أكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أشرف سالم زاهر أن «القوات المسلحة المصرية تعمل على الارتقاء بالقدرات التسليحية في ظل المتغيرات الكبيرة والأحداث المتلاحقة التي يمر بها العالم».
وشهد زاهر تنفيذ «المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي للمنطقة المركزية العسكرية ومختلف الأسلحة التخصصية بالقوات المسلحة، والذي استمر لعدة أيام، في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة»، بحسب بيان صادر عن المتحدث العسكري المصري، الجمعة.
وأشار خلال لقائه عدداً من مقاتلي قوات الدفاع الجوي إلى أن «القوات المسلحة تضع نصب أعينها الارتقاء بالقدرات القتالية والفنية لجميع الأسلحة والتخصصات، لحماية الأمن القومي المصري على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، خصوصاً في ظل المتغيرات الكبيرة والأحداث المتلاحقة التي يمر بها العالم».
وشدد على «أهمية الاستمرار في تطوير برامج التأهيل والتدريب على مواجهة التهديدات الحديثة والأسلحة الذكية بمختلف أنواعها، لضمان بقاء القوات في أعلى درجات الاستعداد والجاهزية للدفاع عن تراب مصر».
وبحسب بيان المتحدث العسكري، شهد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب الجيش المصري، إحدى مراحل «مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي للمنطقة المركزية العسكرية»، التي تضمنت عرض القرارات وإجراءات تنظيم التعاون المنفذة من مختلف التخصصات، كما ناقش عدداً من المشاركين في الإجراءات التي جرى تنفيذها للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم في أثناء سير العمليات.
وفي 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي تفقد وزير الدفاع المصري عدداً من الأنشطة التدريبية للقوات الخاصة من «المظلات» و«الصاعقة»، وذلك «للاطمئنان على سير العملية التدريبية، والوقوف على الحالة المعنوية والكفاءة القتالية لرجال القوات الخاصة»، وفق ما أفيد رسمياً آنذاك.
وأشار زاهر، في ذلك الحين، إلى أن «القوات المسلحة هي العمود الفقري للدولة المصرية بما تضمّه من أسلحة ومعدات وقوات قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها».
وفي شهر أغسطس (آب) الماضي، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «أن القوات المسلحة على أتمّ الجاهزية والاستعداد للدفاع باقتدار عن مصر ومقدراتها ضد أي تهديد خارجي».
وطمأن حينها المصريين بشأن «يقظة الدولة بكل أجهزتها إزاء كل ما يتعلق بأمننا القومي»، مضيفاً: «لا أقلق على مصر من التحديات الخارجية ما دام هناك إدراك ووعي وفهم من جانب الشعب والرأي العام للأمور التي تُحاك ضد الدولة».