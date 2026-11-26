شهدت مباراة مرسيليا الفرنسي، وليفسكي صوفيا البلغاري، الخميس، في مرسيليا، ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الأوروبي، أحداث شغب في المدرجات بين جماهير الفريقين، تخللتها عمليات رشق بالمقذوفات وإلقاء الشماريخ.

وقبل نحو 10 دقائق من صافرة البداية، غادر عشرات من مشجعي مرسيليا بسرعة مدرج «فيراج سود»، قبل أن يظهروا مجدداً في مدرج «جان بوان»، أحد المدرجات الجانبية في ملعب فيلودروم.

وأعقبت ذلك حالة من التدافع، إذ بدا أن مشجعي مرسيليا كانوا يلاحقون مجموعة من أنصار الفريق البلغاري. وسرعان ما لجأ هؤلاء إلى القطاع المخصص لجماهير ليفسكي، حيث كان يتوجد نحو 500 مشجع.

وهناك تصاعد التوتر بين الطرفين، مع تبادل رشق المقذوفات والشماريخ. وتمكن عناصر الأمن من إعادة الهدوء إلى المدرجات. وبعد وقت قصير من انطلاق المباراة في موعدها المحدد، عاد عشرات من مشجعي مرسيليا في الاتجاه المعاكس نحو مدرج «فيراج سود».

وظلّ القطاع المخصص لجماهير ليفسكي بعد ذلك تحت مراقبة أمنية مشددة من قبل قوات مكافحة الشغب، مع تسجيل بعض حالات التوتر الجديدة بين جماهير الفريقين، خصوصاً خلال فترة الاستراحة بين الشوطين.

وفي بيان نقل إلى وسائل الإعلام، أعلن مرسيليا لاحقاً أنه «يدين هذه الأحداث».

وأضاف النادي: «إن التدخل السريع لفرق الأمن التابعة للنادي سمح بإعادة الهدوء، من دون أي تأثير على سير المباراة. ويعمل النادي حالياً على تحديد الملابسات الدقيقة لهذه الأحداث، بالتنسيق مع السلطات المختصة».