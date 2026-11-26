واصل بورنموث الإنجليزي انطلاقته المثالية في بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، عقب فوزه 2 - 1 على مضيفه سيلتا فيغو الإسباني، الخميس، في الجولة الخامسة بمرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

في المقابل، أوقف سلافيا براغ التشيكي البداية الرائعة لضيفه بنفيكا البرتغالي في البطولة، وأوقف سلسلة انتصاراته، التي استمرت في مبارياته الأربع الأولى بالمسابقة، بعدما تغلب عليه 4 - صفر.

أما ميلان الإيطالي، فاستعاد اتزانه من جديد، بعدما خسر مباراتيه الماضيتين في المسابقة، وحقق فوزاً مستحقاً 4 - 2 على مضيفه أولمبياكوس اليوناني، ليجدد أمله في الاستمرار بالبطولة.

من جانبه، عاد باير ليفركوزن الألماني، لطريق الانتصارات الذي ابتعد عنه في الجولة الماضية بالمسابقة، عقب تغلبه 2 - صفر على مضيفه دينامو زغرب الكرواتي.

كما أسفرت بقية مباريات تلك الجولة، التي أقيمت اليوم عن فوز أولمبيك مرسيليا الفرنسي 1 - صفر على ضيفه ليفيسكي صوفيا البلغاري، وسالزبورغ النمساوي على ضيفه أرارات أرمينيا الأرميني، فيما تعادل يونيون سانت جيلواز البلجيكي 2 - 2 مع ضيفه ليخ بوزنان البولندي.