أعرب نادي طرابزون سبور التركي عن تضامنه مع بشكتاش وجماهيره في بيان رسمي بعد الأحداث التي رافقت مباراته مع هبوعيل الإسرائيلي ضمن منافسات الدوري الأوروبي، وجاء في البيان: "نحن لا نقبل حرمان الفرق التركية من حقها في خوض مبارياتها على أرضها وأمام جماهيرها ضد الفرق الإسرائيلية التي تمثل كياناً احتلالياً".

وأضاف طرابزون في بيانه، الذي نشره على حسابه الرسمي بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي "نرى أن قرارات يويفا في هذا الشأن، والتي تعكس ازدواجية في المعايير، هي قرارات غير صائبة".

وتابع "في هذا السياق، ندين بشدة الممارسات غير المتناسبة التي قامت بها قوات الأمن ضد جماهير بشكتاش في جورجيا هذا المساء. إن الوقوف صفاً واحداً والعمل ككتلة واحدة في مواجهة المظالم التي تتعرض لها كرة القدم التركية وجماهيرنا هو واجبنا الأساسي".

واختتم النادي التركي، الذي ينافس بدوري المؤتمر الأوروبي، بيانه "نؤكد، كنادي طرابزون سبور، وقوفنا إلى جانب عائلة بشكتاش وجماهيره الذين تعرضوا للظلم هذا المساء، ونتمنى الشفاء العاجل للجماهير التي أصيبت خلال هذه الأحداث وتم نقلها إلى المستشفى".