنه «يتم تقديم أقصى رعاية طبية لهم».
حول حالة المصابين، قال متحدث وزارة الصحة إن «هناك 5 مصابين فقط داخل غرف الرعاية المركزة، في حين تتحسن حالة 14 آخرين داخل المستشفيات»، لافتاً إلى أن «الإصابات معظمها يتعلق بالحروق».
وأعلنت وزارة الصحة، مساء الجمعة، الانتهاء من تحديد هوية 27 من ضحايا الحادث وجارٍ استصدار تصاريح الدفن بالتنسيق مع النيابة العامة.
وأوضحت «الصحة» أن أعمال الفحص واستكمال إجراءات تحديد الهوية لا تزال جارية لحالات الوفاة المتبقية بمستشفيي العجوزة التخصصي وبولاق الدكرور، بالتنسيق الكامل بين وزارة العدل ممثلة في مصلحة الطب الشرعي والنيابة العامة، ووفقاً للضوابط والإجراءات القانونية والفنية المنظمة.
كما أكدت أن جميع الجهات المعنية تعمل بصورة متكاملة لاستكمال الإجراءات اللازمة بدقة، مع إيلاء الاعتبار الكامل لكرامة المتوفين ومراعاة مشاعر ذويهم، والحرص على استيفاء الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
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تقرير: أسطول روسي ثانٍ كان متجهاً إلى ليبيا عاد أدراجه في البحر المتوسطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5346421-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8D-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
تقرير: أسطول روسي ثانٍ كان متجهاً إلى ليبيا عاد أدراجه في البحر المتوسط
سفينة تابعة لـ«البحرية» الليبية راسية في ميناء بنغازي بعد يوم من هجوم أوكراني أغرق طراداً روسياً (رويترز)
قالت ثلاثة مصادر عسكرية وأمنية، لوكالة «رويترز»، اليوم (الجمعة)، إن قافلة من السفن الروسية تحمل مركبات عسكرية متجهة إلى ليبيا غيّرت مسارها وعادت أدراجها في البحر المتوسط، بعد أن أغرقت مسيّرات بحرية أوكرانية سفينة حربية روسية في ميناء بنغازي، يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
ويُظهر تحويل مسار القافلة، الذي لم يُكشف عنه من قبل، مدى مسارعة روسيا لحماية أصولها البحرية بعد إغراق سفينة حربية تابعة لها في ليبيا، على بُعد نحو ألفي كيلومتر من ساحة القتال في أوكرانيا.
وقال مسؤول عسكري أوروبي كان يتتبع القافلة إن قافلة ثانية، كانت ترافقها الفرقاطة «غولوفكو» التابعة للبحرية الروسية، عادت أدراجها قرب مضيق صقلية في اليوم ذاته الذي وقع فيه الهجوم في بنغازي. ويُعد المضيق نقطة محورية قبل الوصول إلى ساحل شمال أفريقيا.
وأكد مسؤول في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية ومسؤول أمني آخر في الشرق الأوسط، وهما مطلعان على تحركات القافلة، أن أسطولاً ثانياً غيّر مساره بدلاً من التوجه إلى ليبيا ويتوقف حالياً قبالة سواحل الجزائر.
ولم ترد وزارة الدفاع الروسية بعد على طلب للتعليق أُرسل خارج ساعات العمل الرسمية.
وأعلن الرئيس الأوكراني، يوم الاثنين، مسؤولية بلاده عن إغراق السفينة الحربية الروسية «ميركوري» أمام السواحل الليبية، فيما وصفه بأنه «رد نموذجي على الحرب الروسية».
وأوضح زيلينسكي، عبر منصة «إكس»: «قبالة سواحل ليبيا، استخدم مقاتلونا 7 زوارق مُسيّرة أوكرانية. ورغم كل جهود العدو لإحباط الهجوم، فقد أغرقنا الكورفيت الروسي (ميركوري)، وهو مِن أحدث سُفنهم، ودخل الخدمة في عام 2023».
وأضاف: «كما دُمّرت مروحية قتالية من طراز (كا-27). وكان هدفنا الثاني سفينة الشحن الجاف الروسية (أنغرا)، التي استخدمها العدو لنقل الأسلحة».
وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أنها ستردّ على أوكرانيا، بعد أن قتلت عنصرين «تابعين لرئاسة أركان القوات البحرية»، جراء هجوم بمُسيّرات على ميناء بنغازي، يوم الأحد، استهدف سفينة حربية روسية.
وقال وزير الخارجية الأوكراني، الثلاثاء، إن الهجوم الذي استهدف سفينة عسكرية روسية وسفينة شحن في المياه الليبية، في بداية الأسبوع، كان دفاعاً مشروعاً عن النفس، وذلك في أعقاب انتقادات من الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، لصحيفة «كورييري ديلا سيرا»، الأربعاء، إن روما أبلغت أوكرانيا بأن مهاجمة السفن الروسية في المياه الليبية كان خطأ، وحذَّرت كييف من توسيع نطاق الحرب إلى مناطق جديدة.
وأكد تاياني: «كان من الخطأ انتهاك سيادة ليبيا»، مضيفاً أن روما لم تتلقّ أي إنذار مسبق بشأن العمليات الأوكرانية.