صرح رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه، الخميس، بأنه من الممكن إجراء مزيد من المحادثات مع روسيا لتحسين العلاقات بينهما، لكن ذلك لن يرقى إلى مستوى استعادة العلاقات الدبلوماسية، على الرغم من اتساع الهوة بين تبليسي والغرب.

وكان البلدان الجاران قد استأنفا الحوار المباشر الأسبوع الماضي، حيث التقى نائب وزير الخارجية الجورجي، جيورجي زوراباشفيلي، بنظيره الروسي ميخائيل غالوزين، في العاصمة البيلاروسية مينسك.

وأشار كوباخيدزه للصحافيين إلى أن جولات أخرى من المحادثات «قد تعقد أيضاً في موسكو وتبليسي».

وأضاف: «إذا اعتُمد هذا النهج، فمن الضروري أن تتبادل العاصمتان استضافة هذه اللقاءات».

لكنه أكد أن ذلك «لن يعني استعادة العلاقات الدبلوماسية» التي قطعتها تبليسي عقب الغزو الروسي عام 2008.

وقال كوباخيدزه: «هناك دولتان فقط لا تقيمان علاقات دبلوماسية مع روسيا، وهما جورجيا وأوكرانيا. وإلى حين استعادة وحدة أراضي جورجيا، سيظل هذا الحاجز قائماً، ولن يكون من الممكن إعادة العلاقات الدبلوماسية».

وكانت روسيا قد اعترفت، بعد حرب استمرت خمسة أيام في عام 2008، باستقلال منطقتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية اللتين انفصلتا عن جورجيا، كما أقامت قواعد عسكرية فيهما.

وأوضح كوباخيدزه أن جورجيا ستتمسك بموقفها بشأن «احتلال» روسيا لأراضيها، مقراً في الوقت نفسه بأن تسوية هذا النزاع ستستغرق وقتاً.

كما أشار إلى أن تبليسي قد تنظر في مبادرات التعاون التي تقترحها موسكو، بشرط ألا تهدف هذه المبادرات إلى «دعم المعارضة» أو «إضعاف الحكومة».

وتأتي تصريحاته في أعقاب كشف زوراباشفيلي، في وقت متأخر الأربعاء، عن اعتزام موسكو فرض قيود جديدة على واردات النبيذ الجورجي، رغم استئناف الحوار بين الطرفين.

من جانبه، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء، بأن موسكو مهتمة بتطبيع العلاقات مع جورجيا. ويتهم منتقدون حزب الحلم الحاكم في جورجيا بالعمل على توجيه البلاد، التي كانت تميل تقليدياً نحو الغرب، باتجاه روسيا، وهو ما ينفيه الحزب.

في المقابل، شهدت علاقات تبليسي مع بروكسل تدهوراً حاداً بسبب ما يُنظر إليه على أنه تراجع في المسار الديمقراطي، ما أدى فعلياً إلى تجميد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.