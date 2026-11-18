مع اقتراب موعد إطلاق لعبة «غراند ثفت أوتو 6» (Grand Theft Auto VI)، التي تُعدُّ من أضخم إصدارات ألعاب الفيديو خلال العقد الحالي، تتصاعد حماسة الملايين من عشاقها حول العالم، وسط توقعات بأن تُحدث تحولاً جذرياً في صناعة الألعاب. لكن هذا الترقب الاستثنائي لم يقتصر على اللاعبين، إذ دفع عدداً من أجهزة الشرطة إلى إصدار تحذيرات من محاكاة السلوكيات الخطرة التي تشتهر بها اللعبة، لا سيما سرقة السيارات والقيادة المتهورة، وفقاً لمجلة «نيوزويك».

شرطة أتلانتا: لا تنقلوا أحداث اللعبة إلى الشوارع

نشرت إدارة شرطة أتلانتا الأميركية تحذيراً عبر منصة «إكس»، دعت فيه الجمهور إلى عدم نقل تجربة اللعب إلى العالم الحقيقي.

وجاء في التحذير: «لا تخلطوا بين الترفيه الافتراضي والقرارات التي تتخذونها في الحياة الواقعية».

وأضافت شرطة أتلانتا في منشورها: «القيادة تحت تأثير الكحول، والقيادة المتهورة، وسرقة السيارات، والعنف، كلها أفعال لها عواقب حقيقية»، مشددة على ضرورة «إبقاء هذه التصرفات داخل اللعبة فقط، وعدم نقلها إلى شوارعنا».

GTA is not a real place, but Atlanta is!Don't confuse virtual entertainment with real-life decisions.Drunk driving, reckless driving, auto theft and violence have real consequences.Keep it in the game. Don't bring it to our streets. pic.twitter.com/Y7PdJFHLsZ — Atlanta Police Department (@Atlanta_Police) November 17, 2026

ولم تكن شرطة أتلانتا الجهة الأمنية الوحيدة التي علّقت على هذه الظاهرة.

حادث مروري خطير... وتحذير من تقليد اللعبة

ففي ولاية تكساس، أشار مكتب مأمور «مقاطعة هيز (Hays County)» إلى اللعبة في منشور على «فيسبوك» خلال أكتوبر (تشرين الأول).

وشارك المكتب مقطع فيديو سجلته كاميرا مثبتة داخل إحدى دوريات الشرطة، خلال عملية توقيف مروري في وقت متأخر من ليلة 20 أكتوبر.

وأظهر المقطع دورية الشرطة وسيارة أخرى متوقفتين على جانب الطريق، قبل أن تظهر سيارة ثالثة تسير بسرعة عالية وتصطدم بجانب الدورية.

وكتب مكتب المأمور عبر «فيسبوك»: «الطريق السريع I-35 طريق عام، وليس ساحة لعب في (GTA)».

وأضاف: «في الليلة الماضية، تمكَّن أحد المهووسين بالسرعة من الاصطدام بدوريتنا في أثناء عملية توقيف مروري، وكاد يصطدم بالمركبة المتوقفة وبنائب المأمور أيضاً. ثم... فرّ من موقع الحادث».

وأُلقي القبض على السائق بعد وقت قصير من وقوع الحادث.

لوك ستاريك يلعب لعبة «غراند ثفت أوتو 6» حيث تُعد نيوزيلندا أول دولة في العالم تتيح الوصول إليها (أ.ف.ب)

الشرطة البريطانية تمازح عشاق «جي تي إيه 6»

وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، اختارت شرطة ديربيشاير البريطانية التعليق على إطلاق اللعبة بأسلوب ساخر، عبر منشور على منصة «تيك توك»، بعد توقيف شخص بسبب قيادته مركبته بطريقة خطرة.

وجاء في التعليق على تصرفات السائق المتهور: «كان بإمكانه الانتظار بضعة أسابيع أخرى حتى صدور لعبة (GTA 6)... أما الآن، فقد انتهى المطاف بجاك في السجن بالتزامن مع يوم إطلاق اللعبة».

وأضاف التعليق: «صحيح أن انتظار اللعبة استغرق 13 عاماً، لكن لا شيء يبرر القيادة بهذه الطريقة في الواقع».

وحصد مقطع الفيديو على «تيك توك» أكثر من 350 ألف مشاهدة، وأظهر شاحنة صغيرة سوداء تسير بتهور داخل منطقة سكنية، قبل أن تتمكَّن الشرطة من إيقافها.

شرطة أميركية تتمنى إطلاق اللعبة... طلباً للراحة

لكن إدارة شرطة «غرينزبورو» في ولاية كارولاينا الشمالية الأميركية تبنّت وجهة نظر مختلفة.

فبدلاً من التعبير عن مخاوفها من احتمال أن تدفع لعبة «جي تي إيه 6» بعض الأشخاص إلى ارتكاب سلوكيات إجرامية، نشرت الإدارة رسالة عبر منصة «إكس» ألمحت فيها إلى أن انشغال اللاعبين بالإصدار الجديد قد يمنح عناصر الشرطة بعض الراحة.

وجاء في المنشور: «يجب أن تصدر لعبة (GTA 6) في أقرب وقت، حتى تبقوا في منازلكم وتتركونا نحظى ببعض الراحة».

وحظي المنشور بمليون مشاهدة.

GTA 6 needs to hurry up and get here so y'all can stay at home and let us catch a break. — Greensboro Police Department (@GSO_Police) November 6, 2026

ومن المقرر طرح لعبة «جي تي إيه 6» الخميس، بعد انتظار استمر 13 عاماً وتأجيل موعد إطلاقها مرتين، وسط توقعات بأن تحطِّم أرقاماً قياسية في المبيعات.

وستكون اللعبة الجديدة متاحة على جهازَي «بلاي ستيشن 5» و«إكس بوكس سيريز» عند منتصف ليل الأربعاء - الخميس، بالتوقيت المحلي لكل بلد، بعد عملية تطوير استغرقت أكثر من 8 سنوات.