أثارت لعبة «Grand Theft Auto VI»، المعروفة شعبياً في مصر باسم «حرامي العربيات»، حالة من الجدل بسبب التحذيرات المتوالية من مخاطرها، وما تردد عن احتوائها على «طقوس شيطانية»، إلى حد دفع مؤسسة الأزهر الشريف إلى إصدار بيان بشأنها، فيما دخل البرلمان على الخط، حيث أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب بحجبها.

وتُعرف اللعبة اختصاراً باسم «GTA 6»، وهي من فئة ألعاب المغامرات، طورتها شركة الألعاب الأميركية «Rockstar Games»، وتُعد الجزء السادس من سلسلة «GTA» التي بدأت عام 1997، واكتسبت شعبية واسعة حول العالم. وصدر الجزء الجديد في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي على منصتي «PlayStation 5» و«Xbox Series X|S».

وقال الدكتور محمد فتحي، الخبير الاجتماعي والتقني، إن خطورة «GTA 6» تكمن في طبيعة العالم الافتراضي الذي تقدمه، وقدرته على التأثير في سلوك المستخدمين، خصوصاً الأطفال والمراهقين؛ فالألعاب التي تحقق انتشاراً عالمياً وتتحول إلى ظاهرة على منصات التواصل لا تقدم مجرد تجربة ترفيهية، بل قد تسهم في تشكيل منظومة من القيم والسلوكيات التي يتعرض لها المستخدم لساعات طويلة.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «أبرز المحاذير تتمثل في المحتوى العنيف، وتطبيع الجريمة والاعتداء، والمشاهد الجنسية والألفاظ غير اللائقة، فضلاً عن تقديم بعض السلوكيات المنحرفة بوصفها جزءاً طبيعياً من الترفيه. كما أن هناك مخاطر أخرى تتعلق بالإدمان الرقمي، والعزلة الاجتماعية، والإنفاق داخل الألعاب، والتأثر بالتحديات والمحتوى الذي ينتجه المستخدمون».

وحذّر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في بيان شديد اللهجة، من أن «اللعبة تعرض طقوساً غامضة ورموزاً مرتبطة بالسحر والشعوذة، وممارسات توحي باستحضار كيانات شيطانية، فضلاً عن ظهور كيان خارق للطبيعة في سياق تفاعلي مع اللاعب، مع تقديم شخصية بشرية ضحية لإتمام أحد هذه الطقوس؛ بما قد يسهم في تقديم ممارسات منافية لتعاليم الدين في صورة ترفيهية مألوفة».

وأضاف البيان، عبر الصفحة الرسمية للمركز على موقع «فيسبوك»، أن اللعبة تشتمل على مشاهد عنف شديد ودماء واعتداءات، ومضامين جنسية ومشاهد عُري وألفاظ غير لائقة، فضلاً عن تناول المخدرات والكحوليات؛ وهي محتويات قد تؤثر سلباً في منظومة القيم والأخلاق، وتُهوِّن من خطورة العنف والسلوكيات المنحرفة، وتسهم في تطبيع الممارسات المخالفة للدين والقيم المجتمعية لدى النشء والشباب.

وعَدّ الدكتور حازم مبروك، الباحث في هيئة كبار العلماء بالأزهر، اهتمام الأزهر الشريف بتوضيح هذه الجوانب المتعلقة بالألعاب الإلكترونية «من طبيعة رسالته الدينية والتربوية والمجتمعية؛ فوظيفة المؤسسة الدينية لا تقتصر على بيان أحكام العبادات والشعائر، وإنما تمتد إلى دراسة المستجدات التي تمس حياة الإنسان وفكره وسلوكه، في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، وفي مقدمتها حفظ الدين والنفس والعقل».

مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية حذَّر من مخاطر اللعبة (فيسبوك)

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «فتوى الأزهر ليست رفضاً لوسائل الترفيه الحديثة، فالترفيه في أصله مباح، وإنما هي اهتمام بما تحمله هذه الوسائل من مضامين، وما يمكن أن تحدثه من آثار، لا سيما لدى الفئات العمرية التي لا تزال في طور التكوين الفكري والنفسي والأخلاقي».

ولفت إلى أن «مسؤولية الأسرة لا ينبغي أن تقتصر على المنع أو المصادرة، وإنما تتجاوز ذلك إلى بناء الوعي لدى الأبناء، وتكوين قدرتهم على التمييز والاختيار، من خلال مراعاة جملة من الضوابط».

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قد أكد أنه يدرس توصية لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بشأن لعبة «GTA 6»، من حيث التداعيات والمخاطر والآثار السلبية المحتملة على النشء والشباب والقيم المجتمعية، وذلك لحماية الفئات العمرية الصغيرة من المحتوى الرقمي والألعاب غير الملائمة.

وعَدّت الدكتورة غادة السمان، الاستشارية النفسية، مثل هذه الألعاب التي تحمل تهديدات مفزعة «أخطر من المخدرات على الأطفال والنشء؛ بسبب أن الجهاز العصبي لدى ضحاياها غير مكتمل النمو، لا سيما (اللوزة المخية) المسؤولة عن الانفعالات والمشاعر، كما أن الفص المسؤول عن التفكير والمنطق والتعقل في المخ غير مكتمل هو الآخر لديهم».

وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «مشاهد العنف والتفاعل معها بقوة أثناء اللعب تسبب صدمات لكثير من مستخدميها، فضلاً عن الاضطراب النفسي وما يرافقه من اكتئاب وقلق ونوبات هلع، قد تصل في بعض الأحيان إلى ارتكاب جريمة قتل من صديق بحق صديقه على أرض الواقع، أو على الأقل التخطيط لذلك».

وأكدت غادة أن «الوقاية خير من العلاج؛ بمعنى أنه ليس مطلوباً عزل الأطفال والمراهقين عن جميع أنواع الألعاب، لأن ذلك توجه له مضاره وسلبياته، ويحرمهم من تنمية مهاراتهم الاجتماعية والعقلية، لكن المطلوب هو اختيار الألعاب المناسبة تحت إشراف الأسرة».