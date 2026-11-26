الشرطة الجورجية خلال وجودها في ملعب المباراة (أ.ب)

توقفت مباراة بشكتاش التركي وضيفه هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، في الدقيقة 25 من عمر المباراة تقريباً، وذلك بعد تدخل الشرطة الجورجية ضد مشجعي الفريق التركي بالمدرجات، وغادر اللاعبون وطاقم التحكيم أرض الملعب متوجهين إلى غرف تبديل الملابس.

وذكر موقع «تركيا اليوم» الإلكتروني التركي، نقلاً عن تقارير من داخل أرض الملعب، أن عناصر الشرطة استخدموا رذاذ الفلفل والهراوات ضد مجموعات من مشجعي بشكتاش، وجرى نقل أحد المشجعين على محفة بعد تلك الأحداث.

وكشفت تقارير ميدانية أن تدخل الشرطة جاء عقب رفع مشجعي بشكتاش شعارات ورموزاً مؤيدة لفلسطين، بما في ذلك رفع علم فلسطيني في المدرجات، مما أدى لاندلاع اشتباكات بين المشجعين وعناصر الشرطة.

واضطر حكم المباراة لإيقاف اللعب، في حين غادر اللاعبون والمسؤولون أرض الملعب لدواعٍ أمنية، ريثما تتم استعادة النظام، وتم استئناف اللقاء من جديد.

وكانت الأجواء المتوترة واضحة حتى قبل انطلاق المباراة؛ إذ امتنع قائد فريق بشكتاش، أوركون كوكجو، عن مصافحة قائد فريق هبوعيل بئر السبع خلال مراسم قرعة البداية.

ويأتي اللقاء ضمن منافسات الجولة الخامسة بمرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي، حيث كان مقرراً في الأساس إقامة المباراة بمدينة إسطنبول التركية، غير أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرر نقلها إلى ملعب في مدينة باتومي الجورجية، بعد أن أبلغت السلطات التركية الاتحاد القاري بأن المواجهة لا يمكن إقامتها بإسطنبول لـ«أسباب تتعلق بالسلامة والأمن».

ومنذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، أصبحت المباريات التي تشارك فيها أندية إسرائيلية تحظى باهتمام أمني مكثف، وتشهد احتجاجات في إطار المنافسات الأوروبية؛ إذ بات رفع المشجعين شعارات مؤيدة لفلسطين أمراً متكرراً في مثل هذه اللقاءات.

ويمكن لـ«يويفا»، الجهة المنظمة للبطولة، اتخاذ إجراءات تأديبية بشأن أحداث الشغب الجماهيري، وعادة ما يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بمصير المباراة من قبل مسؤولي الاتحاد بالتنسيق مع حكم المباراة والسلطات الأمنية المحلية.

ويوجد بشكتاش في المركز الثامن بجدول ترتيب مرحلة الدوري للمسابقة القارية برصيد 7 نقاط، في حين يوجد فريق هبوعيل بئر السبع في المركز الـ33 ولديه نقطة واحدة، عقب خوض 4 جولات.