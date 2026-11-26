قالت وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية أوقفت مؤقتاً بعض أوجه التعاون العسكري مع روسيا، بما في ذلك توريد صواريخ باليستية من طراز «كيه إن 23»، في أعقاب توترات دبلوماسية بين البلدين الحليفين، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت الوكالة إن وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشو سون هوي أعلنت الشهر الماضي التعليق المؤقت للتعاون، رداً على تصريح أدلى به أحد نواب وزير الخارجية الروسي بأن الكرملين سيساعد في تخفيف حدة التوترات بين سيول وبيونغ يانغ.

ووفقاً لتحقيق أجرته «رويترز»، فإن كوريا الشمالية تزود روسيا بأسلحة منذ عام 2023، وبقوات منذ عام 2024، بما في ذلك جنود قاتلوا القوات الأوكرانية بعد توغلها في منطقة كورسك الروسية.ويقول خبراء إن الدعم العسكري يمثل مصدراً نادراً للعملة الصعبة بالنسبة لكوريا الشمالية، التي تتعرض لعقوبات دولية مشددة.

وذكرت وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن تشو طالبت روسيا بتوضيح سياستها تجاه كوريا الجنوبية، وأعلنت عن توقف مؤقت في التعاون العسكري، بما في ذلك الرحلات الجوية العسكرية الروسية فوق الأراضي الكورية الشمالية وشحنات قذائف المدفعية والصواريخ الباليستية من طراز «كيه إن - 23» إلى روسيا.

ولم يتسن لوكالة «رويترز» التحقق بشكل مستقل من محتوى تقرير وكالة الاستخبارات.

ولم توضح وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أين أدلى نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو والوزيرة الكورية الشمالية بهذه التصريحات.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية وسفارات كوريا الشمالية في روسيا ولندن وبعثتها في نيويورك على الفور على طلبات التعليق.

وفي تصريحات الشهر الماضي، قال رودينكو، الذي يشرف على العلاقات الآسيوية، إن موسكو تلقت إشارات من سيول تفيد برغبتها في تطبيع العلاقات مع روسيا بمجرد انتهاء الحرب في أوكرانيا، وإن الجانبين يناقشان استئناف الرحلات الجوية المباشرة.

ولم ترد وزارة الوحدة الكورية الجنوبية على الفور على طلب للتعليق.

ولم تتمكن «رويترز» من التأكد من أي تصريحات علنية لرودينكو تفيد بأن روسيا ستعمل على تخفيف حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية، ولا أي تصريحات علنية لتشو بشأن تعليق التعاون العسكري.

كما ذكرت وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في تقريرها أن بيونغ يانغ تتردد في الاستجابة لطلب روسي بتوسيع الوجود العسكري لكوريا الشمالية في روسيا من نحو 8500 جندي إلى 50 ألف جندي.

وذكر تقرير وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن وحدات من الفيلق الحادي عشر التابع للجيش الكوري الشمالي تواصل الخدمة في منطقة كورسك الروسية.