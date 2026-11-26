واصل يوفنتوس الإيطالي تواجده في مراكز المقدمة بالدوري الأوروبي، عقب فوزه الكبير 4-1 على ضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، متفوقاً بفارق الأهداف على فرينكفاروش المجري، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في ذات الرصيد، عقب تعادله بدون أهداف مع ضيفه تساليه السلوفيني.

وفاز كريستال بالاس الإنجليزي 2-1 على ضيفه ريال سوسييداد الإسباني، ليصبح في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط، بينما تجمد رصيد الفريق الباسكي عند 5 نقاط في المركز الـ27.

وتغلب هوفنهايم الألماني 3-1 على ضيفه شتورم غراتس النمساوي، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ15، مقابل 4 نقاط لمنافسه، الذي بات في المركز الـ31.

وفشل ليون الفرنسي في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، عقب تعادله بدون أهداف مع ضيفه ليلستروم النرويجي، ليصبح في المركز الرابع عشر بثماني نقاط، في حين أصبح في جعبة الفريق الضيف نقطتان في المركز الـ33.

وفي ذات الجولة، تغلب نيميخين الهولندي 3-1 على ضيفه رين الفرنسي، وأندرلخت البلجيكي على مضيفه كريتي اليوناني بالنتيجة ذاتها، كما انتصر ألكمار الهولندي 4-2 على مضيفه سبارتا براغ التشيكي، وسيلتيك الأسكتلندي على مضيفه تورينسي البرتغالي، بينما تعادل سندرلاند الإنجليزي 1-1 مع ضيفه ياغييلونيا بياليستوك البولندي.