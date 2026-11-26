تحاشت سلطات شرق ليبيا التعليق على تقرير صحافي زعم تعرض سفينة شحن إيرانية لهجوم بطائرة مسيّرة في ميناء بنغازي، منتصف الأسبوع الحالي؛ لكن، فيما نفى مصدران ليبيان -أحدهما عسكري والآخر دبلوماسي سابق- وقوع الحادثة، أكدها مدير مركز «JSM» الروسي للأبحاث والدراسات.

وكانت صحيفة إيطالية قد زعمت أن السفينة الإيرانية «ألفان» تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة لم يؤدِّ إلى إغراقها، وأنها كانت تحمل معدات إلكترونية من الصين والهند، يُشتبه في أنها مخصصة للاستخدام العسكري في تشغيل الطائرات المسيّرة التابعة لـ«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر.

صورة بالقمر الاصطناعي للسفينة الحربية الروسية «ميركوري» قبل تعرضها لهجوم بزوارق مسيَّرة (رويترز)

ونقلت الصحيفة، عمّن وصفتهم بأنهم مراقبون، «ترجيحات بأن تكون وحدة أوكرانية نفّذت الهجوم خدمة للولايات المتحدة، في إطار ضغوط واشنطن على قيادة شرق ليبيا لوقف تلقي شحنات المعدات العسكرية من إيران».

الخط الإيراني للشحن البحري

وقال مصدر عسكري بشرق ليبيا لـ«الشرق الأوسط»: «البلاد تعاني تداول الأخبار المكذوبة والمسرّبة للصحافة العالمية، خصوصاً في الأشهر الماضية»، نافياً ما تردد عن وقوع هجوم على سفينة إيرانية في بنغازي.

وتساءل: «لماذا لم تُعلن الولايات المتحدة عن الخبر حتى الآن إذا كانت هي من أوعزت بضرب تلك السفينة؟».

لكن الصحيفة الإيطالية قالت إن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت السفينة، صباح اليوم التالي للهجوم عليها، وهي تنفذ مناورة بطيئة للانتقال من منطقة الرسو الخارجي إلى أحد أرصفة الميناء، في مؤشر إلى تعرضها لأضرار حالت دون استمرارها في وضعها السابق.

ويرى السفير الليبي السابق لدى سوريا، محمد المرداس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن خبر الهجوم على سفينة إيرانية «ملفق بالكامل»، ويُرجع ذلك إلى أنه «لم تكن هناك ضربات بطائرات مسيّرة؛ فكل الاستهداف كان عبر زوارق».

وقال المرداس: «الخط الإيراني إيريسل (IRISL) للشحن البحري التجاري يمر عبر ليبيا منذ تأسيسه؛ ولا أستبعد وجود سفينة تتبع هذا الخط داخل الميناء، فهذا أمر طبيعي؛ لكنني أؤكد أنه لا يوجد أي تعاون إيراني - ليبي فيما يخص التسليح أو غيره».

ولم تُعلن كييف مسؤوليتها عن استهداف السفينة الإيرانية، بخلاف الهجمات التي طالت السفينتين الروسيتين وأقرّ بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، حين أعلن مسؤولية بلاده عن إغراق الطرَّاد الروسي «ميركوري» أمام السواحل الليبية، فيما وصفه بأنه «رد نموذجي على الحرب الروسية».

وقال زيلينسكي عبر منصة «إكس» عقب الهجوم: «قبالة سواحل ليبيا، استخدم مقاتلونا 7 زوارق مسيّرة أوكرانية. ورغم كل جهود العدو لإحباط الهجوم فقد أغرقنا الطراد الروسي (ميركوري)، وهو من أحدث سفنهم، ودخل الخدمة في عام 2023».

السفينة «ألفان»

ويذهب الدكتور آصف ملحم، مدير المركز الروسي «JSM» للأبحاث والدراسات في روسيا، إلى أنه تم استهداف السفينة الإيرانية «ألفان» عقب قصف الطراد الروسي «ميركوري» وسفينة الشحن الروسية «أنغارا»، ويشير إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقال ملحم في حديثه إلى «الشرق الأوسط» إن السفينة مملوكة لشركة الشحن الإيرانية الحكومية «IRISL» ورقمها في المنظمة البحرية الدولية «IMO 9165798»، ويبلغ طولها 167 متراً، وبُنيت عام 1998؛ لافتاً إلى أنها مدرجة منذ فترة طويلة على قائمة العقوبات الأميركية.

واستطرد قائلاً: «منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ظلت (ألفان) راسية بالقرب من جزيرة تينيدوس، عند مدخل مضيق الدردنيل، لمدة شهر تقريباً. واعتقد مراقبون أميركيون للأسطول الإيراني أنها تنتظر فرصة لدخول ميناء روسي، وتتردد في عبور البحر الأسود بسبب تمركز قوات المشاة الأوكرانية؛ لكن السفينة لم تصل إلى وجهتها، بل عادت أدراجها إلى ليبيا ورست قبالة بنغازي».

وأشار إلى وقوع عمليات سابقة من هذه النوعية، وقال: «في 25 يوليو (تموز) الماضي شنّت طائرات مسيّرة أوكرانية بعيدة المدى غارة جوية على بحر قزوين، أُصيبت وقتها السفينة التجارية (آنّا)، وكانت راسية على بُعد 5 كيلومترات من مصب نهر الفولغا ومحملة بالحديد، وقُتل بحار واحد».

صورة بالقمر الاصطناعي لنيران مشتعلة ودخان متصاعد من السفينة الحربية الروسية (ميركوري) بعد تعرضها لهجوم في بنغازي (رويترز)

غير أن المصدر العسكري الليبي نفى «صحة كل ما قيل بشأن وجود هجوم على سفينة إيرانية في ميناء بنغازي البحري»، وقال: «هناك استهداف للقيادة العامة بالمعلومات من أطراف محلية، ودول محيطة»، دون مزيد من التوضيحات.

«انعكاس» للأحداث العالمية

وسبق أن قال سياسيون وأساتذة قانون ليبيون لـ«الشرق الأوسط» إن «تفجير السفينة الروسية في ميناء بنغازي مؤشر خطير، وانعكاس لما يجري حول العالم»، محذّرين من أنه «إذا لم يتم توحيد المؤسسات الوطنية الليبية فلن تكون هناك سيادة وطنية كاملة، وستكون ليبيا ساحة من ساحات الحرب العالمية».

ولا توجد علاقات دبلوماسية أو تحالف رسمي معلن بين قائد «الجيش الوطني» الليبي وإيران، وفق رؤية السفير المرداس. وتقوم شبكة تحالفات حفتر الإقليمية والدولية المعلنة على قوى تتقاطع مصالحها في كثير من الأحيان مع السياسات الإيرانية في المنطقة، مثل مصر والإمارات وروسيا والولايات المتحدة.

وتتجاذب ليبيا تحالفات خارجية متباينة؛ إذ تعمل سلطات غرب البلاد على توسيع علاقاتها مع أوكرانيا، في مقابل علاقة تمتد بين شرق ليبيا وروسيا يتخللها دعم عسكري ولوجستي.

بوتين مستقبلاً صدام حفتر في الكرملين خلال أغسطس الماضي (القيادة العامة)

وكان وزير الخارجية في الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب، عبد الهادي الحويج، قد أعلن عزم بلاده تقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، على خلفية الهجمات التي تبنّتها أوكرانيا.

ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الهجوم الأوكراني الذي استهدف سفناً في ميناء بنغازي والمياه الإقليمية الليبية بأنه «غير مقبول»، محذّرةً من تداعياته على أمن المنطقة واستقرارها.