أثار تكرار الحوادث على «الطريق الدائري»، أحد الشرايين الرئيسية لحركة النقل في القاهرة الكبرى، تساؤلات بشأن سلامته، بعدما شهد أربع حوادث متفرقة خلال الشهر الحالي، أحدثها احتراق شاحنة محمّلة بمواد بترولية في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، مساء الأربعاء الماضي.

وأسفر الحريق عن وفاة 31 شخصاً وإصابة 26 آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة، الخميس. واندلع الحريق بعدما انحرفت الشاحنة واصطدمت بالحاجز الخرساني؛ ما أدى إلى انفجار حمولتها وامتداد النيران إلى عدد كبير من المركبات المجاورة.

ويحتل «الطريق الدائري» المرتبة الثانية بين الطرق المصرية من حيث عدد «النقاط الخطرة»، بواقع 27 نقطة، بعد «الطريق الساحلي الدولي» الذي يضم 29 نقطة، وفق «النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات» لعام 2025، التي أصدرها «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في 25 يونيو (حزيران) الماضي.

و«النقاط الخطرة»، المعروفة أيضاً في الأدبيات المرورية باسم «النقاط السوداء»، هي مواقع أو مقاطع من شبكة الطرق تتكرر فيها الحوادث بصورة ملحوظة، أو يرتفع فيها احتمال وقوعها بفعل عوامل هندسية أو بيئية أو مرورية. ويستند تحديدها إلى إحصاءات تكرار الحوادث في الموقع نفسه، بما في ذلك الحوادث التي لم تسفر عن وفيات أو إصابات.

ولقي سائق سيارة نقل مصرعه، السبت الماضي، بعدما فقد السيطرة على عجلة القيادة في منطقة بشتيل بمحافظة الجيزة، فانحرفت السيارة واصطدمت بالسور الحديدي للطريق الدائري. وأظهرت المعاينة أن السيارة بقيت معلّقة بالسور عقب الاصطدام، دون أن تسقط على المارة أسفل الطريق، حسب صحيفة «الأهرام» المصرية.

حوادث عديدة على الطريق الدائري رغم خطط تطويره حكومياً (وزارة النقل المصرية)

ويرى أستاذ هندسة الطرق وخبير النقل الدولي، الدكتور أسامة عقيل، أن مفهوم «النقاط الخطرة» بات قديماً في معظم بلدان العالم، وأن عددها وحده لا يكفي لتقييم سلامة الطريق. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن تكرار الحوادث في موقع بعينه ينبغي أن يُقاس في ضوء حجم حركة المرور فيه، مشيراً إلى أن تقييم خطورة الطريق يستند إلى مسببات الحوادث والعوامل التي تزيد احتمال وقوعها.

وعزا عقيل تكرار الحوادث على الطريق الدائري بالدرجة الأولى إلى اختلاط الشاحنات وسيارات النقل الثقيل ببقية المركبات، داعياً إلى تخصيص مسارات منفصلة لها. وأوضح أن هذه الشاحنات تسير بسرعات عالية، وتحتاج، بحكم خصائصها الفنية والميكانيكية، إلى وقت أطول من السيارات العادية للتوقف عند وقوع طارئ.

وبلغ عدد وفيات حوادث الطرق في مصر 5 آلاف و829 حالة عام 2025، مقابل 5 آلاف و260 حالة عام 2024، بزيادة قدرها 10.8 في المائة. وتصدّرت محافظة القاهرة المحافظات المصرية في عدد الوفيات عام 2025، بـ779 حالة، في حين سجّلت محافظة الأقصر، جنوب البلاد، العدد الأدنى، بـ21 حالة، وفق النشرة نفسها.

وقبل نحو أسبوعين، لقي شخصان مصرعهما وأصيب أربعة آخرون في تصادم سيارة خاصة بأخرى من طراز «ميكروباص» على الطريق الدائري، بمنطقة أم بيومي في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة). وأدى التصادم إلى انقلاب «الميكروباص» وتوقف حركة المرور جزئياً، حسب وسائل إعلام محلية.

وفي أوائل الشهر الحالي، انقلبت سيارة نقل محمّلة بالطوب على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة، بعدما فقد سائقها السيطرة عليها؛ ما أسفر عن مصرعه وإصابة عدد من الأشخاص.

ودعا عقيل إلى إنشاء منظومة إلكترونية لمراقبة حركة السير على الطريق الدائري، مشيراً إلى أن اختلاط سيارات «الميكروباص» والسيارات الخاصة ومركبات نقل البضائع، إلى جانب استخدام مركبات غير مخصّصة لنقل الركاب، يزيد مخاطر الحوادث. وأضاف أن نسبة الشاحنات ينبغي أن تقل عن 12 في المائة من إجمالي المركبات التي تستخدم أي طريق سريع.