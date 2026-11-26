قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه طرابزون سبور التركي إلى فوز مثير خارج ملعبه على سسكا صوفيا البلغاري بنتيجة 2 - 1، مساء الخميس، في الجولة الرابعة من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وأحرز صلاح هدف التعادل لطرابزون سبور في الدقيقة 69، بعدما تقدم سسكا صوفيا بهدف سجله سيدني كابرال، لاعب الرأس الأخضر، بالخطأ في مرمى فريقه التركي في الدقيقة 32.

وصنع صلاح هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعدما مرر الكرة إلى نوح سافيولو، الذي سجل الهدف الثاني لطرابزون سبور.

ورفع طرابزون سبور رصيده إلى 9 نقاط من 4 مباريات، ليحتل المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى، تعادل جينت البلجيكي مع ضيفه سرفينا زفيزدا الصربي بنتيجة 1 - 1، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الـ22، مقابل الرصيد ذاته للفريق الصربي، صاحب المركز الـ19 بفارق الأهداف.